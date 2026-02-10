Live TV

Președintele ACoR, către Ilie Bolojan: „Folosiţi cuvântul pachet, n-ați făcut altceva decât să ne împachetaţi”. Reacția premierului

Data publicării:
INSTANT_ACOR_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, la a 29-a sesiune ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România, in Bucuresti, 10 februarie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, i-a transmis premierului Ilie Bolojan că de când ocupă această funcţie foloseşte cuvântul „pachet” şi a adăugat că acesta nu a făcut altceva decât să „împacheteze” populaţia. Premierul a replicat că realitatea „ne-a împachetat” şi că avem cifre bugetare care nu mai permit acest lucru, dar că trebuie văzut din ce bani se vor face acestea pentru că ţara noastră nu îi mai are şi este nevoită să se împrumute.

Bolojan a fost prezent, marţi, la dezbaterea cu tema „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice şi impactul acestora asupra comunelor din România”, organizată de Asociaţia Comunelor din România.

Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, a făcut câteva referiri la discursul premierului.

„V-aţi raportat de câteva ori la ceea ce este în Uniunea Europeană. Dar de ce nu aţi spus niciodată care este nivelul de salarizare în România? Care este nivelul salarizării celor proşti de la comune faţă de cei de la oraşe, care fac aceeaşi treabă? Aţi folosit, de când aţi devenit prim-ministru, cuvântul pachet. E furat din limbajul Comisiei Europene. La noi sunt proiecte, potrivit Constituţiei. Dar bănuiesc că l-aţi numit pachet pentru că nu aţi făcut nimic altceva decât să ne împachetaţi rând pe rând cu fiecare din acesta”, a afirmat Emil Drăghici, care a precizat că asociaţia are 81 de puncte pe o agendă, iar acestea vor fi transmise premierului, scrie News.ro.

El a precizat că taxele locale trebuiau crescute, dar mărite raţional.

„Am prevăzut un punct pentru creşterea natalităţii. Măsurile luate conduc din nou la zgornirea tinerilor din România către alte state. Cine îşi doreşte treaba asta? De abia începuse încet, încet un echilibru. Referitor la impozitele şi taxele locale, aveţi dreptate, dar luna decembrie este una a cadourilor. Trebuie să fie făcută în mai, iunie, astfel încât să se facă calculele necesare şi aplicaţiile informatice, dar Guvernul se străduieşte în luna cadourile să dea un cadou prin care scoate banii din buzunarul oamenilor pe mâna primarilor, ăia mulţi şi proşti. S-a spus şi nu de puţine ori, că primarii au mărit. Ce să mărească primarii, vai de capul nostru? Sunt pentru că trebuiau mărite, dar mărite un pic raţional”, a explicat preşedintele Asociaţiei Comunelor din România.

Ilie Bolojan a afirmat că nivelul salarizării în administraţia publică locală este mai mic decât cel din UE.

„Este adevărat ca procent din salarizare, din cheltuieli, suntem uşor mai reduşi faţă de cheltuielile de salarizare din media UE, dar nu mult. Asta pentru că într-adevăr nivelul salarizării în administraţia publică locală din România este mult mai mic decât cel dinUE, ca salariu mediu”, a declarat premierul.

El s-a referit şi la „împachetarea” despre care vorbise Emil Drăghici.

„Apropo de împachetare, să ştiţi că ne-a împachetat realitatea şi cetăţenii. Realitatea e că avem nişte cifre bugetare care nu ne mai permit acest lucru şi dacă nu recunoaştem acest lucru credeţi-mă, că eu înţeleg că trebuie făcută asta, trebuit făcută asta, dar trebuie văzut din ce bani facem aceste lucruri, pentru că aceşti bani ţara noastră nu îi mai are, îi împrumutăm şi atunci când facem orice lucru trebuie să vedemcât ne costă împrumutul pe care îl facem”, a explicat Bolojan.

El a mai spus că măsurile de ajustare nu sunt unele populare.

„E adevărat măsurile de ajustare nu sunt nişte măsuri populare, ele au nişte efecte pe care nu le putem evita, au un efect de contracţie economică. Asta este realitatea. Gândiţi-vă la o familie care cheltuie mult mai mult decât îşi poate permite ca să îşi poată rambursa apoi datoriile pentru că nimeni nu îi acordă împrumuturi, nu are ce să facă decât să strângă şurubul. Ăsta este adevărul. Nu s-a inventat nicăieri să corectezi asemenea deficite în care toată lumea să fie fericită. E clar că aceşti ani, anul trecut, anul acesta nu sunt nişte ani perfecţi”, a mai afirmat premierul Bolojan.

El a explicat că era bine dacă aceste măsuri puteau fi adoptate mai din timp.

„Era bine să adoptăm aceste măsuri mai din timp, să putem face nişte simulări, să vedem cum se întâmplă lucrurile,dar au fost contestate s-au dat nişte amânări, am încercat să le facem. Atunci când vii şi iei nişte măsuri care sună bine le adopţi de pe o zi pe alta, când trebuie să iei nişte măsuri în care cineva trebuie să corecteze ceva, ştiţi cu ce eforturi se trec aceste măsuri pentru că totdeauna fiecare va explica că e o excepţie, are o problemă deosebită. Dacă le-am fi adoptat cu o lună, două, trei mai repede am fi avut timpul să vedem, să rafinăm lucrurile. Orice decizie iei la nivel central e foarte greu să răspundă la toate situaţiile specifice din cele 3.300 de unităţi administrative pe care le avem”, a mai declarat Ilie Bolojan.

VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
