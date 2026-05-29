Radu Miruță îi cere șefului NATO întărirea apărării antiaeriene în zona Dobrogea, după prăbușirea dronei din Galați

Radu Miruță. Inquam Photos / Octav Ganea

România nu a intervenit direct pentru a doborî drona care a pătruns în spațiul aerian național deoarece, potrivit lui Radu Miruță, o eventuală acțiune ar fi putut provoca pagube pe teritoriul țării sau ar fi implicat riscuri de escaladare în contextul războiului din Ucraina. Ministrul Apărării a mai anunțat că a discutat în această dimineață cu secretarul general al NATO Mark Rutte, căruia i-a cerut accelerarea măsurilor de întărire a apărării antiaeriene în zona Dobrogea.

Războiul de la granițele României reprezintă „o realitate”, iar deciziile privind securitatea națională trebuie luate „rațional, bazate pe fapte, nu pe emoție sau pe speculații”, a transmis Miruță, vineri pe Facebook.

Oficialul a precizat că, în urma incidentului din noaptea trecută, a informat imediat Președintele României și partenerii din NATO, subliniind coordonarea cu aliații în gestionarea situației de securitate.

„Am avut o conversație telefonică în această dimineață cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, căruia i-am argumentat încă o dată cât de important este ca ceea ce noi am solicitat oficial la nivel aliat să fie implementat în zona Dobrogei, până când capabilitățile anti dronă de curând comandate de Ministerul Apărării vor fi livrate”, a declarat Miruță.

Ministrul a confirmat natura aparatului care a intrat în spațiul aerian românesc.

„Da, era o dronă Geran 2. Da, a fost descoperită și urmărită pe radarul nou instalat în zona Galați, după incidentul de acum două săptămâni”, a adăugat acesta.

El a mai precizat că aeronavele de vânătoare au fost pregătite să intervină. „Da, avioanele de vânătoare au avut autorizație de tragere”, însă intervenția nu a fost efectuată din considerente de siguranță, a mai spus Miruță.

„În cele 4 minute cât s-a aflat în spațiul aerian românesc nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari în municipiul Galați ori astfel încât proiectilul să nu ajungă în afara României și să fie considerată o imixtiune în războiul din Ucraina”, conform acestuia.

Ministrul USR a subliniat și nevoia de întărire a apărării antiaeriene.

„Da, avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol, pe care nu le avem pentru că, de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta nu a luat-o”, a mai spus el.

Acesta a precizat că, în mandatul său, înzestrarea armatei a devenit prioritară.

„De 5 luni, de când sunt ministru, înzestrarea Armatei este prioritatea mea numărul 1 și față de situația de dinainte acum avem pentru prima oară în SAFE 8 sisteme de apărare antidronă”, a mai scris Miruță.

În final, ministrul Apărării a transmis că România lucrează la măsuri suplimentare de securizare a frontierei estice.

„Suntem în contact permanent și lucrăm deja la măsuri suplimentare pentru întărirea securității pe Flancul Estic. O parte dintre aceste măsuri vor fi anunțate în următoarele ore”, a conchis el.

Editor : Ana Petrescu

