Restricții pentru toți demnitarii cu funcții de conducere după încheierea mandatelor. În ce condiții nu mai pot lucra la privat (lege)

Parlamentul a adoptat miercuri o lege care impune restricții pentru toți demnitarii cu funcții de conducere - miniștri, primari, inclusiv premierul - după încheierea mandatelor. Aceștia nu vor mai putea lucra în mediul privat, timp de un an, în domeniile pe care le-au gestionat cât au fost în funcție.

Legea, venită de la Guvern, a fost adoptată cu 203 voturi „pentru” și 65 de abțineri și reprezintă o recomandare a OCDE pe care România trebuie să o îndeplinească în procesul de aderare pentru a preveni și gestiona conflictele de interese.

Sunt vizate toate persoanele cu funcții executive de conducere - premierul, miniștrii - dar și aleșii locali, consilierii locali, unii funcționari publici și persoanele implicate în achiziții publice, audit, concesiuni, reglementare, acreditare, autorizare sau control.

Perioada de reflecție de 12 luni și confidențialitate

Astfel, legea impune reguli pe care demnitarii și nu numai trebuie să le respecte înainte să se angajeze într-o funcție publică sau la încheierea acesteia: o perioadă de reflecție de 12 luni atât înainte, cât și după exercitarea unei funcții sau demnități publice. În această perioadă, persoanele vizate nu vor putea lua decizii în numele instituțiilor publice la care tocmai s-au angajat dacă sunt în relație cu firme private la care au lucrat în ultimul an, iar pentru cei care tocmai și-au încheiat mandatul public, aceștia nu vor putea lucra în sectorul privat în domenii în care există risc de conflict de interese fără un aviz din partea instituției de proveniență.

„Prin restricția pre-angajare se înțelege condiția impusă de lege persoanelor amintite, ca pe o perioadă de 12 luni de la data numirii, alegerii sau angajării, să nu exercite activități de supraveghere sau control și să nu participe la încheierea de contracte, în numele sau pe seama autorității sau instituției publice, cu persoana juridică de drept privat la care a desfășurat o activitate profesională, cu titlu remunerat sau neremunerat, în ultimele 12 luni anterioare numirii, alegerii sau angajării.

Prin restricția post-angajare se înțelege condiția impusă de lege persoanelor vizate, ca pe o perioadă de 12 luni de la încheierea mandatului sau încetarea funcției sau activității, să nu exercite activități profesionale, cu titlu remunerat sau neremunerat, la o persoană juridică de drept privat, care se suprapun sau interferează din perspectiva atribuțiilor cu lista activităților derulate în ultimele 12 luni în cadrul autorității sau instituției publice și sunt de natură a afecta climatul de transparență și imparțialitate in relația dintre autoritățile și instituțiile publice și persoana juridică”, se arată în proiectul de lege.

Persoanele vizate trebuie să depună declarații pe propria răspundere la numirea sau încetarea mandatului. Legea intră în vigoare după ce va fi promulgată de președintele Nicușor Dan.

