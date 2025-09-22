Live TV

Exclusiv Sorin Grindeanu: PSD nu va prelua funcția de premier până în 2027. Alexandru Muraru (PNL): Adică în momentele grele

sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, în exclusivitate pentru Digi24, că „este exclus ca PSD să preia premierul până în 2027”. În replică, liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru spune că ceea ce spune de fapt Sorin Grindeanu este că PSD nu dorește să-și asume poziția de premier „în momentele grele pentru România”. „Orice poziționare are legătură cu un grup sau altul care își revendică puterea în PSD”, a mai precizat Muraru.

Într-o reacție în exclusivitate pentru Digi 24 din partea președintelui interimar PSD, Sorin Grindeanu spune: „Avem un protocol semnat. Este exclus ca PSD să preia premierul până în 2027. Nu există acel scenariu în partid, nu au fost discuții despre acest scenariu cu președintele României”.

Deputatul PNL Alexandru Muraru afirmă, în replică, în studioul Digi24: „Vreau să traduc declarația domnului președinte Grindeanu: Este exclus ca PSD să-și asume poziția de premier în momentele grele pentru România”.

„Domnul (Lavrin – n.red) Covaci, cu toată simpatia, dar cred că recită, ca și domnul (Daniel – n.red.) Zamfir și doamna (Lia Olguța - n.red.) Vasilescu din punctajele de partid, pentru că nu există nicio declarație a domnului Bolojan care să dea ultimatumuri sau să spună că va pleca din funcția de prim-ministru. A spus, ca principiu impersonal, că într-o poziție, decât să stai și să nu poți fi lăsat să faci ceea ce trebuie să faci pentru țară, atunci poate mai bine la un moment dat să pleci. Dar n-a spus că el va pleca din această poziție.

În cei 35 de ani, nu-mi aduc aminte niciodată de o reformă de care să se lege numele PSD, adică o reformă care să însemne un stat mai eficient și lucruri bune pentru această țară.

Trebuie să decuplăm această chestiune și această discuție din aceste luni de la guvernare, și din ceea ce înseamnă crearea unui stat mai eficient, de logica internă în care se găsește astăzi PSD-ul. Orice poziționare are legătură cu un grup sau altul care își revendică puterea în PSD.

Doamna Vasilescu, spre exemplu, este într-o pre-campanie electorală internă pentru candidatura la poziția de președinte al PSD. Ăsta este un teasing al doamnei Vasilescu, pe care îl face de două săptămâni.

Să-l ataci pe prim-ministrul cu fiecare ocazie, că, să spunem, în primăria ta e o discuție de plus, minus un număr de posturi, mi se pare absolut iresponsabil și mi se pare și de o imoralitate crasă”, mai spune Muraru.

Social-democrații văd continuarea actualei coaliții de guvernare și fără Ilie Bolojan în poziția de premier. Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat că „nimeni nu e de neînlocuit”, însă tot liberalii ar trebui să desemneze un prim-ministru. De partea cealaltă, liberalul Vasile Blaga acuză că social-democrații fac doar jocuri de imagine înaintea cursei interne pentru șefia partidului.

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat luni că nu crede că premierul Bolojan trebuie să-şi dea demisia, el arătând că cel mai viabil scenariu, cu cele mai multe şanse de reuşită, este o sentinţă favorabilă în privinţa proiectui de reformă a pensiilor magistraţilor, la CCR.

Discuțiile în contradictoriu din Coaliție vin după cererile PSD de a implementa anumite măsuri, precum continuarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan a prelungit-o doar până la 1 octombrie. De asemenea, premierul în funcție a transmis în cadrul discuțiilor interne că nu va mai putea continua exercitarea funcției și implementarea măsurilor promise, dacă Coaliția nu susține măsuri precum reforma administrației, contestată în special de PSD.

