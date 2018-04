Viorica Dăncilă, vizită-fulger în Israel

Viorica Dăncilă va efectua, miercuri şi joi, o vizită-fulger în Israel, potrivit unor surse citat de Mediafax, după ce săptămâna trecută Guvernul a adoptat un memorandum pentru mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

Foto: gov.ro

Viorica Dăncilă va efectua o vizită de două zile în Israel, în cursul acestei săptămâni, potrivit unor surse citate de Mediafax.

Vizita premierului vine după ce, săptămâna trecută, Liviu Dragnea a anunţat că Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

„Noi, practic, ne prefacem de ani de zile, toţi, că avem ambasada la Tel Aviv, dar, de fapt, personalul diplomatic face naveta la Ierusalim. În fapt, activitatea ambasadei României, de exemplu, zilnic, se desfăşoară la Ierusalim, nu în Tel Aviv. Are o valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru. În primul rând, o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenit de mare în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani. Un stat în care sunt peste 500.000 de români care trăiesc acolo. Are o valoare foarte mare pentru administraţia americană, suntem practic a doua ţară care face acest anunţ. Este această decizie luată, pentru care eu am ieşit prima dată, o susţin, Guvernul a acţionat în consecinţă şi încep procedurile”, a anunțat președintele PSD, joi seară.

Reacții

Aurescu: Mutarea ambasadei la Ierusalim ar afecta poziția UE

Conflict între guvern şi preşedinte. Informaţii Digi24: Dăncilă l-a sunat pe Iohannis după trei ore

Viorica Dăncilă: Nu i-am răspuns președintelui la telefon, eram la Simfonia Lalelelor

Reacţie extrem de dură a lui Băsescu la adresa lui Dragnea. Ce spune de Dăncilă şi Meleşcanu

Premierul palestinian îi cere României să nu-şi mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim

Ambasadă la Ierusalim. Cioloș: Subiectul poate decredibiliza România

Ambasadă la Ierusalim | Ce spune Constituția despre atribuțiile președintelui