Într-o intervenție telefonică la Digi24, prefectul județului Constanța a afirmat că explozia dronei navale din portul Constanța a fost resimțită în întreg municipiul, inclusiv până la Năvodari. Adrian Teodor Picoiu a precizat că, pentru moment, nu au fost raportate victime.

„Momentan am activat Planul Roșu de Intervenție, nu este nicio victimă. A fost evacuat Portul din Constanța, s-a dat mesaj Ro-Alert pentru evacuarea zonei pentru prevenție, un kilometru în zona costieră în jurul portului. Momentan s-au liniștit treburile. A fost explozia de care știți. A fost afectată o hală ARSVOM și o navă Hercules, dar situația momentan este sub control”, a spus prefectul județului Constanța.

Adrian Teodor Picoiu recomandă oamenilor să asculte mesajul autorităților și să se autoevacueze. Acesta a explicat că două elicoptere, unul SMURD și unul Black Hawk, verifică zona dacă mai sunt și alte drone maritime în raza portului Constanța.

„A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodari am înțeles că s-a auzit. Ca pagube v-am zis, este o halăa ARSVOM și nava Hercules care este avariată”.

Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție, după incidentul petrecut în Portul Constanța. Șeful statului a afirmat, într-un mesaj publicat pe X, că „sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează. Președintele amintește că este „al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați” și că „astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”.

Totodată, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a avertizat, într-o conferinţă de presă, că există posibibilitatea să existe si alte drone care ar putea exploda, motiv pentru care s-a decis evacuarea preventivă pe o rază de un kilometru în zona de coastă.

În aceeași ordine de idei, momentul exploziei dronei marine din Portul Constanța a fost surprins de camerele de supraveghere și arată secvențe de panică în rândul celor aflați în apropiere. În imagini se aude o bubuitură puternică, urmată de o deflagrație violentă și de ridicarea unui nor dens de fum deasupra zonei danelor 77–78.

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Editor : A.M.G.