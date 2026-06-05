Live TV

Exclusiv Prefectul județului Constanța, după incidentul din port: „A fost o explozie resimțită în tot municipiul, inclusiv până la Năvodari”

Data publicării:
drona port ct3

Într-o intervenție telefonică la Digi24, prefectul județului Constanța a afirmat că explozia dronei navale din portul Constanța a fost resimțită în întreg municipiul, inclusiv până la Năvodari. Adrian Teodor Picoiu a precizat că, pentru moment, nu au fost raportate victime.

„Momentan am activat Planul Roșu de Intervenție, nu este nicio victimă. A fost evacuat Portul din Constanța, s-a dat mesaj Ro-Alert pentru evacuarea zonei pentru prevenție, un kilometru în zona costieră în jurul portului. Momentan s-au liniștit treburile. A fost explozia de care știți. A fost afectată o hală ARSVOM și o navă Hercules, dar situația momentan este sub control”, a spus prefectul județului Constanța.

Adrian Teodor Picoiu recomandă oamenilor să asculte mesajul autorităților și să se autoevacueze. Acesta a explicat că două elicoptere, unul SMURD și unul Black Hawk, verifică zona dacă mai sunt și alte drone maritime în raza portului Constanța.

„A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodari am înțeles că s-a auzit. Ca pagube v-am zis, este o halăa  ARSVOM și nava Hercules care este avariată”.

Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție, după incidentul petrecut în Portul Constanța. Șeful statului a afirmat, într-un mesaj publicat pe X, că „sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează. Președintele amintește că este „al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați” și că „astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”.

Totodată, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a avertizat, într-o conferinţă de presă, că există posibibilitatea să existe si alte drone care ar putea exploda, motiv pentru care s-a decis evacuarea preventivă pe o rază de un kilometru în zona de coastă.

În aceeași ordine de idei, momentul exploziei dronei marine din Portul Constanța a fost surprins de camerele de supraveghere și arată secvențe de panică în rândul celor aflați în apropiere. În imagini se aude o bubuitură puternică, urmată de o deflagrație violentă și de ridicarea unui nor dens de fum deasupra zonei danelor 77–78.

Citește și: 

Cum a ajuns drona în Portul Constanța. Lider sindical: „Lipsa unui sistem modern de supraveghere a coastelor ridică semne de întrebare”

Explozia din Portul Constanța. MApN susține că o altă instituție are „responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
olguta vasilescu
1
Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
2
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două...
explzoie drona port constanta
3
Explozie în Portul Constanța: o dronă s-a autodetonat. Alte patru ambarcațiuni cu...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
4
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de...
variola maimutei mpox
5
Doi cercetători au fost reținuți în SUA pentru că au încercat să introducă virusul mpox...
Și-a "bătut joc" de fata cea mică a președintelui, chiar sub ochii lui: "O infamie / Să îți fie rușine!"
Digi Sport
Și-a "bătut joc" de fata cea mică a președintelui, chiar sub ochii lui: "O infamie / Să îți fie rușine!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona_port_ct1
Generalul Dorin Toma: Nu ar mai trebui să fim luați prin surprindere, știm că o dronă în derivă se autodistruge. Poate exploda oricând
drona port ct3
Cum a ajuns drona în Portul Constanța. Lider sindical: „Lipsa unui sistem modern de supraveghere a coastelor ridică semne de întrebare”
Explzie port constanta
Explozia din Portul Constanța. MApN susține că o altă instituție are „responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră”
explzoie drona port constanta
Momentul în care drona navală explodează în Portul Constanța. Zona, evacuată de urgență
Explzie port constanta
Raed Arafat, despre drona din Constanța: Nu intrăm în panică - sunt măsuri preventive, vrem să fim siguri că nu există o altă explozie
Recomandările redacţiei
nicusor dan telefon spartan
Nicușor Dan, reacție după explozia dronei din Portul Constanța...
drona_port_ct1
Detalii despre drona MAGURA V5, model similar celei care a explodat...
PNRR steag UE
România, tot mai aproape de încasarea a 2,62 miliarde EUR din PNRR...
nicusor-1
Nicuşor Dan participă azi la Summitul UE - Balcanii de Vest, în...
Ultimele știri
Diana Şoşoacă, fotografie cu Ilan Şor, la Sankt Petersburg. Cum a prezentat-o oligarhul fugar pro-rus
Furtunile au provocat probleme la alimentarea cu apă în Prahova. Mai multe localități sunt afectate
Controverse în jurul noilor taxe dorite de Trump: de ce ofensiva tarifară a liderului SUA împotriva muncii forțate nu convinge experții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri incredibile despre cum ar fi crescuți copiii lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Ce se știe...
Cancan
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat în urmă cu doar câteva minute la Constanța! Ce au găsit...
Fanatik.ro
Cine vine antrenor în locul lui Zeljko Kopic! Dinamo are două variante pe masă
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Bilete gratis la Cupa Mondială 2026. Eroare majoră pe site-ul oficial al turneului. FIFA confirmă
Adevărul
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona...
Playtech
Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români
Digi FM
Vila unde regina Elisabeta a II-a își savura ceaiul la malul mării a fost scoasă la vânzare. Cum arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A decis să divorțeze, după o palmă de față cu toată lumea! Pensia alimentară e peste 1.000.000 de euro
Pro FM
Cu ce se ocupă Claudia Pavel de când a dispărut din lumina reflectoarelor. Fanii, cuceriți de cele mai...
Film Now
Jennifer Lopez, în centrul speculațiilor despre operații estetice, după o apariție care a făcut valuri: "De...
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații...
Newsweek
Diferență de 2.000 lei la pensie între doi pensionari cu aceeași vechime. Locul nașterii, rol decisiv
Digi FM
„Era furios”. Sharon Stone dezvăluie reacția halucinantă a soțului ei când medicii i-au recomandat o dublă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Jennifer Aniston face declarații rare, la mai bine de 20 de ani, despre Brad Pitt. Ce a spus despre apariția...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...