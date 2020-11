REPORTAJ Take, Ianke și Cadîr - varianta de pandemie. Piețele interioare s-au redeschis pentru negustori, tarabagii rămân afară

Piețele interioare închise luni de noile norme sanitare s-au redeschis pentru magazinele alimentare și non-alimentare. Măsura, aplicată de mai multe administrații locale, este menită să scape de șomaj mii de angajați și să țină în viață sute de mici afaceri. Însă fără tarabe și producători agricoli în hale, negustorii magazinelor s-au trezit cu clienți puțini sau deloc. Unii n-au vândut nimic toată dimineața. Alții au făcut acte de caritate pentru amicii tarabagii alungați în parcările exterioare.

O vânzătoare face cu mâna fericită spre cameră: „Victorie! Victorie!”

„Nu credeam! Uite că Dumnezeu a ținut cu noi și suntem înapoi la servici (sic! - n.r.) Ne gândeam că o să rămânem fără servici! Că o să rămână atâta lume, toată piața, fără servici. Ce făceam? Avem copii acasă, avem familie, sunt multe datorii, sunt bănci, e întreținere de plătit, e lumină... Ce ne făceam?” - explică ea.

„Deja eu am o vârstă! Cine credeți dvs că mai mă angajează pe mine la vârsta pe care o am? Și am făcut comerț 40 de ani! Fără discuție eram în șomaj tehnic, da! Astăzi suntem mult, mult mai fericiți. Vă dați seama, de ieri, când m-a sunat acasă și mi-a spus că de astăzi se deschide din nou, nu-mi venea să cred!” - mărturisește o altă vânzătoare.

„N-aveam în altă parte unde merge! Intram în șomaj”, confirmă un tânăr.

În locul murăturilor și gogoșarilor, piețele acoperite oferă... jucării, papuci, haine, plastice, menaj. Ca-ntotdeauna. Fără piețari, însă, povestea e alta, peisajul e altul.

- Filmați piața goală, doamnă?

- Păi ce să facem în situația asta?

Într-un colț al Pieței Sudului, e ca-n Take, Ianke și Cadîr, varianta de pandemie. Trei negustori vorbesc de-ale lor și așteaptă-n van clienții.

- Dă-mi și mie clopul ăla mă, trăzni-l-ar!

- Take, Ianke și Cadîr așteptând clienții!

- Da... De un' să-i luăm?

- Of, of!

- Cât ați vândut de azi dimineață?

- Păi nu știu... Ceva în jur la 50 de lei! Dacă... O bucată de brânză și o pâine!

- E foarte grav că nu sunt tarabele aici! Nu este trafic, nu vin clienții.

Nu-s singurii care privesc în gol. Nici vinul de la etaj n-are căutare!

- N-am vândut nimic!

- De câte ore?

- Păi de azi dimineață de la 8 fără 10...

- De trei ore n-ați vândut nimic?

- Păi da...

Cafea gratis pentru piețarii alungați în parcare

De plictiseală și din melancolie, doi administratori de cafenea au făcut cafele și ceaiuri pentru tarabagii alungați în parcare. Și le-au împărțit gratis.

- Ce ne dai? Vin fiert?

- Cafea! Cu lapte, fără lapte?

- Bogdaproste!...

- Eu vreau cafea!

- La colegul meu, acolo, cafea!

„Pregătim câteva cafele, câteva ceaiuri, pentru colegii noștri de la tarabe, care s-au mutat în aer liber! Pentru a-i încălzi un pic! Din partea noastră! Și așa nu avem ce face! Atâta vreme cât piața nu are ancora principală, tarabele cu fructe și legume, piața nu există!”, spune unul dintre ei.