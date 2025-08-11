Managerii de spitale de stat din Vâlcea implicați într-un spital privat s-au suspendat din funcții. Șeful CJ: „Este inacceptabil”

Managerii de spitale de stat din Vâlcea implicați într-un spital privat s-au suspendat din funcții, după dezvăluirile Digi24.ro și Pacient în România. Aceștia sunt acuzați că au creat, prin intermediul rudelor, o rețea privată care atrage personal din sistemul public. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a calificat situația drept „inacceptabilă” și a dispus o anchetă internă.

Potrivit investigației, cei doi manageri, plătiți din fonduri publice cu peste 5.000 de euro lunar, ar fi pus bazele unui spital privat, atrăgând medici și asistenți din spitalele pe care le conduc. Pentru a ocoli legea, care interzice managerilor de spitale publice să facă parte din conducerea altor unități sanitare, aceștia și-ar fi trecut propriile mame ca acționari ai firmei ce administrează spitalul privat. Ministrul Sănătății a anunțat că, dacă suspiciunile se confirmă, contractele de management vor fi desfăcute.

Reacția șefului CJ Vâlcea

Într-o declarație transmisă pentru Digi24, Constantin Rădulescu a subliniat că sănătatea vâlcenilor este prioritatea zero și a amintit investițiile masive făcute în ultimii ani în sistemul medical județean.

„Consiliul Județean Vâlcea a investit și continuă să investească zeci de milioane de euro în modernizarea spitalelor din județ, inclusiv la Mihăești și Drăgoești. Pentru mine, sănătatea vâlcenilor este pe primul loc!”, a spus Rădulescu.

Acesta a criticat dur comportamentul managerilor vizați de anchetă și a transmis că a dispus constituirea unei comisii speciale de cercetare solicitând celor doi manageri vizați să se suspende din funcție pe durata verificărilor.

„În timp ce derulăm proiecte importante, cum ar fi construirea de clădiri noi de spital, dar și condiții mai bune pentru pacienți și personal, este inacceptabil ca unii manageri să trateze cu superficialitate responsabilitățile pe care le au și să aibă alte preocupări decât îndeplinirea atribuțiilor din fișa postului. Am dispus constituirea unei comisii speciale de cercetare și am solicitat celor doi manageri vizați să se suspende din funcție pe perioada verificărilor”, a spus acesta.

Constantin Rădulescua mai subliniat că a primit cererile de suspendare și a dat asigurări că cine a greșit va răspunde: „Am primit cererile de suspendare, care vor intra în vigoare începând cu 14 august pentru managerul de la Spitalul Mihăești și 15 august pentru cel de la Spitalul Drăgoești. De ce nu mai devreme? Pentru că există documente de semnat și nu putem lăsa actul medical descoperit nici măcar o zi. Comisia va lucra rapid, iar cine a greșit va răspunde cu funcția. Simplu”, a declarat el.

