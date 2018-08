Scandalul numerelor anti-PSD, faza pe „n-ați înțeles voi ironia”. Interviu cu Ovidiu Munteanu, cel care i-a rugat pe români să nu mai sune la Poliție

Scandalul şoferului care s-a ales cu dosar penal pentru că a circulat cu un număr anti-PSD aduce Poliţiei Române prejudicii majore de imagine.

Ratingul paginii de Facebook a instituţiei a scăzut dramatic din momentul în care şoferul a fost sancţionat. Mai mult, ieri, cei care se ocupă de pagina de Facebook a Poliției Române au ascuns cu totul secțiunea în care cetățenii puteau lăsa o recenzie online instituției.

Drept urmare, poliţiştii au început să îşi acorde singuri cinci stele, încercând să recupereze pierderile. Mai mult decât atât, iritat de reacţiile negative, așa-zisul purtătorul de cuvânt de la Brigada Rutieră (n.r. Ovidiu Munteanu neagă că ar avea atribuții în acest sens) le-a sugerat oamenilor să nu mai apeleze la Poliţie atunci când au o problemă.

„Pentru toţi care jigniţi şi urâţi Poliţia Română, vă rog ca data viitoare când aveţi probleme să apelaţi la oricine altcineva, nu la poliţie. Când vă fură bunurile, când vă agresează pe stradă, la accidente rutiere, vă rog să apelaţi la vecini, la popi, la rude, dar nu la poliţie”, a scris acesta pe Facebook, mesaj șters între timp, de care Brigada Rutieră s-a delimitat.

Un reporter de la Vice l-a contactat pe Ovidiu Munteanu pentru o reacție în acest scandal. Acesta susține că „după multă muncă de convingere, a fost de acord să publicăm discuția, dar doar dacă promit că îi voi reda vorbele întocmai”. Fapt care s-a întâmplat, se arată în material.

Inițial Ovidiu Munteanu a spus că „deci a fost un mesaj ironic strict personal, nimic altceva. Nu dau niciun fel de declarație pe treaba asta” și că „toată lumea a interpretat cum a vrut”.

Întrebat de ce a șters mesajul, Munteanu a spus: „Pentru că așa am considerat eu, este strict mesajul meu, dat în nume personal”. În plus, „acum, toată lumea scrie toate alea. Da, am văzut, am fost terfelit, nu-i niciun fel de problemă. Dacă așa s-a înțeles, asta e, îmi asum absolut tot. Dar, repet, s-a înțeles foarte greșit mesajul și s-a asociat cetățeanul, eu, s-a asociat cu o instituție. Ceea ce nu este corect”.

Ovidiu Munteanu susține și că nu este purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere: „Nu sunt purtătorul de cuvânt al Poliției Rutiere. Deci, asta se știe de ani de zile, dar nimeni nu vrea să înțeleagă. (...) Sunt șeful Biroului Educație Rutieră. Nu sunt purtătorul de cuvânt al Poliției Rutiere. Brigada Rutieră nu are purtător de cuvânt. Sunt un simplu șef de birou în cadrul Brigăzii Rutiere”.

Cu toate acestea, printr-o simplă accesare a site-ului Brigăzii Rutiere, aflăm că Biroul Educație Rutieră este cel care „menţine legătura cu mass-media în vederea asigurării unei informări corecte a cetăţenilor” și „asigură informarea zilnică a participanţilor la traficul rutier prin posturile de radio, televiziune şi prin presa scrisă, cu privire la principalele evenimente rutiere, restricţii instituite pe arterele Capitalei şi alte date utile”.

Întrebat la cine ar trebui să apeleze oamenii în caz de urgență, Munteanu a spus: „Nu, nu, tot la poliție să apeleze. Ăsta v-am spus c-a fost un mesaj ironic. Am spus-o foarte clar, nimic altceva. A fost a cetățeanului”. Însă a ținut să adauge și că „dacă vorbim în calitate de polițist, ca simplu polițist, este faptul ca mi-am văzut munca de 20 de ani terfelită, munca mea și a colegilor onești. Dacă societatea civilă consideră faptul că noi nu suntem în stare de nimic, din acest motiv am spus lucrul ăsta. Noi n-am făcut altceva decât să intervenim întotdeauna acolo unde am avut solicitări. Unele cu reușită, unele fără. Dar ca să vii să spui că niciun polițist nu face absolut nimic, nu e corect și nu e în ordine”.

Totuși recunoaște că nu poate condiționa munca de polițist de politețea sau lipsa de politețe a cetățenilor: „Dimpotrivă, orice cetățean care a venit și mi-a cerut ajutorul, i l-am acordat cu drag, că asta e meseria și menirea mea. Repet, acel mesaj a fost ironic. (...) Actul polițist este un act de datorie și de onoare, pe care orice polițist trebuie să-l facă. Și asta am făcut.”.

„Regret faptul că s-a înțeles greșit și că nu s-a înțeles ironia”, a mai spus Ovidiu Munteanu, întrebat de reporterul Vice dacă îi pare rău pentru că a postat respectivul mesaj.

Chestionat și despre posibilitatea ca respectivii polițiști să fi greșit, Munteanu a spus că: „Nu stabilește nici Ovidiu Munteanu, nu stabilește nici polițistul, tot ce se stabilește se stabilește de instanța de judecată, ați văzut foarte clar că nu am comentat absolut nimic de procedurile care se urmează”.

La final, are și un mesaj pentru cetățeni, cărora le-a transmis că pot apela în continuare cu încredere la Poliția Română.

