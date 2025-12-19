Live TV

Exclusiv Scumpiri în lanț la carburanți, energie, gaze și taxe mai mari. Cristian Păun avertizează: „Românii o să o ducă foarte greu”

O persoană arată banii din portofel.
Foto: GettyImages
Buget construit pe estimări nerealiste Taxe mari la pompă și energie Agricultură, deficit și lipsa reformelor 2026 – anul decontului Crăciun mai cumpătat pentru români

Românii vor resimți din plin scumpirile anunțate pentru anul viitor, pe fondul majorării taxelor, liberalizării pieței gazelor și menținerii dezechilibrelor macroeconomice. Economistul Cristian Păun avertizează, într-o intervenție la Digi24, că inflația va continua să pună presiune pe bugetele populației și că ideea unei relaxări rapide a prețurilor este nerealistă, iar lumea o să o ducă foarte greu în perioada următoare”.

„Vom avea, exact cum ați spus și dumneavoastră, 4-5% la carburanți, vom mai avea cam 3% la energia electrică, tot din motive legate de accize, pentru că și acolo este accizată energia electrică. Vom avea o creștere a prețului la gaze, mai ales în prima parte a anului, când se va liberaliza și piața gazelor, ceea ce din punctul meu de vedere, face complet nerealistă ideea că din a doua jumătate a anului vom scăpa de inflație”, a declarat Cristian Păun, vineri la Digi24.

Buget construit pe estimări nerealiste

Economistul atrage atenția că autoritățile continuă să construiască bugete pe prognoze care nu reflectă realitatea economică.

„Ar fi foarte bine ca atunci când se va face bugetul pe anul viitor să se țină cont mai realist de aceste lucruri, pentru că până acum, în ultimii doi, trei ani am ne-am bătut joc de tot ce însemna o estimări cu privire la inflație, creșterea PIB și așa mai departe.”, a adăugat el.

Citește și: Eurostat: „Preţurile produselor agricole din UE au crescut cu 3% în 2025”. Creșteri mari sunt la bovine şi ouă

În opinia sa, costurile politicilor din ultimii ani sunt suportate acum de întreaga populație.

„Românii o să o ducă foarte greu în perioada următoare. Ei plătesc în principal costul acestor probleme acumulate în ultima perioadă, costul acestor dezechilibre macroeconomice, multe dintre ele produse din motive populiste, din motive electorale. Practic, tot ceea ce s-a promis cu o mână și s-a dat cu o mână la unii, în momentul de față este luat de la toți și luat cu destul de mult, să spunem așa meticulozitate.”, mai spune Păun.

Taxe mari la pompă și energie

Cristian Păun subliniază că prețul carburanților este puternic influențat de nivelul taxelor.

„Da, la pompă plătim aproape 60% taxe. Eu și glumeam odată cu cineva care lucra acolo într-o benzinărie. Îi spuneam: «Dumneavoastră ar trebui să vă numiți încasator de taxe la la stat, lucrător la ANAF pentru cel puțin jumătate din timpul de aici. În niciun caz benzinar, că nu aveți treabă cu cu benzină. Aveți treabă cu încasarea taxelor pentru stat prin pompa de benzină».”, a afirmat acesta.

Citește și: Coaliția a stabilit cât va fi salariul minim de la 1 iulie 2026

El explică faptul că această politică fiscală este una generalizată la nivel european.

„Este o, o să spunem așa, o politică la nivelul întregii Uniuni Europene. Din păcate, Uniunea Europeană vede energia și carburantul ca fiind un vehicul fiscal important și încarcă aceste bunuri, cu foarte multe taxe, pentru că aici e foarte greu să faci evaziune. Sau dacă faci evaziune, ești foarte ușor de prins și când fur curent și când încerci să pui carburanți din surse îndoielnice. Și atunci, aceste taxe sunt întotdeauna clare și foarte ușor de încasat de către stat, fără niciun efort, pe spinarea benzinarilor și pe costul fiecăruia dintre noi.”, a completat Cristian Păun.

Agricultură, deficit și lipsa reformelor

Efectele inflației și ale taxelor ridicate se vor resimți inclusiv în agricultură.

„Este problematic, inclusiv pentru agricultură. Semne bune, anul n-are. În continuare va trebui să ne luptăm cu această inflație, pentru că în continuare avem și problema deficitului, care adaugă și mai multe probleme peste cea cele pe care le avem deja. Se pare că nu reușim să reformăm statul român și că pentru noi reforma statului român înseamnă taxe mai mari pe care să le plătească românii care și-ar dori un stat mai reformat și nu taxe mai mari. Este cam inutil să tot duci bani de la tine din buzunar către un stat care nu e nici modern și nici reformat.”, a mai spus economistul.

Citește și: Kelemen Hunor: „Din ianuarie-februarie vom avea o scădere a inflaţiei”

Criticile se îndreaptă și spre clasa politică.

„Atâta înțelege politicianul român și evident că face și spectacol ca să deturneze foarte mult agenda publică de la reforme. A mai auzit cineva de reformă administrativ-teritorială în Parlament? Nu. E un circ întreg în Parlament în care totuși se concentrează pe a da jos niște oameni, pe niște mize politice mărunte. Nimeni nu se întâlnește, nimeni nu dezbate problemele reale ale României.”

2026 – anul decontului

Întrebat, vineri la Digi24, dacă anul 2026 va fi unul al decontului pentru greșelile din trecut, Cristian Păun a spus categoric da.

„Sigur că da și pot să spun cu foarte multă tărie faptul că dacă în continuare o trenăm cu reformele și în continuare facem ceea ce facem deja de vreun an și ceva în Parlamentul României, foarte probabil ca pe la jumătatea anului să venim iar cu alte majorări de taxe, pentru că bugetul nu se echilibrează de la sine. Ceea ce evident că e o prostie - să să vii acum cu noi măriri de taxe e cu siguranță o mare problemă.”

Citește și: Estimări pesimiste: euro ar putea ajunge la 5,2 lei în 2026. Avertismentul economiștilor privind impozitul minim pe cifra de afaceri

El avertizează că lipsa reformelor va prelungi dificultățile economice.

„Dar cum nu interesează pe niciun politician reformarea și modernizarea, probabil că vom mai avea de tras încă câțiva ani cu această, să spunem clasă politică care își arată cu siguranță limitele ei în momentul de față.”, a mai precizat Păun.

Crăciun mai cumpătat pentru români

În contextul scumpirilor și al inflației ridicate, economistul recomandă prudență în cheltuielile de sărbători.

„Românii probabil că vor trebui să revizuiască semnificativ bugetul pentru Crăciun și Revelion. Probabil că va trebui să ne schimbăm radical modul de a sărbători aceste lucruri.”, a explicat acesta.

El a avertizat asupra riscului de a apela la credite pentru consum.

„Doamne ferește să ne apucăm acum să golim carduri de credit sau să facem credite pentru pentru a consuma pe masa de Crăciun și pentru a avea ce arunca de pe masa de Crăciun. Doamne ferește așa ceva. Nu cred că e deloc înțelept să faci asta, mai ales cu TVA aceasta de 21%, să iei credit pentru masa de Crăciun înseamnă că o cincime din masa aia tu o dai pe credit, jumătate o arunci. Deci practic arunci cu banii.”, a subliniat Păun.

Citește și: România are cea mai mare inflație din UE, de 8,6% în noiembrie. Economist: „Oamenii cumpără mai puțin, deși câștigă mai mult”

În final, Cristian Păun atrage atenția asupra situației dramatice în care se află multe familii.

„Trebuie să fim un pic mai cumpătați și un pic mai economi și evident că nu toată lumea însă o duce foarte bine. Sunt convins că sunt foarte mulți români care vor avea probleme reale de a pune ceva cât de cât digerabil pe masa de Crăciun. Nu vorbim aici de opulență sau de mâncare pe care jumătate o arunci. Și aici lucrurile sunt într-adevăr dramatice, pentru că inflația este atât de puternică în momentul acesta, încât nu prea mai ai ce să tai.

Sunt foarte multe familii care nu prea mai au ce să taie. Și aici probabil că ajutorul nostru, al tuturor, al comunității, e foarte important ca și acei oameni totuși să aibă ce să pună măcar așa minimal, pe masa de Crăciun. Bine ar fi să aibă cu ce să trăiască multă vreme de acum înainte, nu doar de masa de Crăciun și de Paște, să ne aducem aminte de ei. Dar ca să se întâmple asta, ar trebui să avem o economie funcțională, în care vin companii, se dezvoltă, dezvoltă afaceri aici. Ori noi avem permanent ceva cu ele, noi avem permanent ceva cu sectorul privat, parcă parcă îi considerăm niște ciumați așa. Noi nu înțelegem că de la ei foarte mulți români pun pe masă mâncare, pâine și alte cele.”, a conchis economistul.

Editor : Ana Petrescu

