Pericol de inundații. Hidrologii au emis cod galben și portocaliu de viituri în mai multe județe ale țării

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, mai multe avertizări de inundații, fiind Cod galben pentru râurile din județul Bistrița-Năsăud, valabil până la miezul nopții, și Cod portocaliu pentru râurile din bazinul hidrografic Desnățui – amonte Acumularea Fântânele, în județele Mehedinți și Dolj, valabil până joi la prânz.

Potrivit INHGA, în intervalul 7 ianaurie, ora 11.20 - 7 ianuarie, ora 00.00, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi influenţei formaţiunilor de gheaţă care prin evoluţia lor pot produce creşteri artificiale de niveluri, scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de Atenţie pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare - bazin amonte S.H. Rodna şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Rodna, judeţul: Bistriţa-Năsăud.

Citește și: România, între două anotimpuri: O masă de aer rece schimbă temperaturile

De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie precizează că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate pot apărea cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri din bazinul hidrografic Şieu.

O avertizare Cod portocaliu de inundaţii pe râurile din bazinul hidrografic Desnăţui - bazin amonte Acumularea Fântânele, din judeţele Mehedinţi şi Dolj este valabilă în intervalul 7 ianuarie, ora 18.00 - 8 ianuarie, ora 12.00.

Hidrologii menționează că, din cauza precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, pot avea loc scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi depăşiri ale Cotelor de Apărare.

Fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate pot apărea şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor din bazinul hidrografic Desnăţui, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, conchide hidrologii.

Citește și: Vreme rea în aproape toată țara. ANM a emis cod galben de ninsori, vânt puternic și polei. Care sunt zonele vizate de noile avertizări

Editor : Ana Petrescu