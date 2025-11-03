Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că ANAF a acţionat corect”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a salutat luni decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a dat câștig de cauză ANAF în dosarul „Micula”. Nazare a declarat că hotărârea demonstrează faptul că statul român dispune de toate instrumentele necesare pentru a recupera ajutoarele de stat acordate ilegal, în valoare de sute de milioane de euro.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF în dosarul "Micula", confirmând legalitatea măsurilor de blocare a bunurilor companiilor European Food şi Transilvania General Import Export. Este o decizie importantă, anunţată azi de ANAF - care demonstrează că, prin voinţa de a restabili dreptatea, statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate ilegal, în valoare de sute de milioane de euro. După ani de încercări şi procese prin care s-a încercat evitarea plăţii datoriilor, justiţia a stabilit clar că ANAF a acţionat corect şi în interesul României”, a scris ministrul pe Facebook.

El a subliniat că decizia Curţii este cu atât mai importantă cu cât ANAF a descoperit că aceste firme au transferat active importante pe alte entităţi, încercând astfel să împiedice recuperarea datoriilor de către statul român.

„Continuăm să sprijinim lupta pentru respectarea legii şi pentru protejarea banului public. Aşa cum am promis: un nou pas înainte spre o economie corectă pentru toţi contribuabilii”, a transmis Nazare.

ANAF a anunţat anterior, printr-un comunicat, că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a dat câştig de cauză, menţinând măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor S.C. European Food S.A. şi S.C. Transilvania General Import Export S.R.L, pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF, privind acţiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. şi Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. Astfel, instanţa supremă a confirmat că măsurile luate de ANAF - prin care au fost puse sub sechestru bunuri ale acestor firme - sunt legale şi justificate. Decizia are rolul de a proteja interesele statului şi de a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal de Comisia Europeană”, se arată în comunicat.

