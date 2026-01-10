Irineu Darău, ministrul Economiei, despre acordul UE-Mercosur: „Va duce la creșterea exporturilor. România are nevoie de piețe noi”

Irineu Darău a transmis sâmbătă, 10 ianuarie, că acordul UE - Mercosur va duce la creșterea exporturilor României. Ministrul Economiei a punctat faptul că țara noastră „are nevoie de piețe noi de export și de reguli corecte de pentru producătorii săi”, criticând și „ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a țării”.

„Acordul UE–MERCOSUR va duce la creșterea exporturilor României! Dincolo de ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a țării, România are nevoie de piețe noi de export și de reguli corecte pentru producătorii săi.

Statul român a susținut acest acord după negocieri ferme, care au adus garanții clare pentru industrie și agricultură. Rezultatul? Taxe vamale aproape zero pentru produsele românești Exporturi mai mari și acces la materii prime mai ieftine Producție mai mare și locuri de muncă în industria auto, mecanică și electrică”, a transmis Darău.

Totodată, ministrul Economiei a punctat faptul că, în 2023, firmele românești au plătit peste 47 de milioane de euro taxe vamale pentru exporturile de produse industriale către Mercosur.

„După intrarea în vigoare a acordului, aceste taxe dispar aproape complet. Agricultura este protejată și România a obținut asta prin insistențe și negociere: importurile sensibile sunt strict limitate, standardele UE rămân obligatorii, iar 15 produse românești cu indicație geografică vor fi protejate pe piețele MERCOSUR.

Izolarea nu protejează România. O economie deschisă, care protejează interesele fermierilor și ale industriei, o face mai puternică”, se mai arată în postarea publicată pe Facebook de Irineu Darău.

Amintim că PSD a condamnat vineri decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.

Mai mult, Deputatul PSD Marius Budăi a transmis sâmbătă, 10 ianuarie, că potrivit studiilor de impact, acordul comercial ar putea duce la o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din Uniunea Europeană. Totodată, europarlamentarul Victor Negrescu a declarat, sâmbătă, că în absenţa unor garanţii ferme din partea Comisiei Europene, PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului.

