Administrația Trump admite posibile abuzuri: echipa DOGE ar fi folosit necorespunzător date sociale

Data publicării:
DOGE
Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE). Foto: Getty Images
Din articol
Date partajate pe servere neautorizate Posibile legături cu listele electorale Acces neautorizat şi utilizarea Cloudflare

Administraţia Trump recunoaşte că echipa DOGE ar fi putut utiliza în mod necorespunzător date ale sistemului de securitate socială, scrie Politico. Potrivit unui document depus la instanţă, unii membri ai personalului DOGE au avut un acces la date mai extins decât fusese recunoscut anterior.

Doi membri ai echipei DOGE a lui Elon Musk care lucrau în cadrul Administraţiei pentru Securitate Socială (SSA) au fost în contact secret cu un grup de advocacy care încerca să „anuleze rezultatele alegerilor în anumite state”, iar unul dintre ei a semnat un acord care ar fi putut implica folosirea datelor de securitate socială pentru compararea cu listele electorale ale statelor, a dezvăluit Departamentul Justiţiei în documente judiciare făcute publice recent.

Elizabeth Shapiro, un oficial de rang înalt din Departamentul Justiţiei, a declarat că SSA i-a sesizat pe cei doi angajaţi DOGE pentru posibile încălcări ale Hatch Act, lege care interzice funcţionarilor publici să îşi folosească funcţiile oficiale în scopuri politice.

Dezvăluirile făcute de Shapiro, nereportate anterior şi datate de vineri, au apărut ca parte a unei liste de „corecturi” la mărturiile unor oficiali de rang înalt ai SSA din timpul disputelor juridice de anul trecut privind accesul DOGE la datele de securitate socială.

Date partajate pe servere neautorizate

Acestea arată că membri ai echipei DOGE au partajat date pe servere „terţe” neaprobate şi ar fi putut accesa informaţii private care fuseseră declarate inaccesibile printr-o decizie judecătorească la momentul respectiv.

Shapiro a spus că situaţia celor doi membri ai echipei DOGE pare să submineze o afirmaţie anterioară a SSA, potrivit căreia activitatea DOGE avea ca scop „detectarea fraudei, risipei şi abuzurilor” în sistemul de securitate socială şi modernizarea tehnologiei agenţiei.

„SSA a considerat că aceste afirmaţii erau corecte la momentul în care au fost făcute şi ele sunt în mare parte încă corecte”, a scris Shapiro, adăugând: „În acest moment, nu există dovezi că angajaţii SSA din afara membrilor implicaţi ai echipei DOGE ar fi fost la curent cu comunicările cu grupul de advocacy. De asemenea, nu aveau cunoştinţă despre ‘Acordul privind datele electorale’.”

Shapiro, veteran cu experienţă îndelungată în DOJ, a precizat că nu este clar deocamdată dacă vreunul dintre cei doi membri ai echipei DOGE — care nu sunt identificaţi în document — a partajat efectiv date cu grupul de advocacy, care, la rândul său, nu este identificat.

Posibile legături cu listele electorale

Totuşi, ea a spus că e-mailurile „sugerează că membri ai echipei DOGE ar fi putut fi rugaţi să ajute grupul de advocacy prin accesarea datelor SSA pentru a le compara cu listele electorale”.

Casa Albă şi oficialii SSA nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Shapiro a mai dezvăluit că Steve Davis, consilier principal al lui Musk şi al echipei DOGE, a fost inclus ca destinatar într-un e-mail din 3 martie 2025 care conţinea un fişier protejat prin parolă, cu informaţii private despre aproximativ 1.000 de persoane din sistemele de securitate socială. Nu este clar, a spus ea, dacă Davis a accesat vreodată fişierul.

De asemenea, Shapiro a menţionat că actualii angajaţi ai SSA nu au reuşit să acceseze fişierul pentru a determina exact ce conţinea.

Deşi SSA susţine în continuare că DOGE „nu a avut niciodată acces la sistemele oficiale de evidenţă ale SSA”, este posibil ca unele date restricţionate „derivate din” sistemele de securitate socială să fi fost trimise lui Davis, a spus Shapiro.

Acces neautorizat şi utilizarea Cloudflare

Davis nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Printre alte corecturi, DOJ a dezvăluit că unui membru al echipei DOGE i-a fost acordat pentru scurt timp acces la profile private de securitate socială chiar şi după ce o instanţă a interzis acest lucru. Shapiro a spus că accesul nu a fost „utilizat”.

Într-un alt caz, un membru al echipei DOGE a avut acces timp de două luni la un „profil de call center” care conţinea informaţii private.

„Nu se ştie în acest moment dacă vreo informaţie privată a fost accesată”, a spus Shapiro.

Shapiro a mai dezvăluit că, în pofida afirmaţiilor anterioare făcute în instanţă, membrii echipei DOGE din cadrul SSA „foloseau linkuri pentru a partaja date prin serverul terţ ‘Cloudflare’”.

„Cloudflare nu este aprobat pentru stocarea datelor SSA şi, utilizat în acest mod, se află în afara protocoalelor de securitate ale SSA”, a indicat Shapiro. „SSA nu a ştiut, până la analiza recentă, că membrii echipei DOGE foloseau Cloudflare în această perioadă. Deoarece Cloudflare este o entitate terţă, SSA nu a reuşit să determine exact ce date au fost partajate pe Cloudflare sau dacă datele mai există pe server.”

