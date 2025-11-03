Live TV

Avertismentul dur al preşedintelui Finlandei: A început o „nouă eră a armelor nucleare"

Explozie nucleară.
Explozie nucleară. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Teste nucleare în Rusia 

Preşedintele finlandez, Alexander Stubb, a afirmat luni că o „nouă eră a armelor nucleare" a început, după ce preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat din nou intenţia de a relua testele nucleare.

„Logica descurajării" şi „stabilitatea strategică între superputeri" sunt în plină mutaţie, a declarat preşedintele într-un discurs susţinut la Helsinki, , relatează AFP, portivit Agerpres. 

„Am intrat într-o nouă eră în materie de arme nucleare, în care, din nefericire, importanţa acestor arme nu încetează să crească", a subliniat Stubb.

Săptămâna trecută, preşedintele american Donald Trump a provocat îngrijorări şi proteste în lumea întreagă când şi-a anunţat intenţia de a relua testarea armelor nucleare, fără a spune ce intenţionează exact.

Afirmaţiile sale continuă să ridice întrebări, potrivit sursei citate. Vorbeşte preşedintele american despre testarea unor arme capabile să transporte focoase nucleare sau chiar despre detonarea unei încărcături nucleare, lucru pe care SUA nu l-au mai făcut din 1992?

Teste nucleare în Rusia 

Această decizie intervine într-un moment în care retorica nucleară revine periodic în prim-plan după invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022. Rusia a efectuat în aceste ultime zile teste asupra unor arme cu propulsie nucleară, o dronă submarină, Poseidon, şi o rachetă rusă de croazieră, Burevestnik.

Nicio putere nucleară nu a efectuat oficial un test nuclear de trei decenii - cu excepţia Coreei de Nord, în şase rânduri, între 2006 şi 2017. Rusia (pe atunci Uniunea Sovietică) nu le-a mai efectuat din 1990 şi China din 1996.

Preşedintele american a afirmat, într-un interviu difuzat duminică, că Beijingul şi Moscova efectuează teste nucleare fără a le dezvălui public - ceea ce China a dezminţit luni - şi că SUA vor face la fel.

„Cum putem să se întărim împreună capacitatea de descurajare? Cum putem să controlăm escaladarea?", sunt întrebări la care Finlanda, statul care are o frontieră de 1.340 km cu Rusia, trebuie acum să reflecteze împreună cu aliaţii săi, potrivit preşedintelui Stubb.

Renunţând la decenii de nealiniere militară, ţara nordică s-a alăturat NATO în 2023, în urma invaziei ruse din Ucraina.

