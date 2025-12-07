Speranțele de pace în Ucraina se estompează: misiuni mai lungi și deficit de trupe. „Ce altă alegere avem?”

Pe măsură ce speranțele de pace se estompează, soldații din infanterie se confruntă cu misiuni mai lungi, riscându-și viața împotriva atacurilor rusești. Pe parcursul celor aproape 62 de zile petrecute pe linia frontului la est de Pokrovske, Bohdan și Ivan s-au ascuns – mai întâi într-un magazin din sat, apoi, după un schimb de focuri mortal cu soldații ruși, într-un subsol micuț, unde soldații din Brigada 31 a Ucrainei au fost nevoiți să supraviețuiască încă șapte săptămâni, relatează The Guardian.

Hrana, apa, țigările și alte provizii erau transportate cu ajutorul unei drone prietenoase, toaleta lor era camera de 3 metri pătrați, iar cei mai apropiați camarazi se aflau la aproximativ 200 de metri distanță. Singura lor speranță era să rămână ascunși, pentru că știau că, dacă ar fi fost descoperiți, o dronă rusă i-ar fi putut ucide pe toți.

Deși conflictul din Ucraina este caracterizat ca un război al aeronavelor pilotate de la distanță, rolul infanteriei este ușor de uitat. În mare parte a frontului, sarcina trupelor terestre ucrainene este să mențină în liniște o poziție, în timp ce pericolul planează deasupra lor. „Nu pot dormi bine acum”, a afirmat Bohdan, cel mai vorbăreț dintre cei doi. „Este prea liniște pentru mine.”

Când infanteria s-a îndreptat spre front la sfârșitul lunii septembrie, eforturile diplomatice de a pune capăt războiului după summitul din Alaska păreau să fi eșuat. Dar până când echipajul s-a întors la sfârșitul lunii noiembrie, din sud-estul regiunii Dnipropetrovsk, apăruse un nou plan de pace ruso-american.

Numai după predarea întregii provincii Donețk, situată la est de poziția soldaților, abandonarea teritoriului ocupat către Rusia și renunțarea definitivă la aderarea la NATO, Moscova ar fi dispusă să ia în considerare pacea. În esență, era o cerere de capitulare. Ucraina a refuzat. Însă un plan revizuit, care includea propunerile Ucrainei, a fost considerat „inacceptabil” de către Rusia.

Dacă Ucraina continuă să lupte, soldații de infanterie precum Bohdan, în vârstă de 41 de ani, care s-a înrolat voluntar în 2022, și Ivan, un meseriaș în vârstă de 45 de ani care s-a înrolat în iulie, vor fi cei care vor trebui să-și riște viața și să reziste pentru o perioadă.

„Desigur, nimeni nu vrea ca războiul să continue, pentru că au fost multe sacrificii, multe victime. Dar, în același timp, nu vrem să renunțăm, să cedăm pământul nostru, pentru că nu vrem ca sacrificiile acelea să fie în zadar”, a mărturisit Bohdan, cu mâinile și uniforma încă murdare.

„Există o probabilitate de 95% ca aceștia să fie uciși dacă îi vedem”

Este un sentiment familiar în întreaga unitate. Andrii, un sergent în vârstă de 31 de ani responsabil cu operațiunile cu drone la centrul de comandă al unității, când este întrebat despre cedarea de teritoriu de către Ucraina în schimbul păcii, răspunde: „Vrei să fiu sincer?”, înainte de a adăuga: „E o porcărie”. Un grup de camarazi care ascultaseră în tăcere au izbucnit în râs, fiind de acord cu el.

Dar, în ciuda sfidării lui Bohdan și a multor alți soldați ca el, există tensiuni și în alte părți. Un psiholog militar ucrainean a declarat că între 3% și 5% dintre cei care se întorc de pe front au nevoie de examinare sau tratament suplimentar, pe lângă cei uciși sau răniți. Bohdan și Ivan erau monitorizați pentru a se asigura că pot fi trimiși înapoi pe front.

Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov

În luna octombrie, un număr record de 21.602 soldați au lipsit fără permisiune din armata ucraineană. O nemulțumire frecventă în rândul militarilor este lipsa rezervelor, ceea ce înseamnă că există un deficit de trupe disponibile pentru rotații. Desfășurările îndelungate pe front sunt frecvente. Luna trecută s-a aflat că un medic de pluton din Brigada 30, Serhii Tiscenko, a petrecut 471 de zile într-o poziție de luptă în provincia Donețk.

Bohdan și Ivan nu se așteptau să rămână pe front atât de mult timp. „I-am spus soției că voi sta acolo două săptămâni”, a povestit Bohdan, tată a cinci copii. „Ea a sunat pe toată lumea de aici, aproape că i-a sâcâit, întrebându-i de ce durează atât de mult?”. Dar soldații nu știau de îngrijorarea familiilor lor.

În timp ce echipajele de drone din prima linie au acces la internet prin Starlink și pot efectua apeluri video către familiile lor, infanteria nu are această opțiune. Ei pot trimite mesaje radio acasă, dar membrii familiei nu au voie să răspundă la aceste mesaje.

Omniprezența dronelor, ale căror imagini sunt vizibile la punctele de comandă situate mult în spatele liniilor frontului, a schimbat fundamental tactica rusă. Atacurile blindate, obișnuite în 2023, au fost abandonate de mult timp, deoarece foarte multe tancuri rusești au fost distruse.

În schimb, acestea au fost înlocuite cu o cercetare perpetuă a pozițiilor ucrainene dispersate pentru a găsi puncte slabe sau brigăzi mai slabe, care pot fi urmate de atacuri mai substanțiale, așa cum pare să se fi întâmplat la est de Huliaipole, în provincia Zaporojie, în sud-vest, unde luna trecută s-au pierdut aproximativ 9 kilometri de teritoriu.

Ruslan, comandant de batalion în Brigada 31, spune că rușii „se infiltrează în grupuri de două sau trei persoane” pentru a evita să fie detectați de drone în „zona de ucidere” de aproximativ 15 km de fiecare parte a frontului. Unii se bazează pe cagule de calitate variabilă pentru a încerca să evite detectarea de către camerele cu senzori termici.

„Există o probabilitate de 95% ca aceștia să fie uciși dacă îi vedem”, spune comandantul, deși recunoaște că înrăutățirea condițiilor meteorologice – ceață sau ploi torențiale – înseamnă că rușilor le este mai ușor să adune efective în spatele liniei frontului, cu scopul de a ataca și a expune pozițiile apărătorilor.

„Încă două mine și am fi fost terminați”

Pentru Ivan și Bohdan, un moment de pericol a survenit brusc, la ora 7 dimineața, când trei ruși au apărut în apropierea locației lor, „la 10-15 metri distanță, de cealaltă parte a drumului”. Ucrainenii au ripostat imediat, ucigând doi dintre ei, dar supraviețuitorul a reușit să cheme drone pentru a lovi poziția lor, înainte de a fi ucis la rândul său de o dronă ucraineană.

Soldații de infanterie s-au împrăștiat. După un timp, s-au regrupat în subsol, izolându-se cam în momentul în care trimisul american Steve Witkoff curta Kremlinul cu telefoane în care oferea teritoriul ucrainean. La un moment dat, o dronă rusă Baba Yaga a bombardat intrarea, blocând-o pe jumătate cu moloz. „Ne gândeam că va reveni. Încă două mine și am fi fost terminați”, și-a amintit Bohdan.

Nu au mai urmat alte atacuri, așa că soldații au concluzionat că a fost un atac speculativ, deși a devenit mai dificil să iasă și să adune proviziile aruncate din aer. Printre echipamentele recuperate se afla și o pereche de bocanci noi pentru Bohdan, deși erau cu două numere mai mari decât mărimea lui.

Război în Ucraina. Foto: Profimedia Images

Călătoria de întoarcere a fost cea mai înfricoșătoare. Drumul spre un loc sigur a fost de 10-15 km pe jos, deoarece dronele făceau prea periculoasă deplasarea cu orice vehicul, care ar fi fost o țintă ușoară în câmp deschis. O echipă de salvare sosise, dar timp de trei zile a fost prea periculos să plece.

Când a sosit momentul, trio-ul a fost anunțat cu doar 10 minute înainte. Momentul era oportun, deoarece vizibilitatea era redusă: „Era ploaie și ceață”, a spus Bohdan. Chiar și așa, drumul de întoarcere a durat trei zile – „nu ne-am deplasat noaptea”, a mai explicat el – bărbații s-au ascuns în întuneric printre copaci pentru a evita dronele cu senzori termici.

În cele din urmă, au putut să îi ia. Dar chiar și atunci, a mai fost un moment dramatic. „Chiar când conduceam, am văzut o altă mașină care fusese lovită de o dronă. Așa că nu am avut parte de niciun moment de liniște”, a declarat Bohdan. Acum, în liniștea din spate, se simt puțin mai relaxați, gata să se întoarcă „în maximum o săptămână”, dacă va fi nevoie.

Sunt ei pregătiți să-și riște viața într-o altă perioadă de 62 de zile? „Ce altă alegere avem?”, a precizat Bohdan, adăugând că nu există niciun motiv pentru care, după toate aceste lupte, Ucraina ar trebui să accepte un acord nefavorabil. „Avem o zicală în Ucraina: dacă lași o pisică sub masă, ea va apărea pe masă. La fel este și cu Putin”.

