Live TV

„Un efort deliberat de a pregăti poporul”. Aparițiile fiicei adolescente a lui Kim Jong Un alimentează speculațiile privind succesiunea

Data publicării:
kim jong un cu sotia si si fiica lor Ju Ae, si oficiali, la mausoleu
Fiica lui Kim Jong Un (centru) a fost văzută la mausoleul Kumsusan. Sursă foto: kcnawatch.org
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

În fiecare început de an, elita conducătoare a Coreei de Nord se adună la Palatul Soarelui din Kumsusan pentru a aduce omagiu trupurilor îmbălsămate ale lui Kim Il Sung și Kim Jong Il, primii doi lideri ai acestui stat secretos. De obicei, în centrul atenției se află Kim Jong Un. Astfel de ritualuri, la care participă înalți oficiali și alți membri ai familiei Kim, sunt minuțios coregrafiate și se numără printre cele mai importante din calendarul singurului stat comunist ereditar din lume. Anul acesta, însă, a existat o ușoară schimbare: fiica liderului nord-coreean, Kim Ju Ae, a fost fotografiată chiar în centru, între tatăl ei și mama sa, Ri Sol Ju, notează Financial Times.

Poziția pe care o ocupa în centrul familiei părea să fie ultima etapă a unui proces de prezentare a ei ca posibilă moștenitoare viitoare în fața nord-coreenilor și a întregii lumi.

Kim Ju Ae, despre care se crede că are 13 sau 14 ani, a participat la lansări de rachete balistice intercontinentale, la parade oficiale în care a fost prezentată marina militară și la inspecții în fabrici. Ea a condus un tanc și a tras cu armele, iar generali de rang înalt au fost fotografiați în genunchi în timp ce îi prezentau informații.

„Aparițiile sale publice constante, precum și evoluția profilului său public în ultimii ani par să indice un efort deliberat și pe termen lung de a pregăti poporul nord-coreean pentru succesiunea ereditară de a patra generație”, a declarat Rachel Minyoung Lee, de la Stimson Center, cu sediul la Washington.

Mulți experți în Coreea de Nord, inclusiv Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud, ajung acum la concluzia că dictatorul nord-coreean Kim Jong Un își pregătește fiica pentru a prelua conducerea. Kim are încă puțin peste patruzeci de ani, dar se consideră că această pregătire timpurie este o consecință a ascensiunii sale rapide și sângeroase la puterea absolută, la sfârșitul anilor 2000 și începutul anilor 2010.

Kim Jong Un era al treilea fiu al lui Kim Jong Il și își petrecuse o parte din copilărie la o școală internațională din Elveția. Deși tatăl său îl considera dotat cu calitățile necesare pentru a ocupa o funcție de conducere, el era complet necunoscut publicului nord-coreean — până când Kim Jong Il a suferit un accident vascular cerebral în 2008. Acest eveniment a impus pregătirea rapidă a succesiunii în 2011.

„Kim Jong Un a fost nevoit să urmeze un program de pregătire intensiv și să-și construiască relații într-un interval atât de scurt de trei ani, până la moartea tatălui său. Drept urmare, a întâmpinat dificultăți, iar în anturajul său au existat persoane care l-au ignorat”, a declarat Cheong Seong-Chang, de la Institutul Sejong din Seul.

În primii ani ai domniei lui Kim Jong Un, unchiul său, Jang Song Thaek, era adesea considerat adevărata forță din spatele tronului. În cele din urmă, Kim și-a consolidat controlul prin ceea ce Cheong numește un „regim de teroare”. Printre aceste măsuri s-au numărat execuția lui Jang din 2013, sub acuzația de a fi pus la cale o lovitură de stat, precum și asasinarea dramatică a propriului său frate vitreg, Kim Jong Nam, la Aeroportul Internațional din Kuala Lumpur, în 2017.

Victor Cha, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, a afirmat că liderul nord-coreean „încearcă să-și îmbunătățească propria tranziție la putere, care nu s-a desfășurat tocmai fără probleme. Efortul său de a o expune pe Kim Ju Ae este cea mai clară manifestare a propriilor sale anxietăți de la momentul preluării puterii”.

Lumea a auzit pentru prima dată de Kim Ju Ae în 2013, când jucătorul american de baschet Dennis Rodman a dezvăluit că o ținuse în brațe în timpul unei vizite în Coreea de Nord. Rodman l-a descris pe Kim Jong Un ca fiind un „tată bun” cu o „familie frumoasă”. Nu se știe cu certitudine dacă liderul nord-coreean mai are și alți copii.

Kim Ju Ae a început să apară în mod regulat în mass-media de stat în ultimii ani. Conform cercetării efectuate de Cheong, de la Institutul Sejong, ea a avut 49 de apariții publice între 2022 și sfârșitul anului 2025.

Inițial, majoritatea acestor evenimente se concentrau pe forțele armate, pentru a „proiecta imaginea unei femei puternice, capabilă să conducă armata nord-coreeană”, a afirmat Cheong. În 2025, însă, s-a înregistrat o împărțire egală între aceste evenimente și cele cu tematică civilă, ceea ce sugerează o încercare de a-i diversifica imaginea.

A apărut deseori îmbrăcată într-o jachetă de piele neagră cu două rânduri de nasturi, o piesă vestimentară despre care Jeong Yeon-ah, consultantă de imagine din Seul, a afirmat că face parte dintr-o „strategie cromatică menită în mod deliberat să sublinieze imaginea unui lider politic puternic”.

Jeong, care a oferit sfaturi candidaților la președinția Coreei de Sud cu privire la ținuta vestimentară, a afirmat că regimul „îi ridică statutul lui Ju Ae prin publicarea unor fotografii în care ea apare făcând lucruri pe care tatăl ei le-a făcut anterior în cadrul unor evenimente regizate, cum ar fi tragerea cu pușca”.

Limbajul folosit de mass-media de stat transmite, de asemenea, un sentiment de autoritate. Kim Ju Ae a fost deseori numită fiica „iubită” sau „respectată” a liderului.

În 2024, ziarul oficial nord-coreean, Rodong Sinmun, s-a referit la ea și la Kim Jong Un ca la „mari personalități călăuzitoare”, plasând-o într-o categorie asociată cu linia dinastică și conducerea țării. De asemenea, ea a apărut singură alături de tatăl său în fotografii oficiale. Acest lucru, a afirmat Jeong, întărește impresia că ea are un statut distinct față de ceilalți membri ai familiei conducătoare.

Sora lui Kim Jong Un, Kim Yo Jong, care a devenit cunoscută pentru atacurile sale virulente la adresa Coreei de Sud și a Statelor Unite, este, în schimb, văzută de obicei într-un rol mai degrabă de asistentă, ținând un dosar în mână sau stând lângă fratele ei. Analiștii consideră că este puțin probabil ca ea să poată fi o candidată serioasă la putere, cu excepția cazului în care Kim Jong Un ar muri prematur.

Sexul lui Kim Ju Ae ar putea constitui o complicație. „Concepția generală — conform căreia Coreea de Nord este o societate foarte tradițională, de inspirație confucianistă — ne sugerează că această țară nu este pregătită pentru o femeie la conducere”, a declarat Lee, de la Stimson Center.

Cu toate acestea, „trebuie să ținem cont de faptul că și Coreea de Nord se schimbă, la fel ca orice altă societate . . . [iar regimul] dispune într-adevăr de un aparat de propagandă puternic și bine consolidat, menit să pregătească opinia publică pentru o femeie lider”, a adăugat ea.

Istoria Coreei nu este lipsită de figuri feminine în roluri de conducere. Cha, de la CSIS, o menționează pe regina Min, care a condus de facto regatul Joseon la sfârșitul secolului al XIX-lea, în timp ce soțul ei, Gojong, ocupa tronul. Iar, mai recent, Coreea de Sud a avut o președintă, Park Geun-hye — ea însăși fiica unui fost președinte.

„Toate personalitățile importante [din anturajul lui Kim] în acest moment sunt femei — ministrul de externe, soția, sora [Kim Yo Jong], fiica. Nu cred că asta se datorează faptului că el ar fi un fel de activist pentru drepturile femeilor”, a spus Cha. „Dacă în acel grup ar fi fost un tânăr, toată lumea s-ar fi concentrat asupra lui. Dar faptul că sunt toate femei probabil îi dă siguranța că nimeni nu le va considera o amenințare pentru el”.

Pentru unii observatori, lipsa unui titlu oficial pentru Kim Ju Ae impune prudență în ceea ce privește scenariul succesiunii. Pentru Lee Woo-young, de la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud, singura concluzie certă este că Kim Jong Un este un „ddal-babo” — un tată înnebunit după fiica sa. „Pentru a avea semnale mai clare, ea ar trebui să dețină o funcție”, a adăugat acesta.

Kim Jong Un a primit titlul oficial de „Tânărul General” în propaganda de stat abia începând cu anul 2009. El nu a servit niciodată în armată și a fost numit oficial general în 2010. Kim Jong Il a murit doar un an mai târziu, iar Kim Jong Un a preluat puterea.

Deocamdată, ambiguitatea legată de titluri s-ar putea dovedi, de asemenea, a fi esențială. „Nu vom avea niciodată un răspuns definitiv. Imediat ce va face acest anunț, va deveni un lider fără putere”, a spus Cha.

Citește și:

Fiica adolescentă a liderului nord-coreean Kim Jong Un a condus un tanc la un exercițiu militar

Succesiunea dinastiei Kim: agenția de informații sud-coreeană invocă „informații credibile” despre viitorul lider al Coreei de Nord

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ursoaica cu doi pui
2
O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
3
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale...
termometru si furtuni
4
Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după valul de foc
sighiartau se opune psd
5
PNL pune pe masă scenariul alegerilor anticipate. Sighiartău: „Este momentul să ne...
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat
Digi Sport
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kim jong un si kim ju ae
De ce liderul nord-coreean Kim Jong Un nu vorbește despre mama sa. Ko Yong Hui venea din Japonia și a avut trei copii nelegitimi
North Korea Koreas Tensions
Coreea de Nord testează noi sisteme de artilerie și rachete. Kim Jong Un: „Inamicii trebuie să trăiască în teamă”
profimedia-1080167887
Kim Jong Un anunţă o nouă fază în cursa de înarmare nucleară. „Programul îşi urmează cursul fără a devia de la direcţia prevăzută”
profimedia-1080167523
„Incidente şi evenimente de neimaginat, uimitoare”. Kim Jong-Un afirmă că ţara sa îşi va exercita poziţia de stat nuclear
xi jinping - kim jong un
De la paria internațional la partener strategic: ascensiunea lui Kim Jong Un. Cum profită de rivalitatea dintre marile puteri
Recomandările redacţiei
profimedia-0992245151
Polonia, Ucraina și bătălia continuă pentru Armata lui Bandera...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Csoma Botond: „Nicușor Dan așteaptă un acord. Dacă mergem cu limbaj...
US unveils force behind Iranian ports blockade
Pacea fragilă din Golf. Cum riscă atacurile dintre SUA și Iran să...
electricitate (1)
România va avea luni cel mai mare preț la energia electrică din...
Ultimele știri
Cui trebuie să îi spui „La mulți ani” de Sfinții Petru și Pavel. Lista celor mai populare nume care își serbează onomastica pe 29 iunie
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026: Cum sunt structurate cerințele la prima probă scrisă
Factorii care îngreunează căutările autorităților în cazul persoanelor dispărute. Proiect de Lege uitat în Parlament de cinci ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Rac din 29 iunie 2026. Trei zodii sunt în alertă
Cancan
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Fanatik.ro
Cutremurător! Imagini impresionante cu Marcel Coraș pe patul de spital. A ajuns la îngrijiri paliative după...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Proba surpriză cu care David Popovici vrea să dea lovitura: ”Poate mă desconsider și sunt foarte bun!”
Adevărul
O femeie însărcinată cu gemeni a murit la o zi după externarea de la Maternitatea Giulești. „I-au spus că...
Playtech
Stațiunea cu cele mai mici prețuri de pe litoral. Micii și saramura costă mai puțin decât o cafea în alte...
Digi FM
Diana Matei, adevărul despre motivul pentru care și-a dat demisia din MApN după 20 de ani: „Nu mai puteam...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Radu Naum a auzit câți bani a plătit Gigi Becali și n-a stat pe gânduri: ”Stați, că mi se pare că n-am auzit...
Pro FM
Cum arată și cu ce se ocupă fiul celebrei Shania Twain: Eja a ales o viață departe de lumina reflectoarelor
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Liz Hurley, apariție care a atras toate privirile, la câteva zile de când a împlinit 61 de ani. Fanii: „Ar fi...
Adevarul
De ce avem printre cele mai mari scumpiri la pompă din UE: „Niște șmecheri importă mai scump, apoi motorina...
Newsweek
Cum calculezi ce bani ai acumulat la pensie până azi? Cum afli când te pensionezi? Casa de Pensii te ajută
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Angelina Jolie explică de ce nu a mai ieșit la întâlniri după divorțul de Brad Pitt: „Acea parte din mine nu...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...