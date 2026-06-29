„Un efort deliberat de a pregăti poporul”. Aparițiile fiicei adolescente a lui Kim Jong Un alimentează speculațiile privind succesiunea

În fiecare început de an, elita conducătoare a Coreei de Nord se adună la Palatul Soarelui din Kumsusan pentru a aduce omagiu trupurilor îmbălsămate ale lui Kim Il Sung și Kim Jong Il, primii doi lideri ai acestui stat secretos. De obicei, în centrul atenției se află Kim Jong Un. Astfel de ritualuri, la care participă înalți oficiali și alți membri ai familiei Kim, sunt minuțios coregrafiate și se numără printre cele mai importante din calendarul singurului stat comunist ereditar din lume. Anul acesta, însă, a existat o ușoară schimbare: fiica liderului nord-coreean, Kim Ju Ae, a fost fotografiată chiar în centru, între tatăl ei și mama sa, Ri Sol Ju, notează Financial Times.

Poziția pe care o ocupa în centrul familiei părea să fie ultima etapă a unui proces de prezentare a ei ca posibilă moștenitoare viitoare în fața nord-coreenilor și a întregii lumi.

Kim Ju Ae, despre care se crede că are 13 sau 14 ani, a participat la lansări de rachete balistice intercontinentale, la parade oficiale în care a fost prezentată marina militară și la inspecții în fabrici. Ea a condus un tanc și a tras cu armele, iar generali de rang înalt au fost fotografiați în genunchi în timp ce îi prezentau informații.

„Aparițiile sale publice constante, precum și evoluția profilului său public în ultimii ani par să indice un efort deliberat și pe termen lung de a pregăti poporul nord-coreean pentru succesiunea ereditară de a patra generație”, a declarat Rachel Minyoung Lee, de la Stimson Center, cu sediul la Washington.

Mulți experți în Coreea de Nord, inclusiv Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud, ajung acum la concluzia că dictatorul nord-coreean Kim Jong Un își pregătește fiica pentru a prelua conducerea. Kim are încă puțin peste patruzeci de ani, dar se consideră că această pregătire timpurie este o consecință a ascensiunii sale rapide și sângeroase la puterea absolută, la sfârșitul anilor 2000 și începutul anilor 2010.

Kim Jong Un era al treilea fiu al lui Kim Jong Il și își petrecuse o parte din copilărie la o școală internațională din Elveția. Deși tatăl său îl considera dotat cu calitățile necesare pentru a ocupa o funcție de conducere, el era complet necunoscut publicului nord-coreean — până când Kim Jong Il a suferit un accident vascular cerebral în 2008. Acest eveniment a impus pregătirea rapidă a succesiunii în 2011.

„Kim Jong Un a fost nevoit să urmeze un program de pregătire intensiv și să-și construiască relații într-un interval atât de scurt de trei ani, până la moartea tatălui său. Drept urmare, a întâmpinat dificultăți, iar în anturajul său au existat persoane care l-au ignorat”, a declarat Cheong Seong-Chang, de la Institutul Sejong din Seul.

În primii ani ai domniei lui Kim Jong Un, unchiul său, Jang Song Thaek, era adesea considerat adevărata forță din spatele tronului. În cele din urmă, Kim și-a consolidat controlul prin ceea ce Cheong numește un „regim de teroare”. Printre aceste măsuri s-au numărat execuția lui Jang din 2013, sub acuzația de a fi pus la cale o lovitură de stat, precum și asasinarea dramatică a propriului său frate vitreg, Kim Jong Nam, la Aeroportul Internațional din Kuala Lumpur, în 2017.

Victor Cha, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, a afirmat că liderul nord-coreean „încearcă să-și îmbunătățească propria tranziție la putere, care nu s-a desfășurat tocmai fără probleme. Efortul său de a o expune pe Kim Ju Ae este cea mai clară manifestare a propriilor sale anxietăți de la momentul preluării puterii”.

Lumea a auzit pentru prima dată de Kim Ju Ae în 2013, când jucătorul american de baschet Dennis Rodman a dezvăluit că o ținuse în brațe în timpul unei vizite în Coreea de Nord. Rodman l-a descris pe Kim Jong Un ca fiind un „tată bun” cu o „familie frumoasă”. Nu se știe cu certitudine dacă liderul nord-coreean mai are și alți copii.

Kim Ju Ae a început să apară în mod regulat în mass-media de stat în ultimii ani. Conform cercetării efectuate de Cheong, de la Institutul Sejong, ea a avut 49 de apariții publice între 2022 și sfârșitul anului 2025.

Inițial, majoritatea acestor evenimente se concentrau pe forțele armate, pentru a „proiecta imaginea unei femei puternice, capabilă să conducă armata nord-coreeană”, a afirmat Cheong. În 2025, însă, s-a înregistrat o împărțire egală între aceste evenimente și cele cu tematică civilă, ceea ce sugerează o încercare de a-i diversifica imaginea.

A apărut deseori îmbrăcată într-o jachetă de piele neagră cu două rânduri de nasturi, o piesă vestimentară despre care Jeong Yeon-ah, consultantă de imagine din Seul, a afirmat că face parte dintr-o „strategie cromatică menită în mod deliberat să sublinieze imaginea unui lider politic puternic”.

Jeong, care a oferit sfaturi candidaților la președinția Coreei de Sud cu privire la ținuta vestimentară, a afirmat că regimul „îi ridică statutul lui Ju Ae prin publicarea unor fotografii în care ea apare făcând lucruri pe care tatăl ei le-a făcut anterior în cadrul unor evenimente regizate, cum ar fi tragerea cu pușca”.

Limbajul folosit de mass-media de stat transmite, de asemenea, un sentiment de autoritate. Kim Ju Ae a fost deseori numită fiica „iubită” sau „respectată” a liderului.

În 2024, ziarul oficial nord-coreean, Rodong Sinmun, s-a referit la ea și la Kim Jong Un ca la „mari personalități călăuzitoare”, plasând-o într-o categorie asociată cu linia dinastică și conducerea țării. De asemenea, ea a apărut singură alături de tatăl său în fotografii oficiale. Acest lucru, a afirmat Jeong, întărește impresia că ea are un statut distinct față de ceilalți membri ai familiei conducătoare.

Sora lui Kim Jong Un, Kim Yo Jong, care a devenit cunoscută pentru atacurile sale virulente la adresa Coreei de Sud și a Statelor Unite, este, în schimb, văzută de obicei într-un rol mai degrabă de asistentă, ținând un dosar în mână sau stând lângă fratele ei. Analiștii consideră că este puțin probabil ca ea să poată fi o candidată serioasă la putere, cu excepția cazului în care Kim Jong Un ar muri prematur.

Sexul lui Kim Ju Ae ar putea constitui o complicație. „Concepția generală — conform căreia Coreea de Nord este o societate foarte tradițională, de inspirație confucianistă — ne sugerează că această țară nu este pregătită pentru o femeie la conducere”, a declarat Lee, de la Stimson Center.

Cu toate acestea, „trebuie să ținem cont de faptul că și Coreea de Nord se schimbă, la fel ca orice altă societate . . . [iar regimul] dispune într-adevăr de un aparat de propagandă puternic și bine consolidat, menit să pregătească opinia publică pentru o femeie lider”, a adăugat ea.

Istoria Coreei nu este lipsită de figuri feminine în roluri de conducere. Cha, de la CSIS, o menționează pe regina Min, care a condus de facto regatul Joseon la sfârșitul secolului al XIX-lea, în timp ce soțul ei, Gojong, ocupa tronul. Iar, mai recent, Coreea de Sud a avut o președintă, Park Geun-hye — ea însăși fiica unui fost președinte.

„Toate personalitățile importante [din anturajul lui Kim] în acest moment sunt femei — ministrul de externe, soția, sora [Kim Yo Jong], fiica. Nu cred că asta se datorează faptului că el ar fi un fel de activist pentru drepturile femeilor”, a spus Cha. „Dacă în acel grup ar fi fost un tânăr, toată lumea s-ar fi concentrat asupra lui. Dar faptul că sunt toate femei probabil îi dă siguranța că nimeni nu le va considera o amenințare pentru el”.

Pentru unii observatori, lipsa unui titlu oficial pentru Kim Ju Ae impune prudență în ceea ce privește scenariul succesiunii. Pentru Lee Woo-young, de la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud, singura concluzie certă este că Kim Jong Un este un „ddal-babo” — un tată înnebunit după fiica sa. „Pentru a avea semnale mai clare, ea ar trebui să dețină o funcție”, a adăugat acesta.

Kim Jong Un a primit titlul oficial de „Tânărul General” în propaganda de stat abia începând cu anul 2009. El nu a servit niciodată în armată și a fost numit oficial general în 2010. Kim Jong Il a murit doar un an mai târziu, iar Kim Jong Un a preluat puterea.

Deocamdată, ambiguitatea legată de titluri s-ar putea dovedi, de asemenea, a fi esențială. „Nu vom avea niciodată un răspuns definitiv. Imediat ce va face acest anunț, va deveni un lider fără putere”, a spus Cha.

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Editor : A.M.G.