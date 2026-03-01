Live TV

Analiză De ce pariul lui Trump pe schimbarea regimului iranian ar putea fi cel mai mare risc al său: „Zarurile au fost aruncate”

Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian. Foto: Profimedia
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut un pariu uriaș prin atacul asupra Iranului și uciderea liderului suprem al regimului, ayatollahul Ali Khamenei: că va reuși acolo unde predecesorii săi au eșuat, folosind forța militară americană pentru a remodela Orientul Mijlociu, relatează BBC.

Trump va revendica o victorie de proporții dacă SUA vor reuși să distrugă complet programul nuclear iranian și să producă schimbarea regimului de la Teheran folosind doar forța aeriană, chiar dacă nu există un plan clar din partea Washingtonului pentru ce ar urma după Republica Islamică.

Însă, dacă lovitura militară — denumită de Pentagon „Operațiunea Epic Fury” — eșuează sau declanșează un conflict regional mai amplu care necesită implicare militară continuă a SUA, Trump ar putea să-și afecteze moștenirea și șansele republicanilor de a păstra controlul Congresului la alegerile intermediare din noiembrie.

Președintele a arătat miza uriașă încă de sâmbătă dimineața, când a anunțat lansarea campaniei militare împotriva Iranului.

„E posibil să pierdem eroi americani”, a spus Trump. El a susținut că acesta este un preț necesar pentru a lovi un regim care, potrivit lui, a provocat haos în Orientul Mijlociu încă de la preluarea puterii în 1979.

„Timp de 47 de ani, regimul iranian a scandat «Moarte Americii»”, a adăugat Trump, completând: „Nu vom mai tolera asta”.

Citește și: Cum funcționează succesiunea în Iran și cine va fi următorul lider suprem al țării

Un moment crucial

Între timp, lumea așteaptă să vadă cum va reacționa regimul iranian după moartea liderului său suprem, iar Trump trebuie să evite o campanie militară prelungită. De asemenea, rămâne deschisă întrebarea dacă poate convinge publicul american — și în special baza sa MAGA, care se opune majoritar intervențiilor externe — să sprijine o nouă incursiune în Orientul Mijlociu.

Este un moment crucial pentru Trump, care s-a întors în funcție puțin peste un an în urmă, promițând să pună capăt așa-numitelor „războaie fără sfârșit” din Afganistan și Irak, dar care a lansat operațiuni militare și în Iran, Venezuela și Siria.

Atacurile americane și israeliene au venit după ce Casa Albă a avertizat că va lovi Iranul dacă regimul nu va accepta să renunțe la programul său nuclear, să oprească producția de rachete balistice și să înceteze sprijinul pentru grupuri precum Hamas și Hezbollah.

După ce a concentrat forțe militare masive în regiune, Trump a monitorizat vineri noaptea desfășurarea atacului împreună cu principalii săi consilieri la reședința sa Mar-a-Lago din Florida.

Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran, pe 1 martie 2026. Foto: Profimedia

La Washington, vicepreședintele JD Vance, directorul de informații Tulsi Gabbard și alți oficiali ai administrației s-au adunat în Sala de Situație de la Casa Albă și s-au conectat prin conferință cu Trump pentru a urmări bombardamentele în timp real.

Uciderea lui Khamenei marchează o escaladare majoră, dar analiștii avertizează că situația ar putea scăpa de sub controlul președintelui.

„Zarurile au fost aruncate”

„Zarurile au fost aruncate și SUA trebuie să meargă până la capăt pentru a provoca schimbarea regimului. Problema e că nu poți face asta fără trupe la sol”, spune Mohammed Hafez, profesor la Naval Postgraduate School.

Loviturile iraniene de represalii împotriva mai multor aliați ai SUA din regiune — Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Qatar și altele — arată că Teheranul intenționează să riposteze mai agresiv decât după atacul american de anul trecut.

„Strategia regimului iranian va fi să creeze un conflict regional care afectează economia globală și economia americană, ceea ce nu ar fi favorabil lui Trump. Aceasta ar putea duce la o mlaștină militară”, spune Hafez, expert în violență politică islamistă și politica Orientului Mijlociu.

Un conflict prelungit în Orientul Mijlociu ar putea afecta și alte priorități ale lui Trump în regiune, precum reconstrucția Gaza după războiul Israel-Hamas și consolidarea relațiilor cu Arabia Saudită.

În ultimele săptămâni, mai mulți oficiali de rang înalt ai administrației și-au exprimat îngrijorarea față de o operațiune militară majoră în Iran, potrivit unui fost oficial apropiat echipei lui Trump. Diviziunile au fost gestionate în privat, în timp ce Trump a amenințat public Iranul și a ordonat cea mai mare concentrare de forțe americane din Orientul Mijlociu de la invazia Irakului din 2003.

Sâmbătă, Trump a arătat încredere în succesul misiunii, dar a transmis și semnale mixte privind obiectivele războiului. „Pot să merg până la capăt și să preiau totul, sau să închei totul în două-trei zile” și să păstrez opțiunea unor lovituri suplimentare, a declarat Trump pentru Axios.

El a mai spus pe rețelele sociale că „bombardamentele grele și țintite… vor continua, neîntrerupt, pe durata săptămânii sau atât cât va fi necesar”.

„Un război pe care poporul american nu-l vrea”

Criticii spun că aceste declarații arată abordarea lui Trump, adesea neconvențională și fără o strategie clară de comunicare cu Congresul și publicul înainte de lansarea atacurilor. În același timp, aliații săi susțin că acest stil i-a permis să obțină succese precum încetarea focului în Gaza și creșterea angajamentului financiar european față de NATO.

Trump a lansat campania militară fără aprobarea prealabilă a Congresului, iar majoritatea republicanilor și-au arătat sprijinul pentru acțiune. „Iranul se confruntă cu consecințe severe ale acțiunilor sale malefice”, a spus președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson.

Oamenii se adună pentru a organiza o demonstrație după anunțul că liderul iranian Ayatollah Ali Khamenei a fost ucis în atacurile americane-israeliene din Teheran, Iran, pe 1 martie 2026. O mulțime numeroasă s-a adunat în Piața Enghelab (Revoluției) din capitala Teheran, scandând sloganuri anti-SUA și anti-Israel, în timp ce fluturau steaguri iraniene și postere cu Khamenei. Foto: Profimedia

Însă lipsa coordonării cu Congresul a stârnit furie printre democrați și chiar printre unii republicani care se opun loviturilor. „Donald Trump trage SUA într-un război pe care poporul american nu-l vrea. Trupele noastre sunt expuse pericolului pentru războiul lui Trump”, a spus Kamala Harris.

Și liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, a criticat lipsa detaliilor privind amploarea și urgența amenințării. Reacția dură a democraților arată că Trump va trebui să gestioneze și o bătălie politică internă în timp ce conduce războiul în Orientul Mijlociu, înainte de alegerile intermediare din noiembrie.

„Administrația nu a articulat o strategie clară”

Democrații din Cameră au programat o întâlnire duminică seara pentru a discuta răspunsul lor, iar liderul minorității, Hakeem Jeffries, a spus că vor relua săptămâna viitoare eforturile pentru o rezoluție care să limiteze puterile de război ale președintelui.

Un oficial democratic senior a subliniat: „Este ușor să arestezi liderul unei țări, precum în Venezuela, dar ce faci în zilele care urmează? Administrația nu a articulat o strategie clară sau un obiectiv”.

Trump a glumit anterior, spunând că „la un moment dat vor suna să mă întrebe pe cine aș dori ca lider. Sunt doar puțin sarcastic când spun asta”.

Alegerile intermediare din noiembrie vor fi cruciale pentru definirea a ceea ce Trump poate realiza în restul mandatului său, iar decizia de a lansa o acțiune militară extraordinară în Orientul Mijlociu ar putea să-i marcheze definitiv moștenirea politică.

