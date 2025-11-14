Live TV

După Rudy Giuliani și Changpeng Zhao, Trump îl grațiază și pe miliardarul Joe Lewis, fostul proprietar al clubului Tottenham

joe lewis
Miliardarul britanic Joe Lewis. Foto: Profimedia Images

După avocatul Rudy Giuliani, fostul congresman George Santos şi Changpeng Zhao, fostul şef al platformei de schimb de criptomonede Binance, preşedintele american Donald Trump l-a graţiat, joi, pe miliardarul Joe Lewis, fostul proprietar al clubului de fotbal britanic Tottenham Hotspur, a declarat un oficial al Casei Albe.

Magnatul britanic în vârstă de 88 de ani a solicitat graţierea pentru a primi îngrijiri medicale şi pentru a-şi vizita nepoţii şi strănepoţii din Statele Unite, a precizat aceeaşi sursă citată de AFP, scrie News.ro.

Citește și: Donald Trump l-a grațiat pe Rudy Giuliani și pe alți apropiați acuzați că ar fi vrut răsturnarea rezultatului alegerilor din 2020

Joe Lewis a pledat vinovat în 2024 pentru conspiraţie în vederea comiterii unei fraude bursiere. A scăpat de închisoare şi trăieşte acum în Bahamas. Miliardarul şi-a recunoscut vinovăţia, nu a contestat extrădarea sa în Statele Unite şi a plătit o amendă de 5 milioane de dolari, a precizat un responsabil al Casei Albe.

Potrivit Forbes, averea sa se ridică în prezent la 6,8 miliarde de dolari. Şi-a construit o reputaţie de speculant monetar în anii 1980 şi la începutul anilor 1990.

Citește și: Răspunsul lui Donald Trump, întrebat de ce l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul platformei Binance: „Nu știu cine este”

În 2001, holdingul său ENIC a achiziţionat majoritatea acţiunilor clubului Tottenham. Joe Lewis a cedat oficial controlul asupra clubului în 2022, iar participaţia sa a fost transferată unui trust familial.

Editor : Ana Petrescu

