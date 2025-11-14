După Rudy Giuliani și Changpeng Zhao, Trump îl grațiază și pe miliardarul Joe Lewis, fostul proprietar al clubului Tottenham

După avocatul Rudy Giuliani, fostul congresman George Santos şi Changpeng Zhao, fostul şef al platformei de schimb de criptomonede Binance, preşedintele american Donald Trump l-a graţiat, joi, pe miliardarul Joe Lewis, fostul proprietar al clubului de fotbal britanic Tottenham Hotspur, a declarat un oficial al Casei Albe.

Magnatul britanic în vârstă de 88 de ani a solicitat graţierea pentru a primi îngrijiri medicale şi pentru a-şi vizita nepoţii şi strănepoţii din Statele Unite, a precizat aceeaşi sursă citată de AFP, scrie News.ro.

Joe Lewis a pledat vinovat în 2024 pentru conspiraţie în vederea comiterii unei fraude bursiere. A scăpat de închisoare şi trăieşte acum în Bahamas. Miliardarul şi-a recunoscut vinovăţia, nu a contestat extrădarea sa în Statele Unite şi a plătit o amendă de 5 milioane de dolari, a precizat un responsabil al Casei Albe.

Potrivit Forbes, averea sa se ridică în prezent la 6,8 miliarde de dolari. Şi-a construit o reputaţie de speculant monetar în anii 1980 şi la începutul anilor 1990.

În 2001, holdingul său ENIC a achiziţionat majoritatea acţiunilor clubului Tottenham. Joe Lewis a cedat oficial controlul asupra clubului în 2022, iar participaţia sa a fost transferată unui trust familial.

