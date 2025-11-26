Erdogan propune o nouă întâlnire între Ucraina şi Rusia: „Negocieri directe între părţi ar putea să aibă loc la Istanbul”

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan propune să „faciliteze un contact direct”, la Istanbul, între Rusia şi Ucraina, în vederea ajungerii la o pace „dreaptă şi durabilă”.

Şeful statului turc, care a participat marţi la o videoconferinţă a Coaliţiei Voluntarilor, din care fac parte 35 de ţări care susţin Ucraina, a subliniat că se află în contact cu ambele părţi, ucraineană şi rusă, a anunţat într-un comunicat, postat pe X, direcţia de comunicare a preşedinţiei turce, potrivit AFP, preluată de News.ro.

„La această reuniune, preşedintele nostru a declarat că Turcia îşi continuă eforturile diplomatice pentru a facilita un contact direct între părţi, pentru a ajunge mai rapid la o pace dreaptă şi durabilă”, se arată în comunicat.

„Negocieri directe între părţi ar putea să aibă loc la Istanbul. Turcia se află în contact cu părţile ucraineană şi rusă în acest scop”, potrivit aceleiași surse.

Potrivit lui Recep Tayyip Erdogan „un armistiţiu cu privire la infrastructurile energetice şi portuare ar putea constitui un aranjament care poate crea condiţii favorabile negocierii unui acord de pace global între părţi”.

Recep Tayyip Erdogan l-a primit săptămâna trecută pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la Ankara, şi a discutat luni la telefon cu Vladimir Putin.

