Franța exonerează femeile condamnate pentru avort înainte de 1975. Legea, adoptată în unanimitate de Parlament

Parlamentarii francezi au adoptat joi, în unanimitate, un proiect de lege care exonerează femeile pedepsite pentru avort înainte de legalizarea acestuia în 1975, o decizie salutată de organizațiile feministe drept un reper pentru drepturile reproductive. Între 1870 și 1975, peste 11.660 de persoane au fost condamnate pentru efectuarea sau solicitarea unui avort, potrivit estimărilor oficiale, relatează Le Monde.

Votul unanim din camera inferioară a Parlamentului, Adunarea Națională, a finalizat adoptarea propunerii, care fusese aprobată de Senat în luna martie și susținută de Guvern.

Textul legii recunoaște că aplicarea legislației anterioare, care „criminaliza utilizarea, practicarea, accesul la și informarea despre avort”, a constituit „o încălcare a protecției sănătății femeilor, a autonomiei sexuale și reproductive”, precum și „a drepturilor femeilor”. Legile de dinainte de 1975 au dus la „numeroase decese” și au provocat „suferință fizică și morală”, precizează proiectul.

„Este un act de justiție față de acele mii de vieți distruse de legi nedrepte”, a declarat Aurore Bergé, ministru delegat pentru egalitatea de gen, într-un discurs în care a amintit de un avort pe care l-a făcut mama sa. „Avem responsabilitatea de a repara, dar mai ales datoria de a trage un semnal de alarmă”, a adăugat ea, subliniind atacurile asupra drepturilor femeilor „din întreaga lume”.

Legea nu prevede despăgubiri, însă stipulează înființarea unei comisii însărcinate să ajute la colectarea și transmiterea mărturiilor femeilor forțate să recurgă la avorturi clandestine, precum și ale celor care le-au ajutat.

Joi, parlamentarii au salutat prezența în galerie a lui Claudine Monteil, una dintre cele 343 de femei care, în 1971, au semnat o scrisoare deschisă în care declarau că au făcut avorturi și cereau legalizarea acestora.

Franța, prima țară din lume care are în Constituție dreptul întreruperii sarcinii

Franța a dezincriminat întreruperea voluntară a sarcinii prin Legea Veil din 1975, care poartă numele Simonei Veil, ministru al Sănătății și o figură emblematică a luptei pentru drepturile femeilor, care a promovat legalizarea avortului. Anul trecut, Franța a devenit prima țară din lume care a înscris dreptul la întreruperea sarcinii în Constituție.

Avortul rămâne un subiect politic sensibil în multe țări, unele dintre ele, inclusiv Statele Unite, restrângând drepturile reproductive în ultimii ani. „Franța transmite un mesaj clar, acasă și în străinătate: nimeni nu ar trebui condamnat vreodată pentru că a făcut un avort”, a transmis Fundația pentru Femei, o organizație feministă, într-un comunicat.

În această săptămână, Parlamentul European a adoptat un text prin care îndeamnă Uniunea Europeană să faciliteze accesul la avorturi „sigure” pentru toate femeile de pe continent, unde accesul diferă semnificativ de la o țară la alta.

Editor : Ana Petrescu