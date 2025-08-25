Gen. David Petraeus, fost director al CIA: „Obstacolul în calea păcii, în acest moment, este chiar președintele Vladimir Putin”

Într-un interviu acordat ABC News, fostul director al CIA și general în rezervă al armatei SUA, David Petraeus, a pus la îndoială atât posibilitatea unei întâlniri între președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, cât și disponibilitatea lui Putin de a negocia cu bună-credință.

„În acest moment, nu există prea multe elemente care să ne facă să credem acest lucru”, a declarat Petraeus când a fost întrebat dacă o astfel de întâlnire ar putea avea loc.

„De fapt, din ultimele două săptămâni... cred că ar trebui să fie clar pentru toți, și cred că este clar chiar și pentru președintele Trump, că, în ciuda tuturor eforturilor sale... de a pune capăt războiului, de a opri uciderile, Vladimir Putin nu are în mod clar intenția de a face acest lucru, cu excepția cazului în care i se acordă teritorii suplimentare, care sunt puternic fortificate, iar forțele ruse ar trebui să lupte ani de zile în ritmul actual.”

El a adăugat că cererile principale ale lui Putin – inclusiv un guvern pro-rus în Ucraina și demilitarizarea acesteia – nu s-au schimbat.

„Obstacolul în calea păcii în acest moment este președintele”, a spus el.

Petraeus a susținut că SUA și aliații săi trebuie să schimbe echilibrul de putere prin creșterea sprijinului acordat Ucrainei.

„Ceea ce trebuie să facem este să schimbăm această dinamică, ajutând Ucraina mult mai mult decât am făcut-o până acum”, a spus el.

„Ridicarea restricțiilor impuse asupra acesteia, confiscarea celor 300 de miliarde de dolari din rezervele înghețate ale Rusiei în țările europene și acordarea acestora Ucrainei. Mai multe sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv împotriva băncii Gazprom, și restricționarea exportului de petrol mai mult decât am făcut-o deja.”

Evenimente diplomatice

Comentariile lui Petraeus vin după două săptămâni pline de evenimente diplomatice. Pe 15 august, Trump și Putin s-au întâlnit față în față la Anchorage, Alaska— prima lor întâlnire după ani de zile.

Ucraina fiind exclusă de la summitul din Alaska, Zelenski, însoțit de o delegație de lideri europeni, s-a deplasat la Washington pe 18 august pentru a se întâlni cu Trump și a solicita garanții concrete de securitate în cazul unui viitor acord de pace cu Moscova.

După întâlniri, Trump a declarat că un summit bilateral între Zelensky și Putin ar putea avea loc în termen de două săptămâni. Cu toate acestea, declarațiile recente ale oficialilor ruși sugerează că o astfel de întâlnire rămâne puțin probabilă.

