Hamas analizează planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza: „Începe o serie de consultări”

Gruparea palestiniană islamistă Hamas analizează planul de pace în 20 de pași propus de președintele american Donald Trump pentru Gaza, a dezvăluit o sursă palestiniană apropiată mișcării, relatează AFP, conform News.ro.

„Hamasul începe azi (n.red -marţi, 30 septembrie) o serie de consultări în rândul cadrelor sale politice şi militare, atât din interiorul Palestinei, cât şi din străinătate”, a spus sursa.

Ulterior, gruparea ar urma să ofere un răspuns „care să reprezinte Hamasul şi mişcările rezistenţei”.

„Discuţiile ar putea dura mai multe zile, din cauza complexităţii lor, în vederea coordonării comunicării între membrii conducerii şi mişcări, după agresiunea israeliană la Doha”, a mai precizat sursa citată.

Informația privind analizarea planului a fost confirmată și de o altă sursă palestiniană, conform AFP.

Amintim că Donald Trump a anunţat luni, 29 septembrie, planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâşia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părţi, inclusiv de Autoritatea Palestiniană, şi care prevede inclusiv ca preşedintele american să prezideze un comitet care supraveghează tranziţia în teritoriul palestinian.

Acest plan, în cadrul căruia Casa Albă dă asigurări că „nimeni nu va fi forţat să părăsească Gaza”, a fost lansat cu puţin timp înainte de o conferinţă de presa comună între preşedintele SUA şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Totodată, Netanyahu a transmis că armata israeliană nu se va retrage din Gaza și a respins categoric ideea unui stat palestinian, subliniind că nici planul discutat cu Donald Trump nu prevede o astfel de soluție.

