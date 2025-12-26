Live TV

Industria produselor din piele din SUA, lovită de tarifele Trump: preţurile ar putea crește cu 22% în următorii doi ani

Foto: Profimedia Images
Industria produselor din piele din Statele Unite se confruntă cu o creştere accentuată a costurilor, după ce noile tarife impuse de administraţia Trump asupra importurilor au dus la scumpiri semnificative ale materiilor prime şi ale produselor finite, presiuni care, potrivit analiştilor, ar putea persista cel puţin unul sau doi ani, transmite CNBC.

Producătorul de cizme Twisted X, cunoscut pentru încălţămintea de inspiraţie western, a fost luat prin surprindere în aprilie, când tarifele extinse au intrat în vigoare. La sediul companiei din Decatur, Texas, o sală de şedinţe a fost transformată într-un „centru de comandă” pentru tarife, pe fondul creşterii bruşte a costurilor de import, al suspendării livrărilor aflate în tranzit şi al fluctuaţiilor rapide ale facturilor.

Preţurile la raft, afectate direct

Directorul general al Twisted X, Prasad Reddy, spune că incertitudinea a fost extremă, cu preţuri care se schimbau de la o zi la alta, forţând compania să îşi recalculeze marjele aproape din oră în oră. Situaţia este comună pentru retailerii de produse din piele, mari şi mici, iar efectul s-a transferat deja către consumatori, sub forma unor preţuri mai ridicate la raft.

Produsele fabricate după introducerea tarifelor sunt mai scumpe, pieile sunt procesate în străinătate la preţuri mai mari, iar transportul generează costuri suplimentare. Potrivit estimărilor Yale Budget Lab, preţurile produselor din piele vor rămâne cu aproape 22% mai ridicate în următorii doi ani.

Lanţul global de producţie, afectat de tarife și blocaje

Lanţul global de producţie, de la pieile brute provenite de la ferme americane la fabricile din China, Vietnam, Mexic sau India, a funcţionat ani de zile pentru a menţine costurile scăzute. Dependenţa de producţia externă s-a întors împotriva companiilor odată cu noile taxe vamale.

Multe firme au încercat să mute producţia în alte ţări pentru a reduce expunerea la China, dar au întâmpinat blocaje în Cambodgia şi Bangladesh, termene mai lungi de livrare în Vietnam şi tarife de până la 50% pentru exporturile din India.

Preţurile la lux şi lipsa materiei prime

Majorările de preţ au devenit inevitabile. Twisted X a limitat scumpirile la 1%–3% în acest an, însă alte branduri, inclusiv în segmentul de lux, au aplicat creşteri mai mari. Geanta Chanel Classic Flap, de exemplu, este cu aproximativ 5% mai scumpă decât anul trecut.

Industria se confruntă şi cu o penurie de materie primă: efectivul de bovine din SUA a ajuns la cel mai scăzut nivel din anii 1950, pe fondul secetei, costurilor ridicate ale furajelor şi reducerii efectivelor. Mai puţine bovine înseamnă mai puţine piei, într-un moment în care cererea globală pentru piele de calitate rămâne ridicată.

Consumatorii vor suporta costurile pe termen scurt și mediu

Chiar și alternativele sintetice nu scapă de scumpiri, deoarece materialele depind de inputuri petrochimice din Asia, supuse și ele tarifelor. Pe termen scurt şi mediu, consumatorii vor continua să suporte o parte semnificativă din nota de plată, iar adevăratul impact al tarifelor și al penuriei se va resimți probabil în 2026.

