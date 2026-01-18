Live TV

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Khamenei dă vina pe Trump pentru protestele violente din Iran

Data actualizării: Data publicării:
Iran Holds Presidential Runoff Election
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Foto: Getty Images

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, l-a acuzat pe președintele american Donald Trump că ar fi încurajat protestele din țara din Orientul Mijlociu, proteste care, potrivit lui, au dus la mii de decese, scrie Politico.

Khamenei l-a făcut pe Trump responsabil pentru violențele înregistrate, conform presei de stat iraniene, numindu-l vinovat „pentru victimele, pagubele și calomniile pe care le-a adus națiunii iraniene”.

Un oficial iranian a estimat numărul deceselor confirmate la 5.000, potrivit unui raport Reuters publicat duminică.

Țara se află în prezent sub un blackout al internetului, ceea ce face dificilă obținerea de informații din interiorul Iranului despre reprimarea protestelor extinse. Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului din Iran, cu sediul în SUA, estimează că 3.308 persoane au murit și că 24.000 au fost arestate.

„Națiunea iraniană trebuie să zdrobească spatele seditionarilor la fel cum a zdrobit spatele seditionii,” a spus Khamenei în discursul său televizat de sâmbătă. „Nu intenționăm să conducem țara la război, dar nu vom cruța infractorii interni,” a adăugat el.

Protestele au început din motive economice la sfârșitul lunii decembrie și s-au intensificat de atunci, multe persoane de pe stradă cerând acum demisia lui Khamenei.

Vorbind pentru Politico, sâmbătă, Donald Trump a declarat: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran.”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
1
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să...
Medicamentele care conțin substanțe psihoactive. Foto Getty Images
2
Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și explicația...
donald trump
3
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
danezi la washington
4
Primul mesaj al ministrului de externe danez după întoarcerea din SUA
profimedia-1057659042
5
„Este dureros”. Unul din cei mai buni aliați ai lui Zelenski, pronostic sumbru pentru...
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte
Digi Sport
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump pace bani getty 33
Ce este „Consiliul pentru Pace” în care Donald Trump a invitat și România și care este prețul pentru un loc permanent
Ukraine Recovery Conference Takes Place In Rome
Giorgia Meloni critică amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Ar fi o eroare”
trump ali khamenei
Trump i-a pus gând rău ayatollahului: Khamenei este vinovat de „distrugerea totală a ţării”. Președintele SUA vrea lideri noi în Iran
erfan soltani
Criza din Iran: Erfan Soltani ar fi fost omorât, familia nu a mai reușit să ia legătura cu el
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Ambasadorii UE, reuniune de urgență la ora 18:00, după anunțul lui Trump privind tarifele legate de Groenlanda
Recomandările redacţiei
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce...
Emmanuel Macron și Donald Trump.
Macron va cere „activarea instrumentului anti-coerciţie” al UE...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Lia Olguța Vasilescu, atac dur la adresa premierului: A lăsat...
nicusor dan da mana cu trump
România a primit o invitație de la Donald Trump să devină membră a...
Ultimele știri
Traian Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Bărbat arestat după ce a smuls cerceii din aur unei pensionare, în Sectorul 5. El a atacat femeia și a împins-o pe scări
Băsescu: Deficitul bugetar nu se rezolvă doar prin creșterea taxelor. Sunt necesare reduceri de cheltuieli
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Oare trebuie să divorțez?” Descoperirea neașteptată a unei femei care și-a făcut un test ADN, după zece ani...
Cancan
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
Fanatik.ro
Ștefan Târnovanu, transfer la o echipă din Top 5 campionate ale lumii: „Șanse mari!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Steaua a vrut să îi dea “la pachet” pe Hagi şi Lăcătuş la AC Milan! Care a fost primul transfer făcut după...
Adevărul
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”
Playtech
Categorii de angajați care primesc zile suplimentare de concediu în 2026. Ce durată prevede legea pentru...
Digi FM
Cum arată Selena Gomez fără pic de machiaj. Vedeta a avut o perioadă plină de evenimente
Digi Sport
Olimpiu Moruțan a ales și se transferă gratis!
Pro FM
Cum arată azi, la 43 de ani, gemenele de la Cheeky Girls: "Sunteți exact la fel!". Au locuri de muncă...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Descoperire tulburătoare despre ochii albaștri: inițial, toți oamenii aveau ochi căprui, cu excepția unei...
Newsweek
Schimbare importantă la vechimea în muncă. Cine va plăti 900 lei în plus pentru o pensie mai mare?
Digi FM
Conturile regale sunt pe plus. Cât a câștigat prințul William în 2025 și din ce provin veniturile lui
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
Momentul când un câine declanșează un incendiu. Totul a pornit de la o mănușă încălzită cu baterie
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...