Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Khamenei dă vina pe Trump pentru protestele violente din Iran

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, l-a acuzat pe președintele american Donald Trump că ar fi încurajat protestele din țara din Orientul Mijlociu, proteste care, potrivit lui, au dus la mii de decese, scrie Politico.

Khamenei l-a făcut pe Trump responsabil pentru violențele înregistrate, conform presei de stat iraniene, numindu-l vinovat „pentru victimele, pagubele și calomniile pe care le-a adus națiunii iraniene”.

Un oficial iranian a estimat numărul deceselor confirmate la 5.000, potrivit unui raport Reuters publicat duminică.

Țara se află în prezent sub un blackout al internetului, ceea ce face dificilă obținerea de informații din interiorul Iranului despre reprimarea protestelor extinse. Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului din Iran, cu sediul în SUA, estimează că 3.308 persoane au murit și că 24.000 au fost arestate.

„Națiunea iraniană trebuie să zdrobească spatele seditionarilor la fel cum a zdrobit spatele seditionii,” a spus Khamenei în discursul său televizat de sâmbătă. „Nu intenționăm să conducem țara la război, dar nu vom cruța infractorii interni,” a adăugat el.

Protestele au început din motive economice la sfârșitul lunii decembrie și s-au intensificat de atunci, multe persoane de pe stradă cerând acum demisia lui Khamenei.

Vorbind pentru Politico, sâmbătă, Donald Trump a declarat: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran.”

Editor : Ana Petrescu