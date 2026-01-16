Live TV

Lupta pentru Arctica. Rusia acuză NATO de militarizarea regiunii, pe fondul disputei cu Trump privind Groenlanda

Data publicării:
Groenlanda pe harta
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Ambasadorul Rusiei în Danemarca, Vladimir Barbin, a acuzat NATO că încearcă să militarizeze Arctica în contextul solicitării americane de a obţine controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom care este parte a Regatului Danemarcei.

Ţări NATO, între care şi Danemarca, folosesc spectrul ameninţării ruse sau chineze pentru a-şi extinde prezenţa militară în regiune, a declarat Barbin pentru agenţia rusă de ştiri TASS, relatează vineri dpa, potrivit Agerpres. 

Barbin a spus că Danemarca are o abordare agresivă implicând NATO, ceea ce a provocat o creştere a tensiunilor militare în Arctica.

„Rusia nu are planuri agresive împotriva vecinilor săi arctici, nu-i ameninţă cu o acţiune militară şi nu încearcă să le ocupe teritoriul", a afirmat Vladimir Barbin. Moscova a avertizat anterior împotriva ignorării propriilor interese ale Rusiei în Arctica.

Rusia, cu coasta sa lungă la Oceanul Arctic, priveşte Arctica ca pe sfera sa de interes. Moscova foloseşte mai mult rutele navale din regiune şi îşi extinde prezenţa militară.

Preşedintele american Donald Trump face presiuni ca Washingtonul să controleze teritoriul danez bogat în resurse, invocând preocupări regionale de securitate şi ameninţări percepute din partea Chinei şi Rusiei.

După discuţiile de la Washington de miercuri pentru a rezolva disputa privind Groenlanda, state UE, între care şi Germania, au anunţat că vor trimite trupe în insulă pentru o misiune de susţine a Danemarcei, notează dpa. 

Citește și: După reuniunea de la Casa Albă pe tema Groenlandei, premierul danez avertizează: Există un „dezacord fundamental” cu SUA

