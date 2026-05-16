Live TV

Coliziune între un tren și un autobuz, în Thailanda: cel puțin opt morți și 35 de răniți. „Flăcările s-au răspândit în câteva momente”

Data publicării:
coliziune tren - autobuz - thailanda
Accidentele de transport sunt relativ frecvente în Thailanda. Foto: Profimedia

O coliziune între un tren de marfă şi un autobuz s-a soldat cu cel puţin opt morţi şi peste 30 de răniţi sâmbătă, în centrul capitalei Bangkok, în Thailanda, au anunţat poliţia şi serviciile de salvare locale, relatează AFP.

„Opt persoane au murit şi alte 35 au fost rănite. Incendiul a fost acum stins şi încercăm să recuperăm trupurile”, a declarat pentru AFP şeful poliţiei din Bangkok, Urumporn Koondejsumrit.

Accidentul s-a produs la începutul după-amiezii într-o intersecţie foarte frecventată din centrul capitalei thailandeze, pe unde trec zilnic zeci de mii de autovehicule.

În imagini publicate pe reţelele sociale se poate vedea cum trenul se apropie cu viteză moderată la o trecere la nivel cu calea ferată, unde loveşte un autobuz public, care a luat foc imediat.

Incendiul a fost stins rapid, înainte ca zona să fie izolată pentru a permite salvatorilor să-şi desfăşoare activitatea.

„Am asistat la coliziune, flăcările s-au răspândit în câteva momente. Eram cu fiica mea şi am evacuat imediat zona. Nu am îndrăznit să mă întorc pentru a vedea dacă au existat victime”, a declarat un martor pentru canalul public ThaiPBS.

Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul a ordonat deschiderea unei anchete privind cauzele accidentului, potrivit unui comunicat al biroului său.

Accidentele de transport sunt relativ frecvente în Thailanda, din cauza unei aplicări uneori laxe a regulilor de siguranţă.

Prăbuşirea unei macarale peste un tren de pasageri s-a soldat cu 32 de morţi şi zeci de răniţi în ianuarie, în nord-estul ţării.

Optsprezece persoane au murit în 2020 în coliziunea unui tren de marfă cu un autobuz care transporta pasageri la o ceremonie religioasă. Opt persoane au murit în 2023 în urma ciocnirii unui tren de marfă cu o camionetă care traversa o calea ferată în estul ţării. 

Citește și: 

O cunoscută destinație turistică înăsprește politica vizelor, supărată că străinii fac afaceri ilegale. Sunt vizate 93 de țări

Zeci de călugări budiști prinși cu 110 kg de canabis pe aeroport. Drogurile, ascunse în bagaje cu pereți falși

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
xi jinping
2
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
buletin de vot urna inquam octav ganea
3
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
nicusor dan ilie bolojan
4
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de...
Sanchez si yamal
5
Pedro Sanchez sare în apărarea lui Lamine Yamal după reacția furioasă a Israelului la...
"Nicușor Dan a zis că nu vor fi la guvernare!" Anunț important, cu două zile înainte de consultările cu partidele
Digi Sport
"Nicușor Dan a zis că nu vor fi la guvernare!" Anunț important, cu două zile înainte de consultările cu partidele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
turisti pe plaja in thailanda
O cunoscută destinație turistică înăsprește politica vizelor, supărată că străinii fac afaceri ilegale. Sunt vizate 93 de țări
un bărbat care ține în mâini un pașaport și un telefon
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
soldati thailanda profimedia-1086331222
„Te-ai plictisit de soție? Hai în armată”. Care sunt, totuși, motivele pentru care tinerii thailandezi se înrolează voluntar
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Țara care a anunțat că a încheiat un acord cu Iranul pentru a putea traversa Strâmtoarea Ormuz
nava care arde in stramtoarea ormuz
Teroare în Strâmtoarea Ormuz: O navă cargo a luat foc după un atac al iranienilor
Recomandările redacţiei
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială...
steag turcia flickr
Turcia propune o conductă de combustibil către țările de pe flancul...
dragos pislaru
„Ziua cârtiței”. Dragoș Pîslaru explică de ce nu crede în varianta...
Ilie Bolojan
Bolojan, cu gândul la alegerile din 2028: Obiectivul este să creăm o...
Ultimele știri
Din ce trăiește un politician? Pîslaru spune că e „întreținut” de soție: „Știu că e greu de crezut, câștigă de trei ori mai mult”
Ședință de urgență la Ministerul Mediului după avertizările ANM. IGSU trimite forțe suplimentare în trei județe
Cine sunt rivalii lui Cioloș pentru conducerea Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. Depunerea candidaturilor s-a încheiat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se schimbă radical pentru patru zodii în a doua jumătate a lunii mai. Începe o perioadă de abundență...
Cancan
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
Fanatik.ro
Echipa iubită de milioane de români tocmai şi-a anunțat dispariția! A făcut istorie în Anglia
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Unde greșește Rapidul în fiecare sezon. Andrei Vochin, sfat pentru Dan Șucu după 14 ani fără cupele europene...
Adevărul
România intră sub asediul furtunilor. DSU și ISU mobilizează forțe speciale în județele aflate sub Cod...
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
“Fata asta a făcut mai mult decât toată artistărimea din ultimii ani”. Elena Cârstea o apără pe Alexandra...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"
Pro FM
Britney Spears, scandal într-un restaurant. Martorii spun că a țipat, a lătrat și s-a plimbat cu un cuțit în...
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
Adevarul
Autostrada din mijlocul oceanului care costă 200 de milioane de euro pe kilometru. Proiectul SF construit de...
Newsweek
VIDEO Pensiile nu vor putea fi indexate în 2027 așa cum s-a promis. Cât vor pierde pensionarii?
Digi FM
Gabriela Cristea, mai încrezătoare ca niciodată în costum de baie, după ce a slăbit 30 kg. "Simțeam că mă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sunt căsătoriți de 33 de ani. Michelle Pfeiffer și soțul ei, doi îndrăgostiți pe covorul roșu la un eveniment...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...