Confesiunile unui baron al drogurilor: de la fondarea unui imperiu la arestarea sa. „O ocazie de a-mi schimba viața”

Crescut în Napoli, înconjurat de șefi ai mafiei, Raffaele Imperiale a creat un sindicat global al drogurilor din Dubai. Acum, aflat în închisoare, el și-a spus povestea pentru prima dată. Îmbrăcat în pantaloni albi, tricou și șlapi în aceeași non-culoare, bărbatul care a ieșit din celula sa pentru a se întâlni cu magistratul Maurizio de Marco avea o dispoziție ciudată de regret pentru un traficant de droguri, gangster și traficant de arme, relatează The Times.

„Aceasta este o ocazie de a-mi schimba viața și intenționez să profit de ea pentru a da un exemplu copiilor mei și familiei mele”, a declarat Raffaele Imperiale, pregătindu-se să povestească în detaliu cum a inundat Europa cu tone de cocaină. „Sunteți acuzat de crearea și conducerea unei organizații internaționale de trafic de droguri, condusă din Dubai folosind telefoane criptate”, a răspuns de Marco.

Apoi, cu puțin peste trei ani în urmă, în închisoarea Rebibbia din Roma, s-a întâmplat ceva ce mulți ani ar fi fost de neimaginat. „Recunosc aceste acuzații”, a declarat Imperiale.

Întâlnirea din octombrie 2022 a fost prima dintre cele 50 de sesiuni de la Rebibbia în care Imperiale a descris vânzarea de cocaină în valoare de 16 milioane de euro într-o lună bună și obținerea unui profit de jumătate de miliard de euro pe an ca membru al unui „super-cartel” din Dubai – înainte de arestarea sa în 2021. În timp ce Imperiale, în vârstă de 51 de ani, se pregătește să facă apel împotriva sentinței de 25 de ani pe care o va primi luna viitoare, sperând că dezvăluirile sale îi vor aduce o reducere a pedepsei, de Marco s-a întâlnit cu sursa citată la biroul său din Napoli pentru a dezvălui cum a reușit să pătrundă în mintea lui Imperiale și să descopere ce l-a motivat pe regele cocainei din Italia.

Prima lor ședință a avut un început dificil, când Imperiale a spus că se simțea incomod îmbrăcat în haine de închisoare în fața magistratului îmbrăcat în costum. „Nu sunt obișnuit să mă întâlnesc astfel — îmi place să fiu elegant”, a spus el. Pentru a remedia situația, Imperiale i-a cerut croitorului său din Napoli să-i trimită două costume din cașmir și pantofii preferați din piele de crocodil, chiar dacă cureaua și cravata erau interzise de regulamentul închisorii.

Povestea pe care Imperiale a început să o spună era despre contrabanda cu atât de multă cocaină din America de Sud încât, chiar și după ce a pierdut 50 de tone în urma confiscărilor poliției în 2018 și 2019, a continuat să obțină profit din pulberea care a ajuns la destinație.

Începutul unui imperiu

Crescut în zona mafiotă din Castellammare di Stabia, lângă Napoli, a avut o educație de clasă mijlocie din partea tatălui său, proprietar al unei firme de construcții și președinte al unui club de fotbal local. Dar viitorul cap al mafiei a fost orbit de carisma șefilor locali ai mafiei Camorra care se plimbau prin oraș și a decis să îi imite, a spus de Marco.

Întâmplător, de Marco era un tânăr carabinier în vecinătatea orașului Sorrento la acea vreme și i-a văzut pe aceiași șefi mafioți, dar a ales o altă cale, devenind un anchetator care a petrecut un deceniu urmărindu-l pe Imperiale. La începutul anilor 1990, Imperiale era adolescent și a fost trimis de tatăl său la Amsterdam pentru a-l ține departe de mafie, dar s-a împrietenit cu traficanții olandezi și a început să trimită cocaină și arme la Napoli, contribuind la declanșarea unui război între clanurile mafiote în 2004, care s-a soldat cu 70 de morți. În timpul interogatoriului, de Marco a observat că Imperiale nu arăta nicio remușcare pentru numărul de victime. De asemenea, nu a folosit cuvântul „cocaină”, preferând să o numească „materialul”.

Încurajat de succesul său din Napoli, Imperiale și-a investit profiturile în aprovizionarea cu cocaină din America Latină, având grijă să împacheteze transporturile în vid, să le bage în înălbitor și apoi să le împacheteze din nou în vid pentru a induce în eroare câinii de urmărire.

El i-a spus lui de Marco că, până în momentul în care a ajuns în Dubai, în 2010, avea între 90 și 100 de milioane de euro în pulbere albă gata de vânzare și că în scurt timp câștiga suficient pentru a cumpăra 40 kg de aur pe lună, deoarece conducea o flotă de camioane care ridicau cocaina descărcată în porturi precum Rotterdam și Gioia Tauro, în sudul Italiei.

Fără riscul extrădării în Golf, Imperiale a scăpat de o condamnare de cinci ani pronunțată de un tribunal italian, dar a încercat să-i împace pe anchetatorii italieni dezvăluind locația tablourilor furate ale lui Van Gogh pe care le ascunsese într-o vilă italiană.

Cartelul din Dubai

În cazul în care a fost tentat să-și ispășească pedeapsa în Italia, a fost descurajat rapid de personalul său din Dubai, format din traficanți de cocaină, bucătari, grădinari, șoferi și echipa care se ocupa de tigrul său de companie de la vila sa, fără a mai menționa soția sa de care era separat, cei patru copii și noua sa parteneră — o tânără din Uzbekistan.

Bărbatul poreclit „Unchiul” a cheltuit 300.000 de euro într-o perioadă de trei luni pentru a amenaja un grajd pentru lecțiile de echitație ale copiilor săi, a cumpărat o insulă artificială în largul Dubaiului și a cheltuit 150.000 de euro pentru a-i oferi uneia dintre fiicele sale 15 minute în culise cu cântărețul Justin Bieber. La școala lor din Dubai, copiii lui s-au împrietenit cu fiul notoriului traficant olandez-marocan Ridouan Taghi, care se ascundea și el în Golf înainte de condamnarea sa, în 2024, în Olanda pentru o serie de crime.

În curând, Imperiale și Taghi au început să facă afaceri împreună cu alte vedete ale comerțului care s-au mutat în Dubai și care s-au reunit în 2017 la luxosul hotel Burj Al Arab pentru nunta traficantului irlandez suspectat Daniel Kinahan.

Jurnalista italiană Daniela de Crescenzo, coautoare a cărții „Il Narcos”, despre Imperiale, a declarat că așa-numitul super-cartel era mai degrabă o alianță instabilă. „Ei cumpărau transporturile unii altora, dar nu se sfiau să încheie contracte între ei sau să informeze autoritățile despre transporturile rivalilor”, a spus ea.

Ceea ce l-a făcut pe Imperiale să iasă în evidență a fost abordarea sa inovatoare în ceea ce privește spălarea profiturilor, a declarat coautorul lui de Crescenzo, Tommaso Montanino, un ofițer al poliției fiscale italiene care a lucrat la urmărirea lui Imperiale.

„În loc să adopte abordarea standard de a plăti persoane specializate în spălarea banilor pentru a-și șterge urmele prin intermediul unor afaceri legale, Imperiale și-a dat seama că există o mulțime de oameni implicați în escrocherii fiscale care ar fi dispuși să-l plătească pentru a-i folosi lichiditățile și a le spăla în acest proces”, a spus el.

„Numărul unu mondial”

Când Imperiale i-a spus povestea lui de Marco la închisoarea Rebibbia, magistratul a fost impresionat de inteligența lui și de modul politicos în care folosea forma de adresare formală „lei” în italiană. Vorbind fluent engleza, spaniola și olandeza, își cerea scuze dacă amesteca cuvinte din limbi diferite.

Condamnații care își dezvăluie secretele devin adesea agitați dacă poveștile lor sunt contestate, dar Imperiale nu și-a pierdut niciodată calmul. De Marco și-a dat seama că traficantul era un negociator înnăscut, care aducea o sinceritate în tranzacțiile sale cu droguri ce s-a dovedit crucială pentru credibilitatea sa. Așa cum a spus Imperiale însuși: „Cuvântul meu valorează mai mult decât orice contract”.

A fost genul de tranzacție onestă care a cucerit mafia italiană 'Ndrangheta, care i-a cumpărat cocaina și i-a oferit acces crucial la dealerii săi din Milano. „În timp ce toți idioții ăștia vorbesc cu respect despre albanezi, tu ești mândria Italiei”, i-a scris Bartolo Bruzzaniti, un traficant legat de ’Ndrangheta, într-un mesaj trimis lui Imperiale pe telefonul său criptat. Într-o conversație cu un coleg, Bruzzaniti l-a descris pe Imperiale ca fiind „numărul unu mondial”.

Sfârșitul a venit în 2020, când poliția a început să spargă telefoanele folosite de Imperiale și de zeci de alți traficanți din întreaga lume, obținând acces direct la fiecare tranzacție pe care o încheiau. În anul următor, pe măsură ce Dubaiul devenea din ce în ce mai jenat de numărul de escroci pe care îi adăpostea, l-a predat pe Imperiale Italiei. Se crede însă că alți membri ai așa-numitului super-cartel rămân în Dubai.

Lucrând la sediul magistraților din Napoli, unde păstrează documentele judiciare referitoare la Imperiale pe stick-uri de memorie într-o cutie veche de pastile pentru tuse, de Marco aștepta. Magistratul a spus că, în ciuda căderii sale, Imperiale părea în continuare optimist în privința viitorului său, pregătindu-se să încerce să-și reducă pedeapsa la audierea de apel din 2 decembrie.

Șeful mafiei va avea multe idei despre ce să facă în continuare. „Imperiale se gândește deja la ce va face când va ieși din închisoare”, a spus de Crescenzo. „S-a organizat și studiază pentru a obține o diplomă în sociologie în închisoare.”

