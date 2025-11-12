Live TV

Cum a stârnit jaful de la Luvru o avalanșă de știri false pe internet: Pașapoarte rusești, farse cu bijuterii și „detectivi” inventați

Data publicării:
Pedro Elias Garzon Delvaux
O fotografie cu Pedro Elias Garzon Delvaux, venit în vizită la Muzeul Luvru, a generat teorii despre „bărbatul cu fedora”. Sursa foto: X
Din articol
Fake news: în spatele jafului s-ar afla cetățeni ruși Farsă: bijuteriile reginei, scoase la vânzare pe internet Imaginile false cu unul dintre suspecții jafului „Detectivul” cu pălărie fedora

După jaful spectaculos de la Muzeul Luvru, un val de conspirații și informații false s-a răspândit masiv pe rețelele sociale: pașapoarte rusești găsite la fața locului, bijuterii puse la vânzare pe un site din Rusia și chiar un „detectiv” surprins în fotografii. În realitate, toate aceste povești s-au dovedit a fi false, scrie Euronews.

De la distribuirea de fotografii cu detectivi și presupuşi suspecți până la povești complet inventate, afirmațiile false despre jaful de la Muzeul Luvru au circulat pe internet cu o viteză uimitoare.

A fost jaful care a șocat Franța: pe 19 octombrie, o echipă de hoți a intrat în Muzeul Luvru în plină zi și a furat bijuterii în valoare de aproximativ 88 de milioane de euro. Dar, la fel ca în cazul oricărei știri majore, utilizatorii de internet au luat cu asalt rețelele sociale pentru a comenta și specula, iar alții au profitat de ocazie pentru a răspândi dezinformări și acuzații false.

Fake news: în spatele jafului s-ar afla cetățeni ruși

O narațiune susținea că în spatele jafului s-ar afla cetățeni ruși, afirmând că pașapoarte rusești ar fi fost găsite în muzeu după incident, iar o postare pe X (Twitter) care promova această idee a adunat peste 7 milioane de vizualizări.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Euronews a cerut procuraturii din Paris să comenteze acuzațiile privind pașaportul rusesc, iar instituția a răspuns că asemenea afirmații sunt „complet false”.

Farsă: bijuteriile reginei, scoase la vânzare pe internet

Alți utilizatori au susținut că bijuteriile furate, care ar fi aparținut anterior reginei Marie-Amélie, ultima regină a Franței, ar fi fost găsite la vânzare pe un site rusesc și i-au direcționat pe utilizatorii X către Telegram pentru „mai multe informații”.

Totuși, Avito, platforma rusească unde apăruse anunțul, a reacționat, precizând că, deși listările cu bijuteriile reginei Marie-Amélie au existat, ele au făcut parte dintr-o „farsă”. „Oamenii cu gândire critică înțeleg că este doar o glumă”, a declarat Avito, adăugând că „anunțul a fost șters, iar cei care l-au postat au fost blocați”.

Imaginile false cu unul dintre suspecții jafului

Identitatea hoților a devenit, de asemenea, subiectul unei avalanșe de speculații și informații false. Utilizatorii rețelelor sociale au distribuit fotografii cu un presupus suspect, care au devenit virale, mulți numindu-l „arătos”. În realitate, fotografia bărbatului fusese preluată de pe „arrests.org”, un site care publică poze cu persoane arestate în diferite state americane.

Bărbatul din imaginile distribuite se numește, de fapt, Stefan Dolbashian. El a fost arestat în 2010 pentru un furt comis în statul american Florida și nu are nicio legătură cu jaful de la Luvru. Ulterior, acuzațiile din 2010 au fost retrase. Dolbashian a comentat pe Instagram amuzat situația, spunând: „E hilar.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Adevărul este că fotografiile cu suspecții jafului de la Luvru nu au fost făcute publice, iar ancheta este în desfășurare.

„Detectivul” cu pălărie fedora

O altă isterie online, a fost creată de utilizatori care au distribuit imagini cu un bărbat purtând o pălărie fedora, despre care susțineau că ar fi detectivul care lucrează la caz, unele postări strângând peste 2 milioane de vizualizări.

Chiar dacă bărbatul arăta ca un detectiv desprins din poveștile cu Sherlock Holmes, el era, de fapt, doar un trecător fără nicio legătură cu investigația.

francezul cu palarie fedora
Pedro Elias Garzon Delvaux. Sursa foto: X

Pedro Elias Garzon Delvaux, în vârstă de 15 ani, venise la Luvru împreună cu bunicii în 19 octombrie, fără să știe că în acea dimineață avusese loc jaful. Când a realizat că fotografia realizată de Associated Press a strâns milioane de vizualizări, primul său instinct nu a fost să se identifice online, ci să se amuze pe seama speculațiilor.

Au început astfel să circule teorii despre „bărbatul cu fedora”: era detectiv, angajat al muzeului, sau poate un personaj creat cu AI? În realitate, niciuna dintre variante nu este adevărată.

Adolescentul a explicat motivul ținutei sale și a xplicat că nu are nicio legătură cu meseria de polițist: „Îmi place să mă îmbrac elegant, chiar și când merg la școală. Așa că sunt detectiv doar în imaginația celor care comentează, nu în viața reală și nu am nicio legătură cu poliția.”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Pașaport rusesc
5
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Digi Sport
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
angajat fericit
Ministerul Muncii promite stimulente pentru tineri și mame cu trei...
Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
Google dezvăluie cum și-a sporit Rusia operațiunile de propagandă...
roboți de luptă, roboți umanoizi și drone construite în China
Noul Război Rece care va schimba lumea: Ce este strategia „roiurile...
ursula
Strategia Ursulei von der Leyen pentru a trece bugetul UE: face...
Ultimele știri
Insulele grecești din nord-estul Mării Egee, lovite de furtuni și ploi torențiale, care au provocat pagube semnificative
Astronomii au detectat primul „semnal radio” provenit de la cometa interstelară 3I/ATLAS. „Nu este vorba despre extratereștri”
La câte puncte de penalizare se suspendă permisul de conducere. Lista contravențiilor care te pot lăsa fără carnet
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
luvru
Unul dintre suspecții jafului de la Luvru era influencer pe rețelele sociale și a fost paznic de muzeu
fereastra prin care au intrat hoții care au jefuit Luvrul
Greșeala copilărească care a dus la jaful spectaculos de la Luvru: Care era parola de acces în sistemul de supraveghere al muzeului
Luvru
Procurorul din Paris: Jaful de la Luvru a fost comis de infractori mărunţi, nu de profesionişti. Niciun indiciu despre bijuterii
jaf luvru
Jaful de la Muzeul Luvru. Ancheta se extinde: cinci noi suspecți, reținuți la Paris
fereastra prin care au intrat hoții care au jefuit Luvrul
Suspecții arestați în cazul jafului de la Luvru au mărturisit „parțial” implicarea în furtul bijuteriilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Conjuncția Mercur–Marte aduce oportunități neașteptate pe 12 noiembrie. Zodiile care atrag abundență și noroc...
Cancan
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se...
Fanatik.ro
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, mesaj bombă la miezul nopții după plecarea de la Universitatea Craiova: ”Personajul secundar ‘a...
Adevărul
Scandalul CSM – Oana Gheorghiu: unde se oprește libertatea de exprimare și unde începe abuzul?
Playtech
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer: „Iubirea adevărată e...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca...
Newsweek
Care pensionari nu iau miercuri pensie? Banii vor intra la o săptămână distanță
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...