Cum a stârnit jaful de la Luvru o avalanșă de știri false pe internet: Pașapoarte rusești, farse cu bijuterii și „detectivi” inventați

După jaful spectaculos de la Muzeul Luvru, un val de conspirații și informații false s-a răspândit masiv pe rețelele sociale: pașapoarte rusești găsite la fața locului, bijuterii puse la vânzare pe un site din Rusia și chiar un „detectiv” surprins în fotografii. În realitate, toate aceste povești s-au dovedit a fi false, scrie Euronews.

De la distribuirea de fotografii cu detectivi și presupuşi suspecți până la povești complet inventate, afirmațiile false despre jaful de la Muzeul Luvru au circulat pe internet cu o viteză uimitoare.

A fost jaful care a șocat Franța: pe 19 octombrie, o echipă de hoți a intrat în Muzeul Luvru în plină zi și a furat bijuterii în valoare de aproximativ 88 de milioane de euro. Dar, la fel ca în cazul oricărei știri majore, utilizatorii de internet au luat cu asalt rețelele sociale pentru a comenta și specula, iar alții au profitat de ocazie pentru a răspândi dezinformări și acuzații false.

Fake news: în spatele jafului s-ar afla cetățeni ruși

O narațiune susținea că în spatele jafului s-ar afla cetățeni ruși, afirmând că pașapoarte rusești ar fi fost găsite în muzeu după incident, iar o postare pe X (Twitter) care promova această idee a adunat peste 7 milioane de vizualizări.

Euronews a cerut procuraturii din Paris să comenteze acuzațiile privind pașaportul rusesc, iar instituția a răspuns că asemenea afirmații sunt „complet false”.

Farsă: bijuteriile reginei, scoase la vânzare pe internet

Alți utilizatori au susținut că bijuteriile furate, care ar fi aparținut anterior reginei Marie-Amélie, ultima regină a Franței, ar fi fost găsite la vânzare pe un site rusesc și i-au direcționat pe utilizatorii X către Telegram pentru „mai multe informații”.

Totuși, Avito, platforma rusească unde apăruse anunțul, a reacționat, precizând că, deși listările cu bijuteriile reginei Marie-Amélie au existat, ele au făcut parte dintr-o „farsă”. „Oamenii cu gândire critică înțeleg că este doar o glumă”, a declarat Avito, adăugând că „anunțul a fost șters, iar cei care l-au postat au fost blocați”.

Imaginile false cu unul dintre suspecții jafului

Identitatea hoților a devenit, de asemenea, subiectul unei avalanșe de speculații și informații false. Utilizatorii rețelelor sociale au distribuit fotografii cu un presupus suspect, care au devenit virale, mulți numindu-l „arătos”. În realitate, fotografia bărbatului fusese preluată de pe „arrests.org”, un site care publică poze cu persoane arestate în diferite state americane.

Bărbatul din imaginile distribuite se numește, de fapt, Stefan Dolbashian. El a fost arestat în 2010 pentru un furt comis în statul american Florida și nu are nicio legătură cu jaful de la Luvru. Ulterior, acuzațiile din 2010 au fost retrase. Dolbashian a comentat pe Instagram amuzat situația, spunând: „E hilar.”

Adevărul este că fotografiile cu suspecții jafului de la Luvru nu au fost făcute publice, iar ancheta este în desfășurare.

„Detectivul” cu pălărie fedora

O altă isterie online, a fost creată de utilizatori care au distribuit imagini cu un bărbat purtând o pălărie fedora, despre care susțineau că ar fi detectivul care lucrează la caz, unele postări strângând peste 2 milioane de vizualizări.

Chiar dacă bărbatul arăta ca un detectiv desprins din poveștile cu Sherlock Holmes, el era, de fapt, doar un trecător fără nicio legătură cu investigația.

Pedro Elias Garzon Delvaux. Sursa foto: X

Pedro Elias Garzon Delvaux, în vârstă de 15 ani, venise la Luvru împreună cu bunicii în 19 octombrie, fără să știe că în acea dimineață avusese loc jaful. Când a realizat că fotografia realizată de Associated Press a strâns milioane de vizualizări, primul său instinct nu a fost să se identifice online, ci să se amuze pe seama speculațiilor.

Au început astfel să circule teorii despre „bărbatul cu fedora”: era detectiv, angajat al muzeului, sau poate un personaj creat cu AI? În realitate, niciuna dintre variante nu este adevărată.

Adolescentul a explicat motivul ținutei sale și a xplicat că nu are nicio legătură cu meseria de polițist: „Îmi place să mă îmbrac elegant, chiar și când merg la școală. Așa că sunt detectiv doar în imaginația celor care comentează, nu în viața reală și nu am nicio legătură cu poliția.”

