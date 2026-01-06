Delcy Rodríguez era văzută ca șefă a unei conduceri post-Maduro încă de anul trecut, în cadrul unor discuții secrete cu SUA (FT)

Operațiunea americană de capturare a președintelui Nicolás Maduro în weekend și de scoatere a acestuia din Venezuela pentru a fi judecat la New York a lăsat la conducere o femeie pe care Washingtonul o cunoștea deja bine, potrivit Financial Times: vicepreședinta Delcy Rodríguez.

Rodríguez, o operatoare politică iscusită, era văzută ca șefă a unui guvern de tranziție în cadrul discuțiilor secrete pe care fratele ei politician, Jorge, le-a purtat cu Washingtonul, anul trecut, despre un viitor post-Maduro, au declarat două persoane familiarizate cu discuțiile pentru sursa citată.

La acea vreme, negocierile implicaseră plecarea lui Maduro în siguranță în exil.

Administrația Trump „spunea de ceva vreme că construiește [această tranziție] în jurul lui Delcy”, a declarat un investitor în Venezuela. „Nu o văd ca pe o marionetă, dar ea a fost întotdeauna cea mai constructivă în toate negocierile cu SUA”.

Pe de o parte, Delcy trebuie să îmbuneze publicul intern. În același timp, se confruntă alternativ cu laude și amenințări din partea lui Trump , care duminică a declarat că, dacă noii lideri ai Venezuelei „nu se poartă bine, vom da un al doilea atac” și că Rodríguez s-ar putea „confrunta cu o situație probabil mai rea decât cea a lui Maduro”.

Duminică seară, Rodríguez a adoptat un ton conciliant față de SUA, într-o declarație pe rețelele sociale, spunând că „prioritatea” guvernului său este „să se îndrepte către o relație internațională echilibrată și respectuoasă între Statele Unite și Venezuela”.

Însă, la o ședință de cabinet improvizată de sâmbătă după-amiază, ea a jurat credință fostului Maduro, flancată de înalți oficiali militari și politici, un semn timpuriu al nevoii sale de a-i menține de partea sa pe intransigenții venezueleni - precum și, posibil, a propriei sale intransigențe ideologice.

„Există un singur președinte în această țară, iar numele lui este Nicolás Maduro”, a spus Rodríguez.

Secretarul de stat american Marco Rubio, care a recunoscut că a fost în contact cu Rodríguez, a părut duminică să recunoască faptul că remarcile sale au fost concepute pentru consum intern.

„Vom face o evaluare pe baza a ceea ce fac ei, nu a ceea ce spun public între timp, nu a ceea ce au făcut în trecut în multe cazuri, ci a ceea ce vor face de acum înainte”, a spus Rubio despre conducerea de facto a Venezuelei. „Așadar, vom afla.”

Un diplomat din Caracas a declarat că comentariile beligerante ale lui Rodríguez au avut ca scop consolidarea puterii și pacificarea ideologilor de linie dură: „Ea se află la capătul mai deschis al scalei regimului, dar tot nu este ușor de vândut pe plan intern sau internațional”, a spus persoana respectivă.

În timpul administrației Biden, Rodríguez a impresionat directorii cu pragmatismul și atenția sa la detalii atunci când a condus discuții cu companii petroliere internaționale, inclusiv Chevron, ceea ce a dus la acordarea unor licențe limitate pentru a opera în Venezuela.

„SUA au evaluat situația și au ajuns la concluzia că singura persoană cu capacitate tehnică, politică și teritorială de a oferi rezultate este Delcy și echipa ei”, a declarat o persoană cu legături de afaceri în Venezuela.

Născută la Caracas în 1969, dintr-un tată care a fondat un partid politic marxist, Rodríguez are o reputație în Venezuela ca operator politic perspicace și depanator economic pragmatic. Această reputație pare să o fi transformat, în opinia Washingtonului, în imaginea acceptabilă a chavismului, socialismul venezuelean numit după predecesorul lui Maduro.

Totuși, oamenii care o cunosc spun că este o chavistă convinsă, chiar dacă este moderată în comparație cu alții.

„Când am întâlnit-o prima dată, am petrecut două ore stând pe verandă și vorbind cu ea. Mi-a descris în detaliu moartea tatălui ei de mâna serviciilor de securitate. A fost sufocat în celulă cu gaze lacrimogene”, a declarat un fost oficial american de rang înalt. „A povestit întâmplarea cu o intensitate și aproape o ferocitate, ceea ce mi-a arătat clar că se considera parte a unei familii revoluționare și a uneia care făcuse sacrificiul suprem pentru binele suprem al revoluției.”

Inițial o persoană de rang inferior în ierarhia Venezuelei sub Hugo Chávez, ea a devenit importantă după ce Maduro a ajuns la putere în 2013, ajutată de fratele ei, Jorge, un psihiatru calificat care conduce adunarea națională și a devenit principalul consilier politic al lui Maduro.

Ambii frați vorbesc engleza - un lucru pe care chaviștii de profil înalt îl minimalizează adesea - în timp ce Delcy vorbește și franceza. Cei doi frați au devenit pilonii regimului lui Maduro, cunoscuți pentru loialitatea lor.

De asemenea, au contribuit la supervizarea alegerilor frauduloase din 2024, în urma cărora Maduro a fost reales, în ciuda faptului că candidatul opoziției a câștigat cu o marjă de doi la unu, verificată independent.

„Delcy Rodríguez este o negociatoare foarte inteligentă și pricepută și are o înțelegere amănunțită a detaliilor”, a spus un fost lider regional care a avut de-a face cu Rodríguez de mai multe ori. „Există un motiv pentru care Maduro a avut încredere în ea.”

Rodríguez a devenit ministru de externe în 2014 și ministru de finanțe și energie din 2020, supraveghind principala industrie a Venezuelei, petrolul.

Adusă în funcție pentru a evita un colaps economic și a redresa producția de petrol aflată în declin, ea a încheiat acorduri cu companii energetice americane și internaționale și a supravegheat o relaxare a controalelor privind prețurile și valuta.

Sancționată în 2017 și 2018 de SUA, Canada și UE pentru subminarea democrației și abuzul statului de drept, ea a provocat scandal în Spania în 2020 cu o vizită clandestină la Madrid într-un avion sub pavilion turc.

Scandalul, cunoscut în Spania sub numele de Delcygate, a implicat presupusa vânzare a lingourilor de aur în valoare de peste 68 de milioane de dolari către un om de afaceri spaniol, facilitată de Rodríguez, potrivit procurorilor spanioli.

În același timp, rolul fraților Rodríguez în conducerea negocierilor cu investitorii internaționali și cu SUA, atât sub administrația Biden, cât și sub a doua administrație Trump, i-a plasat într-o poziție puternică pentru a argumenta la Washington că sunt singurii oameni din Venezuela capabili să ofere rapid ceea ce își doresc americanii.

Ali Moshiri, un fost director executiv la Chevron, care strânge fonduri pentru a investi în sectorul petrolier din Venezuela, a declarat că Rodríguez nu a fost „foarte motivată” de ideologie și că reformele sale privind legile privind hidrocarburile au permis companiei Chevron să se întoarcă în Venezuela după ce a fost exclusă de sancțiunile americane. „Este foarte bine calificată, cunoaște bine industria petrolieră și, de asemenea, flexibilitatea de care au nevoie investitorii”, a spus el. „Ar putea conduce o administrație de tranziție, dar are nevoie de ajutor din partea SUA, în special în ceea ce privește ridicarea sancțiunilor.”

Expunerea sa internațională a dus și la propunerea de tranziție pe care Rodríguez, fratele ei și alți înalți oficiali venezueleni au făcut-o SUA anul trecut. Ideea era de a prezenta o alternativă „mai acceptabilă” la regimul lui Maduro, oferindu-i în același timp o ieșire sigură către o țară terță, au declarat persoane familiarizate cu situația. Deși discuțiile nu au dus în cele din urmă la nimic, ele au arătat că prima opțiune a administrației Trump nu a fost să-l înlăture pe Maduro prin forță.

