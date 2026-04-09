„Dorinţe deşarte”. Șeful agenției iraniene pentru energie atomică exclude restricționarea programului de îmbogățire a uraniului

Şeful agenţiei iraniene pentru energie atomică a exclus joi orice restricţionare a programului de îmbogăţire a uraniului, una dintre cererile fundamentale ale Statelor Unite şi ale Israelului, într-un interviu acordat agenţiei Isna, relatează AFP.

„Pretenţiile şi cerinţele duşmanilor noştri de a restricţiona programul de îmbogăţire a uraniului din Iran nu sunt decât dorinţe deşarte care vor fi îngropate”, a declarat Mohammad Eslami, în timp ce la sfârşitul săptămânii ar urma să aibă loc discuţii cu SUA cu medierea Pakistanului.

„Toate conspiraţiile şi acţiunile duşmanilor noştri, inclusiv acest război brutal, nu au dus la nimic”, a adăugat el, considerând că Statele Unite încearcă acum în zadar să-şi atingă obiectivele de război „prin negocieri”.

Dosarul nuclear reprezintă un punct de blocaj major în cadrul viitoarelor discuţii.

Washingtonul acuză Teheranul că este pe cale să fabrice o armă atomică, afirmaţie necoroborată de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA). Iar primele lovituri aeriene americano-israeliene de la sfârşitul lunii februarie au avut loc în timp ce Washingtonul cerea ca Teheranul să predea stocul său de uraniu puternic îmbogăţit şi să înceteze orice activitate de îmbogăţire.

Iranul neagă, la rândul său, orice intenţie de a fabrica bomba atomică şi îşi apără dreptul la energia nucleară civilă. Un plan în 10 puncte propus de Republica Islamică pentru a pune capăt războiului include, în special, „acceptarea îmbogăţirii”.

