„Este un om de acțiune”. Mesajul despre Donald Trump primit pe telefon de iranieni stârnește revolta autorităților de la Teheran

Iranul a confirmat marţi faptul că un mesaj text „suspect” a fost trimis către mai mulţi cetăţeni în care se afirma că preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, „este un om de acţiune” şi care solicita răbdare, într-o aparentă referire la un posibil atac american împotriva Republicii Islamice, relatează EFE, citată de Agerpres.



„Preşedintele Statelor Unite este un om de acţiune, aşteptaţi”, spunea mesajul primit luni de mai mulţi iranieni.



„Numărul folosit pentru trimiterea mesajului a fost blocat şi cazul a fost pus de către poliţie sub o anchetă specială”, a declarat pentru agenţia Fars adjunctul şefului poliţiei cibernetice (FATA), colonelul Javad Mokhtar-Rezaei.



Colonelul a afirmat că orice neglijenţă în respectarea cerinţelor şi ghidurilor de securitate stabilite, precum şi orice acţiune care facilitează abuzul infrastructurilor de comunicaţii ale ţării vor fi urmărite în coordonare cu autorităţile judiciare.



Fars a detaliat că se investighează „cum s-a produs accesul neautorizat la sistemul de mesagerie şi care au fost dimensiunile tehnice ale intruziunii”.



Mesajul a fost transmis în contextul unei desfăşurări militare crescânde a Statelor Unite în Orientul Mijlociu care are ca scop să pună presiune asupra Iranului pentru a încheia un acord nuclear, Washingtonul ameninţând că va lansa un atac dacă nu se semnează un pact.



Totodată, în timpul protestelor care au avut loc în Iran în luna ianuarie, preşedintele Donald Trump avertizase că va ataca autorităţile iraniene dacă acestea vor ucide manifestanţi.



În cele din urmă, protestele de masă care cereau sfârşitul Republicii Islamice au fost reprimate brutal, cauzând, conform bilanţului oficial, 3.117 morţi, deşi organizaţii de opoziţie precum HRANA, cu sediul în SUA, situează cifra la peste 7.000 şi verifică alte 11.700 de cazuri, estimând în acelaşi timp că au avut loc aproximativ 53.000 de arestări.

Editor : C.A.