Video Israelul a lansat noi atacuri în Gaza după anunțul de încetare a focului: „Au fost vizate ținte teroriste”. Riposta militanților Hamas

Data publicării:
Hamas hands over bodies of hostages held in Gaza to Red Cross
Brigăzile Izz al-Din al-Qassam au anunțat că și-au „îndeplinit angajamentele”. Sursa foto: REUTERS

Avioane și tancuri israeliene au bombardat joi zone din estul Fâșiei Gaza, au declarat locuitori palestinieni și martori oculari, la o zi după ce Israelul a afirmat că rămâne angajat în armistițiul susținut de SUA, anunță Reuters. Sursele citate de agenție susțin că avioanele israeliene au efectuat 10 atacuri aeriene în zone din estul Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, în timp ce tancurile au bombardat zone din estul orașului Gaza. Nu au fost raportate victime.

Armata israeliană a declarat că a efectuat lovituri „precizie” împotriva „infrastructurii teroriste care reprezenta o amenințare pentru trupe” în zonele pe care Israelul le ocupă în continuare.

Loviturile de joi sunt cea mai recentă încercare a fragilului armistițiu care a intrat în vigoare pe 10 octombrie în conflictul dintre Israel și Hamas, arată Reuters.

Martorii oculari din Gaza, citați de agenția internațională de presă, au declarat că nu au văzut lovituri în afara zonei controlate de Israel.

De marți până miercuri, Israelul a ripostat pentru moartea unui soldat israelian cu bombardamente care, potrivit autorităților sanitare din Gaza, au ucis 104 persoane.

Israelul susține că soldatul a fost ucis într-un atac armat pe teritoriul din așa-numita „linie galbenă”, în care trupele sale s-au retras în conformitate cu armistițiul. Hamas a respins acuzația.

Armata israeliană a publicat o listă cu 26 de militanți, pe care a declarat că i-a vizat în timpul bombardamentelor de la începutul acestei săptămâni, inclusiv unul despre care a afirmat că era un comandant Hamas care a participat la atacul din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, care a declanșat războiul.

Biroul de presă al guvernului din Gaza, condus de Hamas, a declarat că lista Israelului face parte dintr-o „campanie sistematică de dezinformare” pentru a acoperi „crimele împotriva civililor din enclava palestiniană”.

Ministerul Sănătății din Gaza a declarat că 46 de copii și 20 de femei se aflau printre cele 104 persoane ucise în atacurile aeriene.

Surse apropiate eforturilor internaționale de menținere a încetării focului au declarat că mediatorii americani și regionali au intervenit rapid pentru a restabili calmul.

Editor : C.A.

