Negocieri SUA - Iran. Trimișii lui Trump vor cere Teheranului eliberarea cetățenilor americani reținuți (Washington Post)

Emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff.

Administrația Trump intenționează să solicite eliberarea cetățenilor americani reținuți în Iran în cadrul viitoarelor negocieri menite să pună capăt conflictului din această țară, potrivit unor surse informate cu privire la aceste planuri, relatează Washington Post.

Nu a fost clar de la început cât de agresiv vor insista oficialii administrației ca Iranul să elibereze cetățenii americani reținuți atunci când vor începe negocierile de pace în acest weekend în Pakistan, au spus aceste persoane, unele dintre ele exprimându-și îngrijorarea că, dacă negocierile se vor dovedi dificile, cererea ar putea fi amânată. Armistițiul declarat la începutul acestei săptămâni este deja supus unei presiuni imense.

Persoanele familiarizate cu planurile administrației au dezvăluit această solicitare iminentă, despre care nu s-a mai vorbit până acum, sub condiția anonimatului, pentru a descrie aspectele diplomatice sensibile.

Susținătorii americanilor reținuți — se estimează că cel puțin șase dintre ei se află în custodia autorităților iraniene — spun că sunt încrezători că, deși este probabil ca acești cetățeni americani să fi fost reținuți de Iran pentru a fi folosiți ca monedă de schimb în viitoarele negocieri cu Washingtonul, aceștia vor fi eliberați ca un gest de bunăvoință din partea Teheranului.

Eliberarea cetățenilor americani de către Iran ar fi o „modalitate simplă și fără pierderi de a găsi o cale de ieșire din ostilitățile actuale” pentru Iran, a declarat Kieran Ramsey de la Global Reach, o organizație non-profit dedicată obținerii eliberării ostaticilor americani și a persoanelor reținute pe nedrept.

Casa Albă, care coordonează negocierile de pace cu Teheranul, a refuzat să comenteze. „Acestea sunt discuții în curs de desfășurare, iar Statele Unite nu vor negocia prin intermediul presei”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna Kelly prin e-mail.

Într-o declarație în care denunță „istoria îndelungată și rușinoasă a Teheranului de a reține pe nedrept cetățeni americani și alți cetățeni străini”, Departamentul de Stat al SUA a solicitat Iranului „eliberarea imediată a tuturor americanilor” reținuți acolo.

„Din respect pentru siguranța și securitatea acestora”, se menționează în declarație, „nu avem nimic altceva de adăugat”.

Misiunea Iranului pe lângă Organizația Națiunilor Unite nu a răspuns la solicitarea de a face un comentariu.

Pe parcursul celor două mandate ale sale, președintele Donald Trump a făcut presiuni asupra guvernelor străine pentru eliberarea cetățenilor americani despre care afirma că erau ținuți ostatici, reușind să obțină eliberarea a zeci dintre aceștia.

Secretarul de stat Marco Rubio, care ocupă și funcția de consilier pentru securitate națională la Casa Albă, a calificat Iranul drept „stat care susține detențiile ilegale”, o nouă denumire creată de administrația Trump, pe 27 februarie — cu o zi înainte ca forțele americane și israeliene să înceapă campania militară comună.

Vicepreședintele JD Vance, trimisul special Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, urmează să se deplaseze la Islamabad, capitala Pakistanului, pentru negocierile cu Iranul care sunt așteptate să înceapă sâmbătă.

Experții afirmă că aceștia se confruntă cu o sarcină dificilă în încercarea de a găsi un numitor comun cu iranienii în privința principalelor probleme nerezolvate, printre care se numără închiderea Strâmtorii Ormuz de către Teheran și stocurile sale rămase de uraniu îmbogățit.

Închiderea strâmtorii de către Teheran a blocat fluxul de petrol din Orientul Mijlociu, provocând o creștere bruscă a prețurilor globale la energie — inclusiv a costului benzinei în SUA. Uraniul este esențial pentru o cerință cheie a lui Trump: ca Iranul să nu dețină niciodată o bombă nucleară.

Susținătorii americanilor reținuți afirmă că speranțele lor au fost întărite de recenta decizie a Iranului de a permite celor doi cetățeni francezi condamnați pentru spionaj să părăsească țara. Guvernul francez a susținut că acuzațiile erau false și motivate politic. Cei doi au plecat marți, în urma unei medierii efectuate de Oman și a eliberării unei femei iraniene din arestul la domiciliu în Franța.

Unii dintre cetățenii americani reținuți de Iran au fost fie închiși, fie li s-a interzis părăsirea țării. Se consideră că situația lor a devenit din ce în ce mai periculoasă în ultimele cinci săptămâni de război, susținătorii și apropiații lor temându-se tot mai mult că haosul din țară ar putea duce la vătămarea lor.

Doi dintre cetățenii americani reținuți, Kamran Hekmati, în vârstă de 61 de ani, și Reza Valizadeh, în vârstă de 49 de ani, erau ținuți în închisoarea Evin, un complex din Teheran care adăpostește mii de prizonieri, inclusiv mulți reținuți sub acuzații politice.

Conform unei anchete realizate de The Washington Post, închisoarea Evin a fost avariată în urma unui atac aerian israelian soldat cu victime, care a avut loc anul trecut, în timpul unui război de 12 zile dintre Israel și Iran.

Avocații și apărătorii celor închiși în Evin și în alte complexe iraniene au declarat că întreruperea conexiunii la internet din aceste locuri le-a îngreunat posibilitatea de a lua legătura cu cetățenii americani reținuți.

Iranul are o lungă tradiție în luarea de ostatici pe care îi folosește ca mijloc de presiune politică, adesea pe baza unor acuzații false. Hekmati, un iranian-american de origine evreiască care lucra ca bijutier în New York, a fost reținut în Iran anul trecut sub acuzația că ar fi vizitat Israelul în ultimii 10 ani. El a contestat această acuzație, afirmând că a vizitat Israelul cu 13 ani înainte de a fi arestat.

Valizadeh, persoană cu dublă cetățenie care părăsise Iranul în 2009 și lucra ca reporter pentru serviciul de știri Radio Farda, finanțat de guvernul SUA, a fost arestat după ce s-a întors în țară în 2024 pentru a-și vizita părinții în vârstă. Ulterior, a fost condamnat la 10 ani de închisoare sub acuzația de „colaborare cu un guvern ostil”, o acuzație vagă care, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, este adesea folosită pentru a-i viza pe cei cu dublă cetățenie care critică guvernul.

Administrația Trump i-a desemnat pe cei doi bărbați drept persoane reținute în mod abuziv, o calificare oficială prin care guvernul SUA îi consideră ostatici reținuți din motive politice. Hekmati a primit această calificare din partea lui Rubio în luna martie, în timpul conflictului actual.

