Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța „nu poate confirma” în acest moment afirmațiile Israelului potrivit cărora Iranul ar deține rachete capabile să lovească capitale europene, precizând că aceste informații sunt încă în curs de evaluare.

Declarația vine după ce armata israeliană (Israel Defense Forces) a susținut că Teheranul dispune de rachete cu rază de acțiune suficientă pentru a ajunge la „Londra, Paris sau Berlin”.

Într-un interviu acordat emisiunii „Face the Nation” de la CBS, Rutte a precizat că NATO analizează aceste informații, dar că nu există, deocamdată, confirmări independente. „Nu putem confirma acest lucru în acest moment”, a spus el.

Rutte: Iranul este aproape de această capacitate

Șeful NATO a subliniat însă că, indiferent de acuratețea afirmațiilor Israelului, Alianța consideră că Iranul este foarte aproape de a dobândi o astfel de capacitate militară.

„Ceea ce știm cu siguranță este că sunt foarte aproape de a avea această capacitate”, a declarat Rutte, adăugând că NATO evaluează inclusiv dacă această capacitate ar putea viza baze militare occidentale, precum Diego Garcia.

El a explicat că scenariile sunt limitate: „Dacă este adevărat, înseamnă că au deja această capacitate. Dacă nu este adevărat, știm că sunt foarte aproape de a o avea”.

Rutte a mai afirmat că, în cazul în care informațiile se confirmă, acestea ar reprezenta „o dovadă în plus” a importanței acțiunilor actuale ale Statelor Unite în regiune.

Sâmbătă, Marea Britanie a confirmat că Iranul a lansat un atac fără succes asupra bazei militare Diego Garcia, instalația comună SUA - Regatul Unit din Oceanul Indian. Potrivit informațiilor, Teheranul ar fi tras două rachete balistice, însă acestea nu și-au atins ținta.

Într-un mesaj publicat tot sâmbătă seara pe rețelele sociale, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au comentat lansarea de către Iran a unei rachete cu rază lungă de acțiune, capabilă să atingă ținte aflate la o distanță de până la 4.000 de kilometri.

„În timpul operațiunii «Rising Lion» din iunie 2025, IDF a dezvăluit că regimul iranian are intenția de a dezvolta rachete cu o rază de acțiune de 4.000 de kilometri, care reprezintă un pericol pentru zeci de țări din Europa, Asia și Africa. Regimul iranian a negat acest lucru. Noi am spus-o: regimul terorist iranian reprezintă o amenințare globală. Acum, cu rachete care pot ajunge la Londra, Paris sau Berlin”, a transmis armata israeliană într-o postare pe platforma X.

