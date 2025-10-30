Live TV

Raport al serviciilor secrete americane către Congresul SUA: Putin este tot mai hotărât să continue războiul din Ucraina

Data publicării:
Donald Trump și Vladimir Putin.
Donald Trump și Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Din articol
Putin, hotărât să continue războiul în pofida pierderilor Casa Albă: „E timpul să se oprească vărsarea de sânge” Trump, sub presiune să livreze promisiunea de pace Ce ar putea schimba calculele Kremlinului

O evaluare a serviciilor de informații ale Statelor Unite avertizează că președintele rus Vladimir Putin este mai hotărât ca oricând să continue războiul din Ucraina și să obțină o victorie pe câmpul de luptă, potrivit unui oficial american de rang înalt și unui oficial senior din Congres, relatează NBC News.

Analiza, transmisă membrilor Congresului la începutul acestei luni, arată că agențiile americane nu văd niciun semn că Rusia ar fi dispusă să facă un compromis în privința Ucrainei, în timp ce președintele Donald Trump încearcă să medieze negocieri de pace.

Această evaluare este în concordanță cu modul în care serviciile de informații americane și occidentale au interpretat poziția regimului rus încă din februarie 2022, când Putin a ordonat invazia neprovocată a Ucrainei, potrivit altor două persoane familiarizate cu subiectul. Dar, potrivit oficialilor americani citați, Putin este considerat acum mai înrădăcinat ca niciodată în decizia sa.

Putin, hotărât să continue războiul în pofida pierderilor

În pofida pierderilor grele în rândul trupelor ruse și a problemelor economice din țară, liderul de la Kremlin rămâne angajat să obțină controlul asupra teritoriilor ucrainene și să își extindă influența, pentru a justifica costurile umane și financiare ale războiului, arată evaluarea serviciilor de informații, potrivit oficialilor citați.

Semnul că frustrarea lui Trump crește a venit săptămâna trecută când a anulat o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta, Ungaria, și, pentru prima dată de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, a impus sancțiuni împotriva Moscovei, vizând două mari companii petroliere ruse.

„Am simțit pur și simplu că a venit momentul”, le-a declarat Trump reporterilor, descriind noile sancțiuni drept „formidabile” și adăugând că „a așteptat mult timp” să le implementeze, dar speră că „nu vor dura prea mult”. „Sperăm ca războiul să se încheie”, a mai spus el.

Casa Albă: „E timpul să se oprească vărsarea de sânge”

Casa Albă a refuzat să comenteze evaluarea recentă a serviciilor de informații, trimițând în schimb la declarațiile publice ale președintelui privind eforturile de pace.

„Așa cum a spus președintele, acestea sunt sancțiuni formidabile împotriva celor două mari companii petroliere ale Rusiei, care sperăm că vor contribui la încheierea războiului”, a declarat un oficial al administrației într-un comunicat.

„El a fost clar: este timpul să se oprească vărsarea de sânge și să se ajungă la un acord pentru a pune capăt conflictului. Statele Unite vor continua să susțină o soluție pașnică, însă o pace durabilă depinde de disponibilitatea Rusiei de a negocia cu bună-credință”, continuat acesta.

Trump, sub presiune să livreze promisiunea de pace

Trump a promis în mod repetat că va intermedia încheierea războiului din Ucraina, afirmând în campania sa electorală că ar putea asigura pacea „în 24 de ore” de la revenirea la Casa Albă. Dar până acum, eforturile sale de a convinge Rusia să accepte un armistițiu și să se așeze la masa negocierilor au eșuat.

Retorica lui Trump s-a schimbat însă în ultimele luni: el și-a exprimat frustrarea și pierderea răbdării față de Putin, acuzându-l că nu dă curs discuțiilor lor pozitive.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar apoi nu se întâmplă nimic. Pur și simplu nu se întâmplă nimic”, a spus Trump săptămâna trecută.

Trump a declarat public că ar putea oferi Ucrainei rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune, însă ulterior a renunțat la idee după o convorbire telefonică cu Putin. Oficiali ucraineni, guverne europene și susținători ai Kievului din Congresul american au cerut în mod repetat ca Trump să sporească presiunea asupra Rusiei prin livrări de arme și sancțiuni economice, pentru a determina Moscova să accepte un armistițiu și negocieri de pace.

Anunțul privind sancțiunile impuse companiilor petroliere ruse a fost prima dată când Trump și-a respectat promisiunea de a aplica măsuri economice punitive împotriva Moscovei.

Ce ar putea schimba calculele Kremlinului

Potrivit diplomaților europeni, foștilor oficiali ai serviciilor americane și experților consultați, noile sancțiuni impuse Rusiei, împreună cu atacurile ucrainene asupra instalațiilor petroliere și de gaze rusești și eforturile europene de a furniza mai multe arme Kievului, ar putea, în timp, modifica calculele Kremlinului.

În august, Casa Albă a prezentat summitul din Alaska dintre Putin și Trump drept un pas promițător spre posibile negocieri de pace. Însă războiul continuă, iar Rusia își menține aceleași cerințe dure, care ar echivala cu dezarmarea Ucrainei, interzicerea aderării sale la NATO și blocarea desfășurării oricăror forțe de menținere a păcii conduse de Occident.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ștefania Szabo
1
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
2
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
4
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
5
Directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump saluta de pe scara air force one
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane...
incendiu-colectiv-inquam-ganea (9)
Marş de comemorare la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Trei persoane reținute în dosarul privind explozia blocului din...
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu, despre lupta pentru Primăria Capitalei: „Mă aștept la...
Ultimele știri
Cum influențează Războiul Opiumului din secolul al XIX-lea conflictul comercial actual dintre dintre Xi Jinping și Donald Trump
Amenzi pentru clienții și comercianții care nu respectă legea în magazine și în parcări. Când ești obligat să acorzi prioritate
Războiul inimilor și al sufletelor a început. Cum reușește armata digitală a lui Putin să intre în mințile europenilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dronă controlată de soldați ucraineni
China pune bețe în roate producției ucrainene de drone, o armă decisivă în lupta împotriva trupelor Moscovei
xi jinping - vladimir putin
Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping ar putea schimba cursul războiului din Ucraina: Fără China, Rusia nu este deloc un subiect
Donald Trump și Lee Jae Myung.
Președintele Coreei de Sud i-a oferit lui Trump o coroană din aur la câteva zile după protestele „No Kings” din SUA
donald trump -Lee Jae Myung,
Acord comerical între SUA și Coreea de Sud: tarifele vamale vor fi micșorate. Trump: „Am avut o întâlnire extraordinară” cu Seulul
St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)
Cinism tip Kremlin. Emisarul lui Putin spune că va fi pace în Ucraina într-un an: „În calitate de pacificatori vom face posibil”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei...
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Ce s-a ales de românii care au organizat jaful de 2 milioane de dolari de la baza militară americană de la...
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
Cum poți dovedi contribuția la cumpărarea unei case dacă nu ești proprietar pe acte
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Newsweek
Ce perioade din concediul maternal sunt necontributive la pensie? Aceste mame pierd 180 lei
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”