Raport al serviciilor secrete americane către Congresul SUA: Putin este tot mai hotărât să continue războiul din Ucraina

O evaluare a serviciilor de informații ale Statelor Unite avertizează că președintele rus Vladimir Putin este mai hotărât ca oricând să continue războiul din Ucraina și să obțină o victorie pe câmpul de luptă, potrivit unui oficial american de rang înalt și unui oficial senior din Congres, relatează NBC News.

Analiza, transmisă membrilor Congresului la începutul acestei luni, arată că agențiile americane nu văd niciun semn că Rusia ar fi dispusă să facă un compromis în privința Ucrainei, în timp ce președintele Donald Trump încearcă să medieze negocieri de pace.

Această evaluare este în concordanță cu modul în care serviciile de informații americane și occidentale au interpretat poziția regimului rus încă din februarie 2022, când Putin a ordonat invazia neprovocată a Ucrainei, potrivit altor două persoane familiarizate cu subiectul. Dar, potrivit oficialilor americani citați, Putin este considerat acum mai înrădăcinat ca niciodată în decizia sa.

Putin, hotărât să continue războiul în pofida pierderilor

În pofida pierderilor grele în rândul trupelor ruse și a problemelor economice din țară, liderul de la Kremlin rămâne angajat să obțină controlul asupra teritoriilor ucrainene și să își extindă influența, pentru a justifica costurile umane și financiare ale războiului, arată evaluarea serviciilor de informații, potrivit oficialilor citați.

Semnul că frustrarea lui Trump crește a venit săptămâna trecută când a anulat o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta, Ungaria, și, pentru prima dată de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, a impus sancțiuni împotriva Moscovei, vizând două mari companii petroliere ruse.

„Am simțit pur și simplu că a venit momentul”, le-a declarat Trump reporterilor, descriind noile sancțiuni drept „formidabile” și adăugând că „a așteptat mult timp” să le implementeze, dar speră că „nu vor dura prea mult”. „Sperăm ca războiul să se încheie”, a mai spus el.

Casa Albă: „E timpul să se oprească vărsarea de sânge”

Casa Albă a refuzat să comenteze evaluarea recentă a serviciilor de informații, trimițând în schimb la declarațiile publice ale președintelui privind eforturile de pace.

„Așa cum a spus președintele, acestea sunt sancțiuni formidabile împotriva celor două mari companii petroliere ale Rusiei, care sperăm că vor contribui la încheierea războiului”, a declarat un oficial al administrației într-un comunicat.

„El a fost clar: este timpul să se oprească vărsarea de sânge și să se ajungă la un acord pentru a pune capăt conflictului. Statele Unite vor continua să susțină o soluție pașnică, însă o pace durabilă depinde de disponibilitatea Rusiei de a negocia cu bună-credință”, continuat acesta.

Trump, sub presiune să livreze promisiunea de pace

Trump a promis în mod repetat că va intermedia încheierea războiului din Ucraina, afirmând în campania sa electorală că ar putea asigura pacea „în 24 de ore” de la revenirea la Casa Albă. Dar până acum, eforturile sale de a convinge Rusia să accepte un armistițiu și să se așeze la masa negocierilor au eșuat.

Retorica lui Trump s-a schimbat însă în ultimele luni: el și-a exprimat frustrarea și pierderea răbdării față de Putin, acuzându-l că nu dă curs discuțiilor lor pozitive.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar apoi nu se întâmplă nimic. Pur și simplu nu se întâmplă nimic”, a spus Trump săptămâna trecută.

Trump a declarat public că ar putea oferi Ucrainei rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune, însă ulterior a renunțat la idee după o convorbire telefonică cu Putin. Oficiali ucraineni, guverne europene și susținători ai Kievului din Congresul american au cerut în mod repetat ca Trump să sporească presiunea asupra Rusiei prin livrări de arme și sancțiuni economice, pentru a determina Moscova să accepte un armistițiu și negocieri de pace.

Anunțul privind sancțiunile impuse companiilor petroliere ruse a fost prima dată când Trump și-a respectat promisiunea de a aplica măsuri economice punitive împotriva Moscovei.

Ce ar putea schimba calculele Kremlinului

Potrivit diplomaților europeni, foștilor oficiali ai serviciilor americane și experților consultați, noile sancțiuni impuse Rusiei, împreună cu atacurile ucrainene asupra instalațiilor petroliere și de gaze rusești și eforturile europene de a furniza mai multe arme Kievului, ar putea, în timp, modifica calculele Kremlinului.

În august, Casa Albă a prezentat summitul din Alaska dintre Putin și Trump drept un pas promițător spre posibile negocieri de pace. Însă războiul continuă, iar Rusia își menține aceleași cerințe dure, care ar echivala cu dezarmarea Ucrainei, interzicerea aderării sale la NATO și blocarea desfășurării oricăror forțe de menținere a păcii conduse de Occident.

Editor : M.I.