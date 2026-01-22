Live TV

Video Răspunsul lui Putin pentru Trump după invitația la „Consiliul pentru Pace”. Ce propune cu activele rusești blocate de SUA

vladimir putin -sesiune intrebari raspunsuri - decembrie 2025
Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Câți bani are blocați Rusia în SUA

Vladimir Putin a reacționat public la invitația lansată de Donald Trump pentru ca Rusia să se alăture „Consiliului de Pace”, sugerând că Moscova ar putea folosi fonduri blocate în Statele Unite pentru contribuția de un miliard de dolari și pentru a contribui la reconstrucția teritoriilor afectate de războiul din Ucraina.

Vladimir Putin i-a mulțumit miercuri lui Donald Trump pentru invitația în „Consiliul pentru Pace” pe care președintele american vrea să-l formeze și să-l conducă. El a spus că, având în vedere relația „specială” cu poporul palestinian, „cred că am putea trimite un miliard de dolari din activele rusești înghețate de administrația americană anterioară”.

Președintele rus a mai adăugat că fondurile rămase după achitarea acestei taxe pot fi folosite pentru „reconstrucția teritoriilor afectate de lupte, după încheierea unui tratat de pace între Rusia și Ucraina”: „Discutăm această posibilitate cu reprezentanți ai administrației americane”.

Propunerile de pace intermediate de Statele Unite au prevăzut anterior ca activele rusești înghețate să fie utilizate pentru eforturile de reconstrucție după încheierea ostilităților.

Câți bani are blocați Rusia în SUA

Activele rusești înghețate valorează aproximativ 300 de miliarde de euro și sunt păstrate în bănci din întreaga lume, cea mai mare parte aflându-se în Belgia și în alte țări europene. O mică parte, în valoare de aproximativ 4 - 5 miliarde de dolari, este înghețată în Statele Unite.

Witkoff s-a întâlnit cu emisarul lui Putin, Kirill Dmitriev, la Davos, în Elveția, pe 20 ianuarie, pentru a discuta planul de pace al Washingtonului pentru Ucraina. Cei doi s-au întâlnit în marja Forumului Economic Mondial, ambele părți descriind discuțiile drept constructive.

În ciuda presiunilor internaționale din ultimele luni, Rusia a respins în mod repetat un armistițiu pe actualele linii ale frontului. Cel mai recent efort al Washingtonului de a media încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei se concentrează pe un cadru de pace în 20 de puncte, elaborat în urma unei serii de discuții între oficiali ucraineni și occidentali.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că planul este „în proporție de 90%” pregătit, chiar dacă Moscova continuă să respingă compromisurile, scrie Kyiv Independent.

Ucraina s-a arătat deschisă unor concesii majore, inclusiv amânarea aderării la NATO, în cazul în care sunt oferite garanții solide de securitate, și retragerea trupelor din potențiale „zone economice libere”, în contextul cererii Kremlinului ca Kievul să se retragă din regiunea Donețk din estul Ucrainei.

Trump a afirmat în discursul susținut la Davos că nu a reușit să intermedieze un acord de pace în Ucraina, deoarece niciuna dintre părți nu este dispusă în mod constant să ajungă la un compromis în același timp.

„Încerc să rezolv problema Rusiei și a Ucrainei. Iar când Rusia este pregătită, Ucraina nu este pregătită. Când Ucraina este pregătită, Rusia nu este pregătită”, a declarat el.

Editor : M.I.

