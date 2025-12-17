Summitul președintelui american Donald Trump cu președintele rus Vladimir Putin din august, care a avut loc în Anchorage, Alaska, este de o importanță majoră, în contextul în care Casa Albă își intensifică ultimele eforturi de a asigura un acord de pace care să pună capăt invaziei rusești la scară largă asupra Ucrainei vecine, potrivit unei analize ABC News.

„Literalmente 90%” din tre probleme sunt rezolvate

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și partenerii europeni ai țării sale s-au mobilizat pentru a atenua propunerea americană de pace în 28 de puncte prezentată Kievului luna trecută, care a declanșat un val de negocieri în cinci țări.

Planul în 28 de puncte a fost respins de critici, considerându-l o capitulare a Ucrainei. După săptămâni de discuții ulterioare, propunerea a fost revizuită la 20 de puncte, însă Moscova a refuzat în mare parte să spună dacă va sprijini în mod explicit planul.

Zelenski a declarat luna aceasta că Ucraina, partenerii săi europeni și SUA lucrează acum la trei documente - propunerea de pace în 20 de puncte, una care detaliază garanțiile de securitate pentru Ucraina și una privind reconstrucția. Ucraina a înmânat planul revizuit în 20 de puncte Casei Albe săptămâna trecută, a declarat pentru ABC News un oficial ucrainean apropiat discuțiilor de pace.

Oficiali ai administrației americane au semnalat luni că un acord de pace între Rusia și Ucraina ar putea fi mai aproape decât niciodată, declarând reporterilor sub condiția anonimatului că „literalmente 90%” dintre problemele dintre cele două țări aflate în război au fost rezolvate.

Între timp, Putin și înalții săi oficiali au revenit în repetate rânduri la „spiritul și litera” summitului din Alaska din august - în cuvintele ministrului de Externe Serghei Lavrov - o întâlnire care a fost interpretată pe scară largă ca un succes diplomatic și politic pentru Putin. Trump, însă, a catalogat summitul ca fiind „o zi măreață și de mare succes”.

În urma ultimei vizite la Moscova a trimisului prezidențial american Steve Witkoff și a ginerelui lui Trump, Jared Kushner, efectuate la începutul acestei luni, Putin a declarat pentru The Times of India că propunerile SUA „au fost, într-un fel sau altul, bazate pe acorduri cu președintele Trump în Alaska”.

Cu o săptămână înainte, Kremlinul a emis o declarație în care Putin a afirmat că ultima ofertă americană este „în conformitate cu discuțiile de la summitul ruso-american din Alaska, în principiu, ar putea forma baza pentru o soluționare finală a păcii”.

Lavrov și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, au plasat amândoi summitul de la Anchorage în centrul comentariilor lor privind ultima campanie de pace a Casei Albe.

La fel s-a întâmplat și cu principalul consilier pe probleme de politică externă al lui Putin, Iurii Ușakov, și cu directorul general al Fondului rus de investiții directe, Kirill Dmitriev, ambii fiind reprezentanți ai negocierilor din partea Moscovei.

La începutul acestei luni, Peskov a declarat pentru o agenție de știri rusă afiliată guvernului că poziția Moscovei nu s-a schimbat de la summitul din Alaska. „Operațiunea militară specială continuă. Avem o dinamică pozitivă pentru trupele rusești de pe teren”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, când a fost întrebat ce s-ar întâmpla dacă negocierile actuale ar eșua.

De ce contează Anchorage

Summitul elaborat din august a fost precedat de o vizită la Moscova a lui Witkoff, unde - conform comentariilor ulterioare ale lui Zelenski - a apărut o propunere ca forțele ucrainene să se retragă din Donețk și Luhansk - care împreună formează regiunea Donbas - în schimbul încetării luptelor.

După retragerea Ucrainei, Donbasul va fi considerat o zonă demilitarizată, dar sub control rusesc - un statut despre care oficialii ucraineni au spus că va fi puțin diferit de ocupația completă.

Trump a declarat că oferta constă în „schimb de teritorii”, dar Kremlinul a semnalat că va lua în considerare doar retrocedarea unor mici porțiuni de teritoriu din regiunile Sumî și Harkov din nord-estul Ucrainei. Linia frontului din sud-estul Hersonului și Zaporijia ar fi înghețată.

Zelenski a afirmat în repetate rânduri că Ucraina nu poate accepta să cedeze teritoriu ucrainean Rusiei ca parte a vreunui acord de pace.

Nu exista nicio indicație că forțele ruse ar fi așteptate să cedeze controlul asupra Crimeei, pe care Moscova a preluat-o de la Ucraina în 2014, după Revoluția pro-occidentală de pe Maidan. Invazia la scară largă a Rusiei din 2022 a construit pe baza acelei runde de agresiune, în care forțele rusești și locale de intermediari au preluat controlul asupra unei părți semnificative din Donbas.

Întâlnirea din Alaska a consolidat propunerea teritorială legată de Donbas, iar Trump s-a aliniat la cererea lui Putin ca o soluționare completă a păcii să aibă loc înainte de orice armistițiu.

„America și-a schimbat abordarea înainte de momentul Alaska și în timpul momentului Alaska”, a declarat pentru ABC News Oleg Ignatov, analistul senior privind Rusia al think tank-ului International Crisis Group.

Chestiunea Donbasului „a fost ideea centrală a Alaskăi”, a spus Ignatov. „Această idee de a stabili o zonă demilitarizată în restul Donbasului este o idee americană. De aceea rușii promovează acest lucru. Ei spun: «Ne-ați oferit asta, așa că mergeți mai departe cu asta».”

Aparenta înțelegere dintre SUA și Rusia a inclus și alte câteva propuneri teritoriale și politice considerate de critici ca fiind favorabile Kremlinului. Moscova, a spus Ignatov, a interpretat acest lucru ca pe o victorie semnificativă.

„Ideile despre teritorii, despre statutul acestor teritorii, despre neutralitate, ideile despre securitate, despre drepturile lingvistice - aceste idei au făcut parte din discuția din Alaska”, a explicat el.

Pentru Moscova, „a fost o mare schimbare pentru SUA și o mare schimbare în abordarea SUA față de conflict”, a adăugat el.

Mark Galeotti – istoric și analist specializat în Rusia, cu sediul în Marea Britanie - a declarat după summit: „Se pare că Putin a obținut exact ceea ce își dorește”.

„O zi foarte reușită”

Atât Putin, cât și Trump au părut încântați după summitul din august. Președintele rus l-a descris ca fiind „o întâlnire foarte bună, substanțială și sinceră”. Trump a fost și mai optimist în ceea ce privește ceea ce a numit „o zi minunată și foarte reușită în Alaska!”, într-o postare pe rețelele sociale.

Comentariile vesele au marcat o schimbare clară față de săptămânile premergătoare summitului, perioadă în care Trump a părut frustrat de Moscova, care a evitat în mod repetat cererile americano-ucrainene de încetare imediată a focului.

Președintele a amenințat chiar cu sancțiuni „foarte semnificative” împotriva Rusiei și a principalilor săi parteneri comerciali dacă Moscova va continua să respingă un armistițiu complet. Cu toate acestea, Trump a sărbătorit întâlnirea de la Anchorage, în ciuda faptului că nu s-a convenit asupra niciunui acord de pace formal sau armistițiu.

Summitul din Alaska a alarmat Kievul și partenerii săi europeni, determinându-i să-și reafirme cerințele în orice acord de pace, aparent într-un efort de a opri orice impuls inspirat de Kremlin prin primirea călduroasă a lui Putin de către Trump.

Zelenski a cerut „o pace reală” și a subliniat din nou cerințele Ucrainei pentru un armistițiu care să preceadă un eventual acord de pace complet. Între timp, a spus Zelenski, presiunea economică asupra Rusiei trebuie extinsă, iar ajutorul acordat Ucrainei trebuie extins.

Între timp, liderii europeni au afirmat într-o declarație comună că Kievul „trebuie să aibă garanții de securitate de neclintit” și că „Ucrainei îi va reveni să ia decizii cu privire la teritoriul său. Granițele internaționale nu trebuie modificate prin forță”.

Însă părțile europene îngrijorate au fost departe de acțiunea de la Anchorage. Excluderea aliaților Americii din topul negocierilor rămâne un obiectiv cheie al Kremlinului, a declarat pentru ABC News Pavel Luzin, analist politic rus la Facultatea de Drept și Diplomație Fletcher din cadrul Universității Tufts.

„Vor să vorbească cu America, nu cu Ucraina”, a spus Luzin despre factorii de decizie de la Kremlin. „Alaska a fost importantă pentru Rusia pentru că au vorbit direct cu americanii, fără Ucraina.”

„Rușii încă mai cred că liderii ucraineni sunt doar marionete americane și europene”, a explicat Luzin.

După Alaska

În lunile de după summitul din Alaska s-au înregistrat puține progrese aparente către un acord de pace în Ucraina, potrivit părților implicate în negocieri.

Rusia a continuat o ofensivă sângeroasă, în timp ce și-a intensificat atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene, a căror amploare este acum cea mai mare din război.

Însuși Putin a declarat public că nu va face pace decât dacă Ucraina se retrage din Donbas și a numit negocierile cu Zelenski „inutile”.

Kremlinul a refuzat, de asemenea, să își ofere în mod explicit sprijinul pentru orice nouă propunere americană, chiar dacă planul inițial de 28 de puncte a fost interpretat ca fiind în general prorus.

În schimb, Kremlinul își menține revendicările maximaliste - inclusiv retragerea Ucrainei din teritoriile estice aflate încă parțial sub controlul Kievului - despre care a sugerat că s-au reflectat în înțelegerile la care s-a ajuns în Alaska. Casa Albă nu a precizat în mod explicit dacă Trump și Putin au fost de acord în această privință.

„Scopurile Rusiei rămân aceleași - vor întreaga Ucraină, vor desființarea NATO și vor să submineze conducerea globală a Americii”, a spus Luzin.

John E. Herbst, directorul senior al Centrului Eurasia al Atlantic Council și fost ambasador al SUA în Ucraina, a criticat aparenta aliniere a Casei Albe cu Rusia la summitul de la Anchorage, refuzul lui Trump de a introduce sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei și excluderea lui Zelenski din discuții.

„Aceste concesii din partea SUA nu fac decât să-l încurajeze pe Putin să ceară mai mult și să ofere mai puțin”, a scris el. „Scopul său rămâne acela de a obține un control politic eficient asupra Ucrainei. Termenii pe care îi discută în prezent cu Trump reflectă ceea ce Putin este dispus să accepte și să facă acum. Nu spun nimic despre ce va face în viitor.”

Între timp, Putin proiectează încredere, susținând o „dinamică pozitivă” peste tot pe front, în ciuda numărului tot mai mare de victime rusești și a progresului lent pe câmpul de luptă. Rusia, a declarat președintele, este „gata în principiu” să „lupte până la ultimul ucrainean”.

„Putin a fost foarte clar”, a spus Ignatov. „A spus că are două opțiuni. Prima opțiune este un acord care să abordeze preocupările de securitate ale Rusiei - desigur, el se referă la un acord în interesul Rusiei.”

A doua opțiune a lui Putin, a continuat Ignatov, este „să lupte până la prăbușirea Ucrainei. Și cred că el chiar crede în asta. Chiar crede că are doar două opțiuni”.

Zelenski susține că Ucraina nu poate semna niciun acord de pace fără garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic, care să includă SUA. Luni, Zelenski a declarat că ultima rundă de discuții cu reprezentanții Casei Albe „nu a fost simplă”, dar a fost „productivă”.

„Demnitatea este ceea ce a oprit Rusia. Acesta este poporul Ucrainei. Vom continua diplomația noastră menită să pună capăt războiului”, a declarat președintele ucrainean.

