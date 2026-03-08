SUA iau în considerare trimiterea de forțe speciale pe teren pentru a confisca arsenalul nuclear al Iranului

SUA și Israelul au discutat despre trimiterea de forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul de uraniu puternic îmbogățit într-o etapă ulterioară a războiului, susțin patru surse care au cunoștință despre discuții pentru publicația Axios.

Împiedicarea obținerii vreodată a unei arme nucleare de către Iran este unul dintre obiectivele de război declarate ale președintelui Donald Trump. Cele 450 de kilograme de uraniu îmbogățit cu 60% ale regimului - convertibil în uraniu de calitate militară în câteva săptămâni - sunt esențiale pentru atingerea acestui obiectiv.

Orice operațiune de confiscare a materialului ar necesita probabil trupe americane sau israeliene pe teritoriul iranian, navigând prin instalații subterane puternic fortificate în mijlocul unui război. Rămâne neclar dacă ar fi o misiune americană, israeliană sau comună.

Probabil că acest lucru ar avea loc doar după ce ambele țări vor fi convinse că Armata iraniană nu mai poate reprezenta o amenințare serioasă pentru forțele implicate.

Marți, la o conferință de presă a Congresului, secretarul de stat Marco Rubio a fost întrebat dacă uraniul îmbogățit al Iranului va fi securizat. „Oamenii vor trebui să meargă să-l ia”, a afirmat el, fără a specifica cine.

Un oficial israelian al apărării a declarat că Trump și echipa sa iau în considerare serios trimiterea de unități de operațiuni speciale în Iran pentru misiuni specifice.

Un oficial american a afirmat ă administrația a discutat două opțiuni: scoaterea completă a materialului din Iran sau aducerea de experți nucleari pentru a-l dilua la fața locului.

Misiunea ar implica probabil operatori speciali, alături de oameni de știință, posibil de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

Două surse care cunosc problema au declarat că astfel de operațiuni făceau parte dintr-un meniu de opțiuni prezentate lui Trump înainte de război. NBC News a relatat vineri că Trump a discutat ideea desfășurării unui mic contingent de trupe americane în Iran în scopuri strategice specifice.

Oficialul american a prezentat provocarea operațională a securizării uraniului Iranului: „Prima întrebare este unde se află? A doua întrebare este cum ajungem la el și cum obținem controlul fizic?”

„Și apoi, ar fi o decizie a președintelui și a Departamentului de Război, CIA, dacă vrem să-l transportăm fizic sau să-l diluăm la fața locului.”

Trump le-a spus reporterilor de la bordul aeronavei Air Force One, sâmbătă, că trupele terestre sunt posibile - dar numai „dintr-un motiv foarte întemeiat”. „Dacă am face vreodată asta, [iranienii] ar fi atât de decimați încât nu ar mai putea lupta la sol”, a spus el.

Întrebat în mod specific dacă trupele ar putea intra pentru a obține materiale nucleare, Trump nu a exclus această posibilitate. „La un moment dat, poate o vom face. Nu am încercat să facem asta. Nu am face-o acum. Poate o vom face mai târziu.”

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru Axios că Trump „păstrează cu înțelepciune toate opțiunile disponibile și nu exclude nicio posibilitate”.

Dincolo de uraniu, oficialii administrației au declarat pentru Axios că s-a discutat și despre ocuparea insulei Kharg, un terminal strategic responsabil pentru aproximativ 90% din exporturile de țiței ale Iranului.

Atacurile americano-israeliene asupra instalațiilor nucleare iraniene din iunie anul trecut au îngropat rezervele de uraniu ale Iranului sub dărâmături. Iranienii înșiși nu au mai putut ajunge la ele de atunci, spun oficiali americani și israelieni.

Atacurile au distrus, de asemenea, aproape toate centrifugele Iranului și nu există dovezi că îmbogățirea uraniului a fost reluată.

SUA și Israelul consideră cele 450 de kilograme de uraniu îmbogățit cu 60% ale Iranului ca o amenințare serioasă, pentru că ar dura doar câteva săptămâni pentru a-l îmbogăți până la gradul de armament. Dacă întregul stoc ar atinge o puritate de 90%, ar fi suficient material pentru 11 bombe nucleare.

