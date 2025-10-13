„Tot ce vedem în jurul nostru este distrus”. Palestinienii din Gaza aflată sub ruine se tem că armistițiul cu Israel este unul fragil

Deși ajutoarele încep să sosească, familiile se reunesc și oamenii se întorc la casele lor, în Fâșia Gaza persistă teama și incertitudinea. Peste 90% dintre școli au fost avariate sau distruse, potrivit organizației Save the Children, oamenii și-au văzut locuințele puse la pământ de bombardamente, iar foametea face în continuare ravagii în rândul populației palestiniene. Dificultăților li se adaugă și durerea celor care spun că nu știu cum vor reuși să-și reia viața de zi cu zi, uitând ororile războiului, scriu jurnaliștii The Independent.

De când armistițiul negociat de SUA a intrat în vigoare săptămâna trecută, mii de oameni au pornit în lunga călătorie spre nord, mulți dintre ei neputând recunoaște nimic din vechile lor cartiere.

La un punct de adunare din centrul orașului Ramallah, rudele, susținătorii și membrii forțelor de securitate palestiniene așteptau vești despre autobuzele care urmau să elibereze 1.966 de deținuți palestinieni. Ultimii 20 de ostatici israelieni în viață, capturați de Hamas în timpul atacurilor din 7 octombrie de acum doi ani, au fost și ei înapoiați familiilor lor.

„Este un sentiment foarte frumos - de fericire... e o zi cu bucurie”, a declarat pentru BBC Muhammad Hasan Saeed Dawood, un tată în vârstă de 50 de ani. Fiul său a fost arestat de forțele israeliene la un punct de control. „Noi numim asta sărbătoare națională, faptul că deținuții noștri sunt eliberați în ciuda costului războiului, a martirilor, a răniților și a distrugerilor din Gaza”.

„Unde să mergem? Ce se întâmplă dacă încetarea focului nu durează?”

În mijlocul mulțimii numeroase, Waseem Amar din Qalqiya își aștepta tatăl, care a fost arestat în 2003, sub acuzația de ucidere a unui colonist și condamnat la închisoare pe viață.

„Nu pot descrie sentimentele; e ca un vis. Nu voi putea crede decât atunci când îl voi vedea”, a declarat ea pentru The Independent. Familia nu a mai avut vești despre el de peste doi ani. În timp ce vorbea, mama lui Amar a primit un telefon prin care era anunțată că soțul său era în drum spre Ofer.

„Sperăm să avem o viață mai bună în viitor alături de tatăl nostru - tatăl este pilonul oricărei familii. Sperăm și ne rugăm lui Dumnezeu ca acest lucru să aducă pacea adevărată”.

Familiile palestiniene au declarat pentru The Independent că soldații au făcut raiduri în casele rudelor lor, în ajunul eliberării prizonierilor, avertizându-i să nu sărbătorească.

Ostaticul israelian Eli Sharabi eliberat de Hamas, înainte de a fi predat Crucii Roșii. Foto: Profimedia

Peste noapte, miniștrii israelieni au aprobat lista finală a celor 1.718 palestinieni reținuți din 7 octombrie 2023 - printre care se află femei și 22 de copii - și a celor 250 de prizonieri condamnați la închisoare pe viață, care vor fi eliberați în cadrul acordului de încetare a focului.

Reuters a raportat că 154 vor fi deportați. Israelul urmează să predea și cadavrele a 350 de palestinieni, pe care le deține din 2023.

Printre cei care vor fi probabil deportați se numără Iyad Abu al-Rub, arestat sub acuzația de ucidere a unor soldați israelieni în 2005, în Jenin.

Vărul său, Abdulrahman, a declarat pentru The Independent că bucuria familiei este, prin urmare, „incompletă”. Din 2021, nu li s-a mai permis să-l viziteze pe Iyad în închisoare.

Israelul a fost presat să elibereze prizonieri de rang înalt, printre care Marwan Barghouti, supranumit adesea „Mandela palestinian”, ca semn de bună credință. El se află în mod constant în fruntea sondajelor de opinie în rândul palestinienilor ca persoana pe care ar vota-o pentru a-i conduce ca națiune. Cu toate acestea, premierul israelian Benjamin Netanyahu a refuzat să-l elibereze pe Barghouti.

Sute de camioane cu ajutoare, așteptate în Gaza

După luni de rapoarte despre foamete și scene haotice la punctele de distribuire a ajutoarelor alimentare din Gaza, situația pare să se îmbunătățească, deși evoluția este lentă. În weekend au circulat imagini cu livrarea ajutoarelor, iar unele bucătării comunitare preparau cantități mari de mâncare.

Rapoartele sugerează că ar putea fi admise până la 600 de camioane cu ajutoare pe zi, ceea ce este încă sub nivelul considerat adecvat de agențiile umanitare pentru nevoile populației. Unele întreprinderi și piețe locale au raportat scăderi ale prețurilor între 70 și 80%.

Pentru Hamza Ibrahim, care are acum 24 de ani și a vorbit pentru prima dată cu The Independent în 2023, încetarea focului are un gust dulce-amărui. El a părăsit Gaza în ultimele zile pentru a beneficia de o bursă de jurnalism în Irlanda. Toți rudele sale rămân în Fâșie, iar el este primul din familie care a părăsit țara.

Mii de palestinieni strămutați au pornit spre nordul teritoriului devastat de război. Sursa foto: Profimedia Images

Acum că bombardamentele au încetat, sentimentele lui sunt contradictorii. „Părinții mei m-au sunat când a fost anunțat armistițiul”, a declarat el pentru The Independent. „Mi-au spus: «Ai supraviețuit. Suntem foarte mândri de tine»”.

„Chiar dacă oamenii sunt fericiți, se simt și triști. Se întreabă: «Unde să mergem? Ce se întâmplă dacă încetarea focului nu durează?» Tot ce vedem este distrugere. Simt că am părăsit iadul și intru în rai. Pot vedea din exterior prin ce am trecut și îmi dau seama cât de rău a fost. Gaza este ca o închisoare. Nu există hrană, apă, electricitate.”

Aproape toată Gaza, „rasă” de bombardamente

Potrivit Autorității Palestiniene, peste 92% din locuințe au fost distruse în Gaza, iar 62% din spitale, doar 14 din cele 36 care existau la începutul războiului rămânând oarecum funcționale. Cel puțin 1,9 milioane de persoane, reprezentând 90% din populație, au fost strămutate.

Autoritățile sanitare palestiniene afirmă că peste 68.000 de persoane au fost ucise, dintre care 83% erau civili, potrivit datelor IDF dezvăluite de The Guardian. Cercetările efectuate de British Medical Journal au arătat că civilii au suferit răni mai grave decât cele suferite de personalul de luptă din Irak și Afganistan.

Cel puțin 250 de cadavre au fost recuperate de sub dărâmături de la implementarea armistițiului, însă se așteaptă ca numărul acestora să crească dramatic. Localnicii au raportat că copiii lor au dormit toată noaptea pentru prima dată, deoarece nu au fost deranjați de atacuri aeriene, drone și explozii.

Însă, potrivit unor surse, au izbucnit deja ciocniri între facțiunile din Gaza, unele dintre ele fiind susținute de ocupația israeliană. Un jurnalist în vârstă de 28 de ani, Saleh al-Jafarawi, și alte 26 de persoane au fost ucise în luptele care au izbucnit după încetarea focului.

Printre ușurarea și durerea inevitabilă și nesfârșită, există și o profundă suspiciune, în special în rândul celor care locuiesc în Cisiordania.

Issa Amro, un activist palestinian care apare în documentarul The Settlers al lui Louis Theroux, a declarat că mulți palestinieni sunt profund nesiguri cu privire la viitorul regiunii.

Mii de palestinieni strămutați au pornit spre nordul teritoriului devastat de război. Sursa foto: Profimedia Images

„Este foarte important că uciderile au încetat”, a declarat el pentru The Independent. „Dar suntem profund sceptici cu privire la durabilitatea acestui lucru. Ne întrebăm dacă Israelul va respecta acordul. Până acum, au încălcat toate acordurile. Genocidul nu s-a încheiat. Oamenii continuă să moară din cauza lipsei de alimente și medicamente”.

Iar acum, există temeri serioase pentru Cisiordania. „Când războiul se va încheia în Gaza, va începe în Cisiordania”, a spus el. „Nu uitați, acesta este un plan de încetare a focului, nu un plan de pace.”

El a reiterat, de asemenea, importanța „responsabilității” pentru ceea ce s-a întâmplat în Gaza - multe organizații au acuzat Israelul de crime de război, acuzații pe care țara le neagă.

Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu, susținând că el și ministrul său de apărare de atunci, Yoav Gollant, au comis crima de război de înfometare.

O anchetă de doi ani realizată de Organizația Națiunilor Unite a concluzionat că Israelul comite genocid, o afirmație pe care Israelul a calificat-o drept „falsă și distorsionată”.

Un raport al ONU sugerează că ar putea dura până la 350 de ani pentru ca Gaza să revină la nivelul economic dinainte de 2023 și că ar putea dura zeci de ani doar pentru a curăța cele peste 50 de milioane de tone de moloz lăsate în urma războiului devastator.

