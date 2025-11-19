Live TV

Trump promite să intervină pentru a opri războiul din Sudan: „Văd lucrurile diferit acum”

Data publicării:
d trump
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a anunțat că va „lucra” pentru a opri conflictul din Sudan, după ce prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, i-a cerut implicarea directă. Trump a afirmat că își schimbă perspectiva asupra crizei, pe care o descrie drept „nebunească și scăpată de sub control”, în timp ce Sudanul se confruntă cu cea mai gravă catastrofă umanitară din lume potrivit ONU.

„Am început deja să lucrăm la asta”, a declarat Trump la o conferinţă economică la Washington, la o zi după ce s-a întâlnit cu liderul de facto al Arabiei Saudite la Casa Albă.

Prinţul moştenitor Mohammed bin Salman, aflat în vizită oficială la Washington, „ar dori să fac ceva foarte puternic în ceea ce priveşte Sudanul”, a declarat preşedintele american într-un discurs rostit în cadrul conferinţei.

Washingtonul a încercat deja să medieze conflictul care devastează Sudanul de mai bine de doi ani şi care, potrivit ONU, a provocat cea mai gravă criză umanitară din lume.

„Nu era în planurile mele să mă implic în asta. Am crezut că este ceva nebunesc şi scăpat de sub control”, a spus Donald Trump despre a treia ţară ca mărime din Africa, unde armata şi paramilitarii Forţelor de Sprijin Rapid (RSF), ambii acuzaţi de atrocităţi, se luptă din aprilie 2023.

„Dar văd cât de important este pentru tine”, i-a spus Trump lui Mohammed bin Salman, căruia i-a oferit marţi o primire călduroasă la Casa Albă, şi care participă miercuri la conferinţa economică din capitala SUA.

Prinţul moştenitor saudit a „menţionat ieri Sudanul”, a spus preşedintele SUA. „Mi-a explicat întreaga cultură, întreaga istorie. A fost foarte interesant să aud, cu adevărat incredibil, şi am început deja să lucrăm la asta. Văd lucrurile diferit acum”.

Conflictul din Sudan a provocat zeci de mii de morţi şi strămutarea a aproape 12 milioane de persoane. Acesta s-a intensificat odată cu căderea oraşului El-Fasher, ultima fortăreaţă a armatei în Darfur, în mâinile paramilitarilor RSF la sfârşitul lunii octombrie.

Emiratele Arabe Unite, un alt partener apropiat al Statelor Unite în Golf, sunt acuzate de ONG-uri că sprijină RSF. Abu Dhabi neagă constant aceste acuzaţii.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Digi Sport
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Radu Miruță, despre Lukoil: Nu putem să ne prefacem că luptăm cu ce...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Planul secret negociat de Trump cu Rusia echivalează, practic, cu...
radu miruta
Cum se luptă ministrul Economiei cu unii angajați: „Le trimiți de...
ili bolojan si oana gheorghiu la sedinta de guvern
Ilie Bolojan a stabilit atribuţiile Oanei Gheorghiu. Cu ce se va...
Ultimele știri
Prima reacție a lui Zelenski la planul secret negociat de Trump cu Rusia
Putin anunţă că Rusia va construi 38 de reactoare nucleare
Ministrul Sănătăţii: De anul viitor, nou-născuţii vor fi testaţi în maternitate pentru 18 biomarkeri, în loc de trei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Pam Bondi
Pam Bondi: Departamentul de Justiție al SUA va publica dosarele Epstein în termen de 30 de zile
Vladimir Putin și Donald Trump.
Reacția Kremlinului după ce Axios a publicat informații privind un nou plan de pace secret al lui Trump pentru Ucraina
photo-collage.png - 2025-11-19T122057.753
Nicki Minaj intră în disputa lui Donald Trump cu Nigeria. Acuzații de persecutare a creștinilor, respinse de autorități
U.S. Vice President Vance Visits Italy And India
Situație ironică în SUA: JD Vance, condamnat la închisoare pentru că l-a ameninţat cu moartea pe vicepreședintele JD Vance
Trump Welcomes Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman
Trump acordă Arabiei Saudite statutul de „aliat major non-NATO”, după ce bin Salman a anunțat investiții de un trilion de dolari în SUA
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Fostul deputat Nati Meir afirmă că asistentul său din închisoare s-a sinucis. Bărbatul ar fi avut probleme...
Adevărul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr...
Playtech
Pontarea în zilele libere. Cum se procedează când lucrezi de sărbătorile legale, aşa eşti răsplătit corect
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Problema de matematică pentru clasa a IV-a care i-a pus in dificultate pe mulți: „Nu înțeleg enunțul”
Newsweek
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 482 lei? Bolojan a semnat. Ce pot face cu banii DOCUMENT
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă