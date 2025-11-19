Trump promite să intervină pentru a opri războiul din Sudan: „Văd lucrurile diferit acum”

Președintele american Donald Trump a anunțat că va „lucra” pentru a opri conflictul din Sudan, după ce prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, i-a cerut implicarea directă. Trump a afirmat că își schimbă perspectiva asupra crizei, pe care o descrie drept „nebunească și scăpată de sub control”, în timp ce Sudanul se confruntă cu cea mai gravă catastrofă umanitară din lume potrivit ONU.

„Am început deja să lucrăm la asta”, a declarat Trump la o conferinţă economică la Washington, la o zi după ce s-a întâlnit cu liderul de facto al Arabiei Saudite la Casa Albă.

Prinţul moştenitor Mohammed bin Salman, aflat în vizită oficială la Washington, „ar dori să fac ceva foarte puternic în ceea ce priveşte Sudanul”, a declarat preşedintele american într-un discurs rostit în cadrul conferinţei.

Washingtonul a încercat deja să medieze conflictul care devastează Sudanul de mai bine de doi ani şi care, potrivit ONU, a provocat cea mai gravă criză umanitară din lume.

„Nu era în planurile mele să mă implic în asta. Am crezut că este ceva nebunesc şi scăpat de sub control”, a spus Donald Trump despre a treia ţară ca mărime din Africa, unde armata şi paramilitarii Forţelor de Sprijin Rapid (RSF), ambii acuzaţi de atrocităţi, se luptă din aprilie 2023.

„Dar văd cât de important este pentru tine”, i-a spus Trump lui Mohammed bin Salman, căruia i-a oferit marţi o primire călduroasă la Casa Albă, şi care participă miercuri la conferinţa economică din capitala SUA.

Prinţul moştenitor saudit a „menţionat ieri Sudanul”, a spus preşedintele SUA. „Mi-a explicat întreaga cultură, întreaga istorie. A fost foarte interesant să aud, cu adevărat incredibil, şi am început deja să lucrăm la asta. Văd lucrurile diferit acum”.

Conflictul din Sudan a provocat zeci de mii de morţi şi strămutarea a aproape 12 milioane de persoane. Acesta s-a intensificat odată cu căderea oraşului El-Fasher, ultima fortăreaţă a armatei în Darfur, în mâinile paramilitarilor RSF la sfârşitul lunii octombrie.

Emiratele Arabe Unite, un alt partener apropiat al Statelor Unite în Golf, sunt acuzate de ONG-uri că sprijină RSF. Abu Dhabi neagă constant aceste acuzaţii.

Editor : M.I.