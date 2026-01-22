Un amiral de top al Marinei SUA cere dotarea navelor de război din „clasa Trump” cu lasere de mare putere

Unul dintre cei mai importanți comandanți ai Marinei SUA a cerut accelerarea dotării noilor platforme navale cu lasere de mare putere, în contextul planurilor administrației Trump de a dezvolta o nouă clasă de mari nave de suprafață, parte a inițiativei denumite neoficial „Flota de Aur”. Proiectul, aflat încă în fază de concept și evaluare bugetară, vizează construirea mai multor unități, dacă va primi aprobarea Congresului.

Șeful operațiunilor navale ale SUA, amiralul Daryl Caudle, pledează pentru instalarea unor lasere de mare putere la bordul noii nave de război, care este de așteptat să fie dotată și cu arme nucleare și hipersonice, scrie Axios.

Caudle s-a plâns ani la rând de lipsa armelor cu energie dirijată din cadrul Marinei. O nouă navă de război puternic înarmată, prezentată drept prădătorul suprem al viitoarei „Flote de Aur”, ar putea schimba această situație.

„Acum este momentul”, le-a spus el jurnaliștilor la un mic dejun organizat în marja conferinței Surface Navy Association, în apropiere de Pentagon. „Vom transmite un semnal clar. Acesta este obiectivul meu: dacă ceva se află în linia de vedere a unei nave, prima soluție pe care o folosim este energia dirijată.”

Guvernele și oamenii de știință experimentează de decenii aceste armamente desprinse parcă din literatura SF; Pentagonul investea, în urmă cu doar câțiva ani, aproximativ un miliard de dolari anual în astfel de tehnologii. Cu toate acestea, introducerea lor pe linia în serviciu a fost lentă.

Potrivit Laser Wars, un număr limitat de sisteme Optical Dazzling Interdictor Navy, de putere mai redusă, au fost instalate la bordul distrugătoarelor cu rachete ghidate din clasa Arleigh Burke. Există, de asemenea, sistemul High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance, de 60 de kilowați, instalat pe USS Preble.

„Cred că, pe viitor, trebuie să avem lasere din clase diferite la bordul navei de război pentru ca acestea să fie eficiente”, a spus Caudle. Navele de război din „clasa Trump” vor fi echipate cu lasere de 300 sau 600 de kilowați, potrivit specificațiilor publicate de Marină. Astfel de arme nu sunt însă ușor disponibile în prezent.

Prima navă de acest tip, dacă ar fi achiziționată astăzi, ar putea costa puțin peste 20 de miliarde de dolari, potrivit unei analize a Biroului Bugetar al Congresului. Navele ulterioare ar urma să fie mai ieftine.

„Nu cred că un laser de 1 megawatt este dincolo de ceea ce ar trebui să existe pe acea navă de război”, a spus Caudle. „Dar voi lua ce pot obține.”

Inițiativa „Flota de Aur” a fost anunțată public de Donald Trump în luna decembrie, ca parte a unui plan amplu de extindere și modernizare a capacităților navale ale Statelor Unite. Proiectul vizează dezvoltarea unei noi generații de nave de suprafață puternic înarmate, însă se află în prezent în fază de concept și evaluare bugetară, urmând să depindă de aprobarea Congresului SUA pentru a putea fi pus în aplicare.

