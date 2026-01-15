Live TV

Un cetățean canadian a murit în Iran în circumstanțe controversate, la protestele împotriva regimului. Ottawa cere explicații

US Embassy, London, UK. 15th January 2026. An emotional crowd gather in front of the American Embassy in London calling for US President Trump to keep his promise to support Iranians in Iran amid reports of mass killings of protesters, despite the communi
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Guvernul Canadei a anunțat că un cetățean canadian a murit în Iran în timpul unor manifestații împotriva regimului, în condiții pe care le consideră încă neclare. Ottawa acuză autoritățile iraniene de responsabilitate în acest caz și solicită explicații urgente, pe fondul represiunii violente a protestelor din țară.

Un cetăţean canadian a fost ucis în Iran, în timpul manifestaţiilor împotriva regimului, anunţă joi Guvernul canadian, care acuză autorităţile iraniene de faptul că reprimă sângeros această contestare populară, relatează AFP.

„Tocmai am aflat că un cetăţean canadian a murit în Iran, pe mâna autorităţilor iraniene”, a anunţat pe X ministrul canadian de Externe Anita Anand, fără să ofere detalii despre circumstanţe, locul sau data morţii.

Un oficial de la Ministerul canadian de Externe, contactat de AFP, a declarat că această personă a fost ucisă de către autorităţile iraniene la o manifestaţie, potrivit unor informaţii.

Anita Anand a denunţat un regim care „dispreţuieşte în mod flagrant viaţa umană”. Ea a reiterat faptul că Ottawa „condamnă ferm aceste violenţe” şi cere ca acestea „să înceteze imediat”.

Ministerul canadian de Externe le cere, începând de marţi, cetăţenilor canadieni, al căror număr este estimat la 3.000, să părăsească imediat Iranul.

Apărători ai drepturilor omului acuză în ultimele zile Teheranul de o reprimare „cu uşile închise”, soldată cu mii de morţi, într-o ţară cu 86 de milioane de locuitori, privată de o săptămână de comunicare pe Internet şi ruptă de restul lumii.

Iranul va suferi „consecințe grave" dacă va continua să ucidă protestatari, avertizează Casa Albă

Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
Iranul va suferi „consecințe grave” dacă va continua să ucidă protestatari, avertizează Casa Albă
bani iran
„Șobolanii părăsesc nava.” Milionarii din Iran își mută averile în străinătate: Transfer de 1,5 miliarde de dolari, într-o singură zi
Xi Jinping și Vladimir Putin
Cum vor reacționa Rusia și China, parteneri majori ai Teheranului, în cazul unor lovituri militare americane în Iran
Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe.
Cum ar putea fi scoși cetățenii români din Iran. Explicațiile ministrei de Externe, Oana Țoiu
protest culturmedia
Sindicatele din Cultură protestează în întreaga țară. Ce revendică Federația CulturMedia
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu dezvăluie cât plătește impozit pe casă, după măsurile...
bancnote de euro
Comisia Europeană aprobă planurile de apărare ale opt state membre...
eminescu ok
Protest cu mii de oameni scoși în Piața Victoriei de Simion și...
radu miruta
Ce atribuții a primit vicepremierul Radu Miruţă. Decizia a fost...
Guvern: A doua cea mai mare sumă din Programul SAFE ar putea ajunge în România. Când vor fi făcute publice proiectele de apărare
Craiovenii au rămas din nou fără căldură, după ce a apărut o nouă avarie la reţeaua primară de termoficare a oraşului
Statul vrea să cumpere scrisorile dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu. Ministerul Culturii lansează și apelul „Brâncuși150”
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...