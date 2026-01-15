Un cetățean canadian a murit în Iran în circumstanțe controversate, la protestele împotriva regimului. Ottawa cere explicații

Guvernul Canadei a anunțat că un cetățean canadian a murit în Iran în timpul unor manifestații împotriva regimului, în condiții pe care le consideră încă neclare. Ottawa acuză autoritățile iraniene de responsabilitate în acest caz și solicită explicații urgente, pe fondul represiunii violente a protestelor din țară.

Un cetăţean canadian a fost ucis în Iran, în timpul manifestaţiilor împotriva regimului, anunţă joi Guvernul canadian, care acuză autorităţile iraniene de faptul că reprimă sângeros această contestare populară, relatează AFP.

„Tocmai am aflat că un cetăţean canadian a murit în Iran, pe mâna autorităţilor iraniene”, a anunţat pe X ministrul canadian de Externe Anita Anand, fără să ofere detalii despre circumstanţe, locul sau data morţii.

Un oficial de la Ministerul canadian de Externe, contactat de AFP, a declarat că această personă a fost ucisă de către autorităţile iraniene la o manifestaţie, potrivit unor informaţii.

Anita Anand a denunţat un regim care „dispreţuieşte în mod flagrant viaţa umană”. Ea a reiterat faptul că Ottawa „condamnă ferm aceste violenţe” şi cere ca acestea „să înceteze imediat”.

Ministerul canadian de Externe le cere, începând de marţi, cetăţenilor canadieni, al căror număr este estimat la 3.000, să părăsească imediat Iranul.

Apărători ai drepturilor omului acuză în ultimele zile Teheranul de o reprimare „cu uşile închise”, soldată cu mii de morţi, într-o ţară cu 86 de milioane de locuitori, privată de o săptămână de comunicare pe Internet şi ruptă de restul lumii.

