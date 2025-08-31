Vladimir Putin ajunge în China, astăzi, pentru ceea ce Kremlinul a numit o vizită „cu adevărat fără precedent” la cel mai important aliat al său, care are loc într-un moment crucial al discuțiilor privind Ucraina, scrie The Guardian.

În timpul călătoriei, care e de așteptat să se întindă pe aproape o săptămână – neobișnuit de lungă pentru liderul rus – el va participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, va purta discuții cu Xi Jinping și va asista la parada militară de Ziua Victoriei de la Beijing, care marchează 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial, unde Putin urmează să fie oaspetele principal alături de liderul nord-coreean Kim Jong-un și de liderii Iranului și Cubei.

Analiștii spun că punctul cheie pe ordinea de zi va fi ca Putin și Xi să își alinieze pozițiile cu privire la războiul din Ucraina, în contextul eforturilor SUA de a pune capăt luptelor.

„Este un moment important pentru ei să discute despre direcția în care se îndreaptă războiul și cât de probabil este să fie oprit în viitorul apropiat”, a declarat Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie Rusia Eurasia.

Gabuev a spus că Moscova vrea să știe dacă se poate aștepta la vreun alt ajutor din partea Chinei și cum ar reacționa Beijingul dacă SUA i-ar cere să facă presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt luptelor.

„Cei doi lideri trebuie să își compare opiniile și să se asigure că sunt pe aceeași lungime de undă. Acest lucru este important pentru că războiul a devenit unul dintre principalii piloni ai relației lor”, a spus el.

China a devenit o gură de oxigen economică pentru Rusia în timpul războiului din Ucraina, iar Kievul a fost din ce în ce mai deschis în ceea ce privește ceea ce numește a fi un sprijin direct al Chinei pentru efortul de război al Moscovei.

Comerțul bilateral a urcat la peste 240 de miliarde de dolari anul trecut, cu două treimi mai mult decât înainte de invazia Ucrainei din 2022. Beijingul este acum principalul cumpărător de petrol și cărbune rusesc și va depăși în curând Europa ca principală piață de desfacere a gazelor naturale a Moscovei.

Dependența Rusiei de China este puțin probabil să dispară chiar dacă luptele se opresc, a spus Gabuev. „Rusia vrea să știe dacă China va cumpăra mai mult petrol și gaze pe termen lung”, a spus el.

Deși comerțul a atins un nivel record în 2024, acesta a scăzut de atunci pe fondul scăderii exporturilor de petrol rusesc către China, o tendință pe care Putin va fi nerăbdător să o inverseze la Beijing. Mai exact, se așteaptă ca cele două părți să discute despre conducta de gaze Power of Siberia-2, sugerată de mult timp, și despre planurile de extindere a legăturii petroliere existente în China.

Discuțiile vor aborda probabil și aprofundarea cooperării militare dintre Beijing și Moscova, o evoluție care a alarmat guvernele occidentale.

Deși China nu a oferit ajutor militar direct, oficialii americani spun că Beijingul a furnizat aproximativ 70% din mașinile-unelte și 90% din semiconductorii de care Rusia are nevoie pentru a-și reconstrui mașinăria de război. În schimb, se crede că China primește asistență în domeniul tehnologiilor sensibile de apărare.

China susține că este un mediator neutru în războiul din Ucraina, dar cele două țări s-au apropiat de la începutul invaziei.

Rusia a lansat recent ideea ca Beijingul să se număre printre garanții securității Ucrainei, reluând o propunere înaintată inițial de negociatorii ruși în timpul discuțiilor din Turcia din primăvara anului 2022. Este probabil ca Kievul să privească ideea cu scepticism.

