Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a părut luat prin surprindere de mai multe declarații ale lui Donald Trump în timpul conferinței de presă pe care au susținut-o împreună după discuțiile de duminică de la Mar-a-Lago. El nu și-a putut stăpâni mimica la afirmațiile liderului de la Casa Albă privind intențiile lui Putin pentru Ucraina.

„Rusia vrea ca Ucraina să reușească. Sună puțin ciudat”, a spus la un moment Donald Trump în timpul conferinței de presă de la Mar-a-Lago”.

Declarația l-a făcut pe Volodimir Zelenski, aflat la pupitrul de lângă Donald Trump, să ridice surprins din sprâncene, pentru ca apoi să zâmbească și să dea aprobator din cap când președintele american a spus că „sună puțin ciudat”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Trump și-a continuat declarația, spunând că i-a explicat lui Zelenski că Putin „a fost foarte generos” și s-ar fi oferit chiar să furnizeze energie ieftină Ucrainei. Volodimir Zelenski a reacționat don nou, mimica sa arătând neîncredere.

După trei ore de discuții cu Volodimir Zelenski, președintele american Donald Trump a transmis duminică, 28 decembrie, că un acord de pace între Rusia şi Ucraina este „foarte aproape".

Totuși, liderul american a precizat că există în continuare diferenţe de opinie legate de viitorul statut al regiunii Donbas.

„Cred că ne apropiem" de finalizarea unui plan de pace, a spus Trump într-o conferinţă de presă comună cu Zelenski, adăugând că, în cadrul discuţiilor, au fost implicaţi şi mai mulţi lideri europeni.

Editor : B.P.