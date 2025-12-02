Live TV

Avertismentul Maiei Sandu: Riscurile venite din partea Rusiei nu doar că nu dispar, dar vor crește

maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu. Foto: Profimedia

Maia Sandu susține că riscurile din partea Rusiei la adresa securității Republicii Moldova vor crește, motiv pentru care autoritățile nu trebuie să se relaxeze. Declarația a fost făcută după ședința de azi a Consiliului Național de Securitate.

Întrebată dacă anunțul făcut de condamnatul fugar Ilan Șor despre închiderea tuturor „proiectelor sociale” din Republica Moldova și retragerea sprijinului politic oferit unor reprezentanți locali ar însemna că Rusia își schimbă atitudinea în raport cu statul nostru, președintele a menționat că, din păcate, nu crede în acest lucru.

„Nu cred că Moscova își schimbă atitudinea în raport cu R. Moldova, din păcate. Am vrea să avem o relație normală și am vrea să știm că Kremlinul nu se amestecă în treburile noastre interne. Dar, așa cum am văzut în ultimii ani și, inclusiv, ce am văzut după alegeri, atitudinea Kremlinului nu s-a schimbat. Fiind conștienți că riscurile nu doar că nu dispar, dar vor crește, pentru că devin mai complexe măsurile și metodele prin care se intervine. Nu trebuie să ne relaxăm. Dimpotrivă, trebuie să fim și mai vigilenți și mai pregătiți”, a declarat ea.

Amintim că luni, 1 decembrie, Ilan Șor a publicat un mesaj video în care a anunțat că își închide toate „proiectele sociale” din Republica Moldova și retrage sprijinul politic oferit unor reprezentanți locali.

