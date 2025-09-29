MAE, despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova: „O rezilienţă exemplară”. Mesaj transmis Parlamentului de la Chișinău

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, luni, felicitări cetăţenilor din Republica Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile de duminică şi partidelor pro-europene „care au reuşit să obţină victoria, în condiţiile unor presiuni, ameninţări şi ingerinţe externe fără precedent, din partea vectorilor susţinuţi direct sau indirect de Federaţia Rusă”. „Parlamentului rezultat din aceste alegeri îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate”, a transmis MAE, reiterând sprijinul României pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) salută rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova desfăşurate la 28 septembrie 2025 şi îi felicită pe cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic şi, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană”, au transmis, luni, oficialii MAE, într-un comunicat de presă.

MAE felicită, de asemenea, „forţele politice pro-europene pentru această victorie clară şi convingătoare, obţinută în condiţiile unor presiuni, ameninţări şi ingerinţe externe fără precedent, din partea vectorilor susţinuţi direct sau indirect de Federaţia Rusă”.

„În acest context complicat, autorităţile Republicii Moldova au demonstrat o rezilienţă exemplară şi şi-au îndeplinit responsabilităţile faţă de cetăţeni - în primul rând răspunderea de a asigura integritatea democratică a alegerilor şi de a organiza scrutinul la înalte standarde democratice. Alegerile legislative din 28 septembrie, soldate cu o majoritate parlamentară pro-europeană clară, dau un mandat puternic viitorului Guvern să accelereze eforturile de integrare europeană şi reformele asociate acestuia”, a mai transmis MAE.

Potrivit surse citate, Parlamentului rezultat din aceste alegeri îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate.

„România rămâne cel mai puternic şi statornic partener al Republicii Moldova în drumul său către integrarea în Uniunea Europeană. Sprijinul României va urmări deopotrivă avansarea procesului politic şi a negocierilor aferente, integrarea cât mai profundă a Republicii Moldova în Piaţa Unică, susţinerea reformelor şi consolidarea instituţiilor statului, precum şi multiplicarea beneficiilor concrete pe care procesul integrării europene le aduce pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova”, a mai transmis MAE.

Partidul Acţiune şi Solidaritate al preşedintei Maia Sandu a obţinut 50,20 la sută din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 24,17 la sută după numărarea tuturor voturilor exprimate la alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova.

Editor : C.A.