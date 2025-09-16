Un milion de euro destinat coruperii votanților din Republica Moldova, confiscat de anchetatori de la oamenii lui Putin de peste Prut

Peste 20 de milioane de lei moldovenești (peste cinci milioane de roni) au fost ridicate de oamenii legii din Republica Moldova în urma mai multor percheziții desfășurate în Chișinău. Acțiunea are loc în cadrul unui dosar penal ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice.

Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție (CNA), ancheta are în vizor un grup de persoane suspectate că ar fi făcut parte dintr-un plan infracțional coordonat, desfășurat în perioada dinaintea alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Printre cei implicați se regăsesc persoane cu funcții de decizie din cadrul unor partide politice, alături de membri și simpatizanți, care ar fi facilitat direcționarea ilegală a fondurilor către formațiuni politice, transmite tv8.md.

Pe lângă bani, oamenii legi au mai ridicat dispozitive electronice de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă, precum și alte probe relevante.

Amintim, alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc pe 28 septembrie. Scrutinul se desfășoară sub umbra unui război hibrid fără precedent din partea Federației Ruse.

Editor : A.R.