O rachetă balistică lansată din Iran a pătruns în spațiul aerian turc înainte de a fi doborâtă de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mediteranei, a declarat Ministerul Apărării din Turcia.

Acesta este al patrulea incident de acest gen de la începutul războiului din Iran, după trei interceptări anterioare efectuate de sistemele NATO la începutul acestei luni, care au determinat Ankara să protesteze și să avertizeze Teheranul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministerul a declarat că toate măsurile necesare sunt luate „în mod decisiv și fără ezitare” împotriva oricărei amenințări îndreptate împotriva teritoriului și spațiului aerian al Turciei.

Editor : A.M.G.