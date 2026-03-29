Forțele iraniene așteaptă trupele americane la sol „pentru a le da foc”, avertizează un oficial de la Teheran. Mesaj dur către SUA

Militari americani. Foto: X/CENTCOM

Forțele iraniene „așteaptă sosirea trupelor americane la sol pentru a le da foc și a-i pedepsi pentru totdeauna pe partenerii lor regionali”, a declarat președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf. 

Ghalibaf a declarat: „Tirurile noastre continuă. Rachetele noastre sunt pregătite. Determinarea și credința noastră au crescut”, potrivit The Guardian

Declarațiile sale vin în contextul în care ministrul de externe al Arabiei Saudite urmează să se alăture omologilor săi din Egipt, Pakistan și Turcia la Islamabad, sâmbătă, pentru discuții menite să reducă tensiunile regionale.

În ciuda acestor eforturi diplomatice, Pentagonul se pregătește de câteva săptămâni de „operațiuni terestre” în Iran, au declarat oficiali americani pentru Washington Post, în timp ce mii de soldați și pușcași marini americani au sosit în Orientul Mijlociu.

Mass-media de stat din Iran au publicat și un mesaj al președintelui Parlamentului iranian, la 30 de zile de la începutul războiului cu SUA–Israel.

„Inamicul transmite public un mesaj de negociere și, în secret, planifică un atac terestru”, a scris Ghalibaf în mesajul preluat de agenția de știri Tasnim, conform sursei citate.

„Statele Unite își exprimă dorințele printr-o listă de 15 puncte și urmăresc să obțină ceea ce nu au reușit în război. Ne aflăm într-un război mondial major și trebuie să ne pregătim pentru drumul sinuos și dificil care ne așteaptă până vom ajunge la vârf”, a adăugat el.

Ghalibaf a fost anterior comandant în cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), șef al poliției și primar al Teheranului. Washingtonul l-ar fi considerat un potențial partener, iar el este prezentat ca fiind opțiunea preferată a lui Donald Trump pentru conducere.

Cine i-a salvat viața lui Mircea Lucescu: masaj cardiac și respirație gură la gură! Cum au reacționat jucătorii
